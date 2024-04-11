IBM IMS™ Program Restart Facility for z/OS® 可自动执行 IMS Batch Messaging Program (BMP) 和 IMS Batch DLI/DBB 程序的检查点、回退和重新启动处理。它通过识别要使用的正确日志数据集并以编程方式创建重新启动作业来管理检查点 ID 选择过程。它可以监控批处理应用程序创建的检查点数量，以确定在指定时间段内创建的检查点是否太少或太多。通过自动正确地重新启动异常结束的 IMS Batch 作业，可以避免手动流程引入错误并提高 IMS 可用性。
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以编程方式识别批处理程序重新启动的最新检查点 ID 有助于避免容易出错的手动流程，并保持 IMS 系统平稳运行。
在正确的检查点重新启动作业，能最大限度减少因在未明确检查点 ID 的情况下执行重新启动而导致的数据损坏。
避免损坏意味着避免延迟和较长时间的数据库不可用。借助 IMS Program Restart Facility for z/OS，您可以提高系统的效率和可靠性。
自动重新启动 IBM IMS™ Batch Message Processing (BMP) 程序和 IMS Batch DLI/DBB Batch 程序。避免容易出错的手动流程来识别批处理程序的最后一个有效检查点 ID 以及要包含在重新启动作业中的关联日志数据集。确定重新启动批处理程序所需的条件，并使用正确的检查点 ID 和 IMS 日志数据集动态创建重新启动作业。
利用允许 IBM IMS Program Restart Facility for z/OS® 自动驱动回退和重新启动流程的选项，作为应用程序作业步骤的一部分。使用这些选项，无需在异常终止后运行单独的 IMS Batch Backout 作业或修改重新启动作业 JCL。
每当 BMP 程序或 IMS Batch DLI/DBB 程序发出检查点 (CHKP) 调用时，均调用 IMS Program Restart Facility for z/OS。可选择跟踪检查点之间的时间，如果时间过长，则提醒用户。您还可以检查批处理应用程序创建的检查点是否太多并绕过检查点处理，以节省 CPU 和资源使用。
认识到在 IMS Batch DLI/DBB 程序作业异常终止期间需要撤销，并控制终止过程。IMS Program Restart Facility for z/OS 如果确定需要回退，会确保关闭日志数据集，并在允许完成终止过程之前驱动回退过程。
使用执行原始 IMS BMP 或 IMS Batch DLI/DBB 程序时创建的特殊检查点数据集，确定是否需要重新启动该程序。IMS Program Restart Facility for z/OS 如果确定需要重新启动，则会自动为作业分配正确的日志数据集并修改作业执行参数，以便自动执行重新启动。
通过关闭需要回退的 IMS Batch DLI/DBB 程序的日志数据集并在异常终止过程中自动执行回退，提高批处理程序故障后 IMS 数据库的可用性。此功能可释放数据库锁并支持对受影响的数据库继续进行在线处理。
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