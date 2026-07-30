IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

对 IMS 数据库及程序定义执行校验、比对、映射、恢复、报告生成与重新生成操作
确保 IMS 数据库的完整性和一致性
IMS Library Integrity Utilities for z/OS 可验证、比较、映射、恢复、报告和重新生成 IMS 库，确保 ACB、DBD、PSB 和 MFS 的完整性。它能够映射和比较控制块，重新创建源，并提供一个 GUI 来可视化关系。
保护数据库和应用程序一致性
当 IMS 数据库采用一组数据库定义进行加载 然后在后来使用另一组数据库定义进行访问，可能会出现问题， 这些问题可能会继而导致数据完整性问题。IMS Library Integrity Utilities for z/OS 可以及早检测到这些问题， 避免在 IMS 生产数据库中造成严重的数据完整性问题。使用该 工具，可通过在数据库授权过程中验证 IMS 控制块， 防止出现 IMS 批处理和在线应用程序问题。
IMS Library Integrity Utilities 可确保 IMS DBD（数据库）和 PSB（应用程序）资源在密钥库之间保持一致。
该工具有助于确保在创建 DBD 和 PSB 时， 已存在数据库关系和定义。它包含特殊 函数，可确保 IMS ACB 库保持一致且无 并出现故障时。该工具校验所有 ACB 成员均创建于同一 IMS 版本和发布级别。此外，它还可以从 IMS DBD 和 PSB 控制块创建 IMS ACB。
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IMS Library Integrity Utilities 验证多个库之间的 IMS 数据库和应用程序资源的一致性。该工具可同时检查多达十个库，确保 IMS DBD、PSB 和 ACB 定义之间的一致性，以及 RECON 数据集中 IMS DBRC DB 和 DSG 记录之间的一致性。此外，该工具还可以比较名称相同或不同且位于相同或不同库中的 IMS DBD 和 PSB 控制块。
IMS Library Integrity Utilities 可将 IMS DBD、PSB、MFS 和 ACB 控制块转换回其原始源控制语句。当无法再找到原始源库并且需要更改定义时，此功能很有用。该工具可以比较位于相同或不同 IMS MFS 库中的 IMS 消息格式服务 (MFS) 终端屏幕定义。
IMS Library Integrity Utilities 可以创建多种报告，帮助 IMS 数据库管理员管理 IMS DBD、PSB、ACB 和 MFS 库、IMS DBRC RECON 数据集以及 IMS 目录。报告包括 IMS DBD、PSB 和 ACB 定义的详细映射，以及显示多个数据库和应用程序库之间的比较结果的矩阵报告。此外，还有一些报告汇总了 IMS DBD、PSB 和 ACB 库数据集的内容。
当 IMS Library Integrity Utilities DBD/PSB Viewer 扩展程序 随 IMS Administration Foundation for z/OS 一起安装时，用户可以获得 IMS 数据库和应用程序结构的图形视图。在该 视图中，可以看到 IMS DBD 和 PSB 源以及 IMS DBD、逻辑 DBD、DBD 和 PSB 之间的关系。
维护 IMS 完整性的关键功能
IMS Library Integrity Utilities for z/OS 属于 IMS Tools 解决方案包，可帮助管理员高效管理运营，同时确保库的一致性。该工具通过校验定义、规避配置不一致问题、识别差异并重新生成控制信息，保障数据准确性与可恢复能力，有效降低风险，支撑大规模稳定运行。
在执行开始之前检测不匹配的情况，例如，不正确的 DBD 使用。这有助于团队避免可能导致中断的结构性不一致，并支持更可靠的 IMS 数据库运营。
在运行工作负载之前，验证是否已确立所需的 IMS 子系统定义并可访问。这有助于团队防止因配置元素缺失或不完整而导致的运行时问题。
通过比较相关库的成员来找出差异。这有助于团队保持环境一致性、减少配置偏差并支持一致的数据库管理实践。
恢复基本的源控制语句，重建丢失或损坏的库成员。这有助于团队加快恢复工作，并保留维护数据库完整性所需的信息。
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