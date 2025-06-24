IMS Index Builder for z/OS

简洁易用的 IMS 索引全量构建一步式流程
浏览产品文档 阅读产品简介
一个人与基于云的数据管理系统接口进行交互的插图。

简化索引创建、维护和恢复

IMS™ Index Builder for z/OS® 能够简化 IMS 一级索引和二级索引，以及 HALDB 间接列表数据集（ILDS）的重建工作。它采用高级排序和并行处理技术，简化索引的创建、重组、维护和恢复流程。该工具可在单一作业步骤中创建多个索引，并重建 IMS 索引，无需采用传统的卸载和重新加载流程。

 最新的产品新闻和信息 探索更多主题
使用卓越的科技

提供先进的技术，执行 IMS 索引恢复、维护和创建。
缩短时间

与传统方法相比，大大减少了处理时间。
简化了流程

无需对索引数据集进行映像拷贝。
简化设置

提供易于使用的设置前端。

功能

数据中心的通道内整齐排列着接入服务器的蓝色网络电缆。
最大程度缩短处理时间并确保最高可用性

IMS™ Index Builder for z/OS® 可最大程度地减少单次或多次索引创建所需的时间，并最大程度地提高数据库的可用性。它能在内部发出 IMS 命令，以最短必要时间切换 IMS 数据库的离线和上线状态，确保在重建 IMS 索引期间无数据更新。
夜间道路航拍画面：灯光照明的道路立交枢纽/高速公路交叉口，繁忙的城市车流在路面高速穿行。无人机拍摄的交通枢纽网络。
通过并行流程加速工作

IMS Index Builder 使用多种并行排序算法，包括缓冲排序，以减少 I/O 活动并提高性能。这些先进算法能够确保 IMS 索引重建速度超越映像拷贝及索引恢复流程。
高科技数据存储服务器走廊，云计算霓虹发光设计。生成式 AI 技术
支持各种数据库

IMS Index Builder支持非分区和分区数据库。它扫描支持的 HD 和 HISAM 数据库以建立主索引和二级索引，并为非分区系统创建新的二级索引数据库。它还为 HDAM、HIDAM、HISAM、PHDAM 和 PHIDAM 数据库创建索引。
分析数据。特写：年轻商务人士在创意办公室中用笔指向图表数据
与许多 IMS 数据库管理流程集成

在重组或恢复 IMS 数据库时，IMS Index Builder 会重建索引。它可以与 IMS 高性能前缀解析功能集成，提取数据并根据逻辑关系解析数据库前缀。它是 IBM® IMS 三大解决方案（即 IMS 数据库解决方案包、IMS 数据库实用程序解决方案和 IMS 恢复解决方案包）的组成部分。
高级数据科学家在监控室内通过数字大屏幕查看风险管理部门的报告
提供统计报告

IMS Index Builder 可生成统计报告，并将其存储于 IMS Tool Knowledge Base(ITKB) 存储库中，便于集中查看和进行历史分析。
技术人员在服务器机房使用计算机
提供先进的架构和组件

IMS Index Builder 可通过作业步骤可执行文件调用其驱动程序，以启动 MAS、分析输入、处理数据库控制表并增加通用服务。在最后一步，启动多个 SAS 并行执行扫描和排序，加载索引并完成 DBRC 注册。
数据中心的通道内整齐排列着接入服务器的蓝色网络电缆。
最大程度缩短处理时间并确保最高可用性

IMS™ Index Builder for z/OS® 可最大程度地减少单次或多次索引创建所需的时间，并最大程度地提高数据库的可用性。它能在内部发出 IMS 命令，以最短必要时间切换 IMS 数据库的离线和上线状态，确保在重建 IMS 索引期间无数据更新。
夜间道路航拍画面：灯光照明的道路立交枢纽/高速公路交叉口，繁忙的城市车流在路面高速穿行。无人机拍摄的交通枢纽网络。
通过并行流程加速工作

IMS Index Builder 使用多种并行排序算法，包括缓冲排序，以减少 I/O 活动并提高性能。这些先进算法能够确保 IMS 索引重建速度超越映像拷贝及索引恢复流程。
高科技数据存储服务器走廊，云计算霓虹发光设计。生成式 AI 技术
支持各种数据库

IMS Index Builder支持非分区和分区数据库。它扫描支持的 HD 和 HISAM 数据库以建立主索引和二级索引，并为非分区系统创建新的二级索引数据库。它还为 HDAM、HIDAM、HISAM、PHDAM 和 PHIDAM 数据库创建索引。
分析数据。特写：年轻商务人士在创意办公室中用笔指向图表数据
与许多 IMS 数据库管理流程集成

在重组或恢复 IMS 数据库时，IMS Index Builder 会重建索引。它可以与 IMS 高性能前缀解析功能集成，提取数据并根据逻辑关系解析数据库前缀。它是 IBM® IMS 三大解决方案（即 IMS 数据库解决方案包、IMS 数据库实用程序解决方案和 IMS 恢复解决方案包）的组成部分。
高级数据科学家在监控室内通过数字大屏幕查看风险管理部门的报告
提供统计报告

IMS Index Builder 可生成统计报告，并将其存储于 IMS Tool Knowledge Base(ITKB) 存储库中，便于集中查看和进行历史分析。
技术人员在服务器机房使用计算机
提供先进的架构和组件

IMS Index Builder 可通过作业步骤可执行文件调用其驱动程序，以启动 MAS、分析输入、处理数据库控制表并增加通用服务。在最后一步，启动多个 SAS 并行执行扫描和排序，加载索引并完成 DBRC 注册。
相关解决方案
带有各种图标和符号的流程图，包括盾牌、锁和齿轮。
IMS Database Solution Pack for z/OS

支持在线数据库重组以支持 24x7 全天候可用性，并管理全功能 IMS 数据库和 HALDB

 阅读更多
一个人站在平台上，用手写笔在大屏幕上书写。
IMS Recovery Solution Pack for z/OS

体验此软件套件，这是一个集成解决方案，可以同时备份和恢复多个数据集和快速路径区域。

 了解更多
一个包含流程图及站立使用笔记本电脑人物形象的抽象图形
IMS Tools

使用针对特定应用程序的按需数据库和事务管理工具提高 IMS 系统的性能。

 了解更多

资源

IMS Tools 解决方案包常见问题解答
查找 IMS Tools 解决方案包的常见问题解答并学习最佳设置的提示和技巧。
IBM 文档
获取有关如何维护和使用本产品的信息。
IMS Tools 视频播放列表
观看 IBM IMS 及相关产品和技术的演示和网络直播。
支持
我们的团队随时待命，竭诚满足您的技术支持需求。您还可以使用支持搜索、Watson 对话以及其他提供的链接来寻找专属解决方案。
采取后续步骤

探索 IMS Index Builder for z/OS 的功能，以提高性能并缩短处理时间。

 立即开始
更多探索方式 故障诊断