IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

对 IMS 数据库及程序定义执行校验、比对、映射、恢复、报告生成与重新生成操作

一幅风格化的图形，展示了一个人正在处理多个文件，这些文件代表着不同的库

概述

确保 IMS 数据库的完整性和一致性

IMS Library Integrity Utilities for z/OS 可验证、比较、映射、恢复、报告和重新生成 IMS 库，确保 ACB、DBD、PSB 和 MFS 的完整性。它能够映射和比较控制块，重新创建源，并提供一个 GUI 来可视化关系。

功能

保护数据库和应用程序一致性

当 IMS 数据库采用一组数据库定义进行加载 然后在后来使用另一组数据库定义进行访问，可能会出现问题， 这些问题可能会继而导致数据完整性问题。IMS Library Integrity Utilities for z/OS 可以及早检测到这些问题， 避免在 IMS 生产数据库中造成严重的数据完整性问题。使用该 工具，可通过在数据库授权过程中验证 IMS 控制块， 防止出现 IMS 批处理和在线应用程序问题。

工程师在数据中心计算机上工作的特写

IMS Library Integrity Utilities 可确保 IMS DBD（数据库）和 PSB（应用程序）资源在密钥库之间保持一致。

该工具有助于确保在创建 DBD 和 PSB 时， 已存在数据库关系和定义。它包含特殊 函数，可确保 IMS ACB 库保持一致且无 并出现故障时。该工具校验所有 ACB 成员均创建于同一 IMS 版本和发布级别。此外，它还可以从 IMS DBD 和 PSB 控制块创建 IMS ACB。

在此处

 

 

IT 专家走过一排 z17 系统

IMS Library Integrity Utilities 验证多个库之间的 IMS 数据库和应用程序资源的一致性。该工具可同时检查多达十个库，确保 IMS DBD、PSB 和 ACB 定义之间的一致性，以及 RECON 数据集中 IMS DBRC DB 和 DSG 记录之间的一致性。此外，该工具还可以比较名称相同或不同且位于相同或不同库中的 IMS DBD 和 PSB 控制块。

使用笔记本电脑的技术员

IMS Library Integrity Utilities 可将 IMS DBD、PSB、MFS 和 ACB 控制块转换回其原始源控制语句。当无法再找到原始源库并且需要更改定义时，此功能很有用。该工具可以比较位于相同或不同 IMS MFS 库中的 IMS 消息格式服务 (MFS) 终端屏幕定义。

一名亚洲提示工程师坐在办公室的电脑显示器前利用软件数据开发编码应用程序

IMS Library Integrity Utilities 可以创建多种报告，帮助 IMS 数据库管理员管理 IMS DBD、PSB、ACB 和 MFS 库、IMS DBRC RECON 数据集以及 IMS 目录。报告包括 IMS DBD、PSB 和 ACB 定义的详细映射，以及显示多个数据库和应用程序库之间的比较结果的矩阵报告。此外，还有一些报告汇总了 IMS DBD、PSB 和 ACB 库数据集的内容。

一位商人在办公室使用笔记本电脑工作

当 IMS Library Integrity Utilities DBD/PSB Viewer 扩展程序 随 IMS Administration Foundation for z/OS 一起安装时，用户可以获得 IMS 数据库和应用程序结构的图形视图。在该 视图中，可以看到 IMS DBD 和 PSB 源以及 IMS DBD、逻辑 DBD、DBD 和 PSB 之间的关系。

系统工程师在多台显示器上检查代码

用例

维护 IMS 完整性的关键功能

IMS Library Integrity Utilities for z/OS 属于 IMS Tools 解决方案包，可帮助管理员高效管理运营，同时确保库的一致性。该工具通过校验定义、规避配置不一致问题、识别差异并重新生成控制信息，保障数据准确性与可恢复能力，有效降低风险，支撑大规模稳定运行。
主动预防数据库损坏

在执行开始之前检测不匹配的情况，例如，不正确的 DBD 使用。这有助于团队避免可能导致中断的结构性不一致，并支持更可靠的 IMS 数据库运营。
确保已有必要的定义

在运行工作负载之前，验证是否已确立所需的 IMS 子系统定义并可访问。这有助于团队防止因配置元素缺失或不完整而导致的运行时问题。
比较库并检测差异

通过比较相关库的成员来找出差异。这有助于团队保持环境一致性、减少配置偏差并支持一致的数据库管理实践。
恢复和重新生成关键信息

恢复基本的源控制语句，重建丢失或损坏的库成员。这有助于团队加快恢复工作，并保留维护数据库完整性所需的信息。

资源

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