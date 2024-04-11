IBM IMS™ Batch Terminal Simulator for z/OS® 是一种测试和调试工具，它提供一种全面的方法来检查应用程序逻辑、IMS 应用程序接口、远程处理活动、3270 格式控制块和数据库活动。它模拟应用程序的行为并生成包含有关已处理事务的详细信息的报告。该解决方案可以提高应用程序编程、测试效率和有效性，从而节省成本和时间。