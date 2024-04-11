IBM IMS™ Program Restart Facility for z/OS® 可自动执行 IMS Batch Messaging Program (BMP) 和 IMS Batch DLI/DBB 程序的检查点、回退和重新启动处理。它通过识别要使用的正确日志数据集并以编程方式创建重新启动作业来管理检查点 ID 选择过程。它可以监控批处理应用程序创建的检查点数量，以确定在指定时间段内创建的检查点是否太少或太多。通过自动正确地重新启动异常结束的 IMS Batch 作业，可以避免手动流程引入错误并提高 IMS 可用性。