IBM® IMS Recovery Solution Pack for z/OS 是一套软件，有助于降低操作复杂性以及数据库备份和恢复对系统资源造成的影响。它集成了一组 IBM 产品，可同时备份和恢复多个数据集和 Fast Path 区域（位于 Parallel Sysplex 和非 Parallel Sysplex 环境中）。
IBM IMS Recovery Solution Pack for z/OS 包括：
深入了解有关让新功能可用的通信。
降低与创建恢复资产相关的 CPU、I/O、持续备份和管理成本，并保持相同水平的可恢复性。
通过并行读/写和多任务处理来恢复多个数据库，以尽快恢复联机状态。
同时测试、审核和恢复数据库，快速复制映像，为多个组执行变更累积，只需有限的手动干预，对 IMS 性能没有任何影响。
使用系统管理程序 (SMP) 功能帮助确保数据完整性和安全性。数据库恢复控制 (DBRC) 有助于保留所有任务关键型数据。
利用快速图像复制功能和并行处理，并最大限度地减少手动干预，从而减少数据库的不可用时间。
IMS Database Recovery Facility
通过并行处理数据和同时恢复数据库数据集，简化恢复流程并缩短恢复数据库所需的时间。IBM IMS Database Recovery Facility for z/OS 与其他 IMS 工具集成，可支持您创建新的映像副本、重建索引并验证已恢复的数据库。
IMS High Performance Change Accumulation Utility
快速、安全、准确地合并数据库更改，并借助快速流程通过并行处理功能来创建变更累积组。交互式系统生产率设施 (ISPF) 接口可简化 IMS High Performance Change Accumulation 的自定义、设置和执行。此外还提供了替代批处理接口。
IMS Index Builder
简化索引创建、重组、维护和恢复。此工具在一个作业步骤中创建多个索引。它允许您重建 IMS 索引，而不是使用主数据存储使用的传统卸载和重载流程来恢复或重组索引。
IMS High Performance Image Copy
实现快速数据库复制和数据库数据集恢复。自动操作可以在批量复制镜像之前将数据库脱机，并在处理后重新启动。从 IMS 标准图像副本数据集或压缩图像副本数据集创建副本。通过在同一磁带上堆叠多个映像副本来减少使用的磁带数量，并在执行重组工具时进行映像备份。
IMS Recovery Expert
通过提供最快、成本最低的备份和恢复方法，避免数据意外丢失或损坏。IMS Recovery Expert 具有集成的智能恢复和灾难恢复管理器，可以分析恢复资产并建立最佳恢复程序，以最大程度地缩短恢复时间并满足恢复点目标。
了解通过持续交付实现的 IMS Recovery Solution Pack V2.1 的显著性能和速度提升。
查找 IBM IMS Tools 解决方案包常见问题解答并学习最佳设置的提示和技巧。
允许您的组织在集成 IMS 数据库软件的一种解决方案中执行在线重组并管理 IMS 全功能和高可用性大型数据库 (HALDB)。
使用集成 IMS Tools 执行离线重组并管理 IMS 全功能数据库和 HALDB，帮助保持数据库调整和运行。
通过丰富且易于使用的各种实用程序来帮助数据库管理员 (DBA) 分析、维护和调整这些数据库，从而提高 Fast Path 数据库的性能。
借助全面的 IMS 绩效管理工具组合，更快速、更轻松地对 IMS 事务进行端到端分析。
提供有效监控和管理 IMS Transaction Manager 环境所需的工具。