IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

IMS Library Integrity Utilities 可确保 IMS DBD（数据库）和 PSB（应用程序）资源在密钥库之间保持一致。

该工具有助于确保在创建 DBD 和 PSB 时， 已存在数据库关系和定义。它包含特殊 函数，可确保 IMS ACB 库保持一致且无 并出现故障时。该工具校验所有 ACB 成员均创建于同一 IMS 版本和发布级别。此外，它还可以从 IMS DBD 和 PSB 控制块创建 IMS ACB。