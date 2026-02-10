IMS Sysplex Manager for z/OS 为 IMS 系统操作提供单点控制。它支持您在 Sysplex 或 IMSplex 环境中管理多个 IMS 系统。它通过单个界面实时且集中地显示 IMS Sysplex 和 IMSplex 信息，并自动处理特定错误情况，从而降低系统程序员的复杂性。

IMS Sysplex Manager 提供直观的仪表板功能，帮助您实时监控 IMS 系统的整体健康状况。通过仪表板，您可以查看各关键领域的重要数据，并在超过用户自定义阈值时及时接收告警提示。