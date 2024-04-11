实现快速数据库复制和数据库数据集恢复。自动操作可以在批量复制镜像之前将数据库脱机，并在处理后重新启动。从 IMS 标准图像副本数据集或压缩图像副本数据集创建副本。通过在同一磁带上堆叠多个映像副本来减少使用的磁带数量，并在执行重组工具时进行映像备份。