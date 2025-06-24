提供先进的技术，执行 IMS 索引恢复、维护和创建。
与传统方法相比，大大减少了处理时间。
无需对索引数据集进行映像拷贝。
提供易于使用的设置前端。
IMS™ Index Builder for z/OS® 可最大程度地减少单次或多次索引创建所需的时间，并最大程度地提高数据库的可用性。它能在内部发出 IMS 命令，以最短必要时间切换 IMS 数据库的离线和上线状态，确保在重建 IMS 索引期间无数据更新。
IMS Index Builder 使用多种并行排序算法，包括缓冲排序，以减少 I/O 活动并提高性能。这些先进算法能够确保 IMS 索引重建速度超越映像拷贝及索引恢复流程。
IMS Index Builder支持非分区和分区数据库。它扫描支持的 HD 和 HISAM 数据库以建立主索引和二级索引，并为非分区系统创建新的二级索引数据库。它还为 HDAM、HIDAM、HISAM、PHDAM 和 PHIDAM 数据库创建索引。
在重组或恢复 IMS 数据库时，IMS Index Builder 会重建索引。它可以与 IMS 高性能前缀解析功能集成，提取数据并根据逻辑关系解析数据库前缀。它是 IBM® IMS 三大解决方案（即 IMS 数据库解决方案包、IMS 数据库实用程序解决方案和 IMS 恢复解决方案包）的组成部分。
IMS Index Builder 可生成统计报告，并将其存储于 IMS Tool Knowledge Base(ITKB) 存储库中，便于集中查看和进行历史分析。
IMS Index Builder 可通过作业步骤可执行文件调用其驱动程序，以启动 MAS、分析输入、处理数据库控制表并增加通用服务。在最后一步，启动多个 SAS 并行执行扫描和排序，加载索引并完成 DBRC 注册。
支持在线数据库重组以支持 24x7 全天候可用性，并管理全功能 IMS 数据库和 HALDB
体验此软件套件，这是一个集成解决方案，可以同时备份和恢复多个数据集和快速路径区域。
使用针对特定应用程序的按需数据库和事务管理工具提高 IMS 系统的性能。
探索 IMS Index Builder for z/OS 的功能，以提高性能并缩短处理时间。