IBM IMS™ Batch Terminal Simulator for z/OS® 是一种测试和调试工具，它提供一种全面的方法来检查应用程序逻辑、IMS 应用程序接口、远程处理活动、3270 格式控制块和数据库活动。它模拟应用程序的行为并生成包含有关已处理事务的详细信息的报告。该解决方案可以提高应用程序编程、测试效率和有效性，从而节省成本和时间。
随时了解 IMS Tools 的新增功能
通过提供全面的方法来测试和调试 IMS 应用程序和数据库活动，从而提高应用程序程序员的工作效率。
使用灵活的应用程序测试周期，简化调度和操作。
显著减少用于测试环境设置的系统管理员任务和 IMS 资源要求。
与使用完整 IMS 资源进行测试相比，使用轻量级测试环境可以降低成本和 MIPS 消耗。
支持新应用程序程序员通过研究测试场景和记录的活动跟踪信息来了解其应用程序的功能和行为。
利用显示执行程序期间所有活动的全面报告，例如 IMS DLI 调用跟踪、Db2® 调用跟踪、WebSphere® MQ 调用跟踪、LU6.2/APPC、ETO 状态代码等。
利用批处理模式下的模拟交易处理，并通过审计报告程序生成包含事务屏幕图像的列表，其中包括数据、用户识别信息和时间戳。
使用 Eclipse 界面从开发环境运行和测试 IMS 应用程序。您可以使用常见的 Eclipse 向导来设置运行时参数和应用程序库，以运行 IMS Batch Terminal Simulator。
通过一个步骤处理多个事务，且无需更改 IMS 代码、控制块、库或应用程序加载模块。借助灵活的应用程序测试周期，更容易在测试和生产环境中在更稳定的在线系统中安排和执行应用程序测试。
利用与 IBM Debug Tool for z/OS 和 Rational® Developer for System z® 的集成来提供集成式应用程序测试和调试环境。
IMS Batch Terminal Simulator 需要最新版本的 IMS Database Manager。有条件的操作要求包括：
IMS Batch Terminal Simulator 可在支持所需 IMS 版本的任何硬件配置上运行。
获取 IMS Batch Terminal Simulator 的出版物、程序目录和其他相关技术内容的链接。
通过这些 PDF 格式的出版物，了解有关 IMS Tools 的更多信息。
深入了解其他系统和事务管理工具。
无缝管理您的 IMS ETO 环境。
管理 IMS 消息队列及完整性。
轻松分析和比较 IMS 配置。
自动、正确地重新启动 IMS 批处理程序，以减少错误并提高可用性。
有效管理多个 IMS 系统。
改进工作负载管理、运营分析、安全性、事件日志记录等。