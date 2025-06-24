IMS™ Index Builder for z/OS® 能够简化 IMS 一级索引和二级索引，以及 HALDB 间接列表数据集（ILDS）的重建工作。它采用高级排序和并行处理技术，简化索引的创建、重组、维护和恢复流程。该工具可在单一作业步骤中创建多个索引，并重建 IMS 索引，无需采用传统的卸载和重新加载流程。