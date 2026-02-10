IMS Sysplex Manager for z/OS

有效管理多个 IMS 系统

IMS 系统运营的单点控制

IMS Sysplex Manager for z/OS 为 IMS 系统操作提供单点控制。它支持您在 Sysplex 或 IMSplex 环境中管理多个 IMS 系统。它通过单个界面实时且集中地显示 IMS Sysplex 和 IMSplex 信息，并自动处理特定错误情况，从而降低系统程序员的复杂性。

IMS Sysplex Manager 提供直观的仪表板功能，帮助您实时监控 IMS 系统的整体健康状况。通过仪表板，您可以查看各关键领域的重要数据，并在超过用户自定义阈值时及时接收告警提示。
全面掌控 IMS 与 Sysplex 环境

轻松监控并管理 IMS 系统及 Sysplex 资源，包括各类组件、区域、CSL RM、耦合设施与共享队列，同时支持发出 Type 1 和 Type 2 命令。
定制自己的仪表板

通过构建自定义仪表板，一目了然地掌握 IMS 系统的整体运行健康状况。
简化审计流程与故障排查

将来自所有来源的命令输入与输出信息，以及主终端操作员（MTO）消息，统一记录至同一历史数据库中，便于审计与问题追溯。
创建并更新亲和性路由

借助亲和性路由，更精准地控制交易的处理位置。直接掌控共享消息队列的负载平衡，从而更有效地保障系统可用性。

功能

高效管理 IMS 系统

IMS Sysplex Manager for z/OS 维护所有关键 IMS 系统组件的清单，并持续跟踪已定义及当前生效的 IMS 系统参数。它支持发出 Type 1 和 Type 2 IMS 命令，且两类命令均可路由至多个 IMS 系统。IMS Sysplex Manager 还会监控依赖区域，跟踪系统可用性、事务类别，以及持有最多数据库锁、造成最高争用的区域。

掌控您的 IMS Sysplex

IMS Sysplex Manager 可监控 IMS 环境中的关键资源，包括事务、程序、数据库、LTERM 和终端，并支持从单一控制点统一更改资源状态。在公共服务层（CSL）环境中，IMS 资源管理器（RM）负责跟踪关键 IMS 资源的全局状态，而 IMS Sysplex Manager 则提供对 RM 资源的实时监控，并支持按资源所有者或资源类型进行筛选。

增强 IMS 数据共享与共享队列

在 IMS 数据共享环境中，应用程序可能因长时间持有 IRLM 数据库锁而引发特定数据库资源的争用问题。IMS Sysplex Manager 能自动识别导致此类问题的应用程序，并持续跟踪事务路由统计信息。同时，在达到用户定义的阈值后，系统会阻止插入调用，从而实现缓冲区溢出防护。

定制专属仪表板监视器

IMS Sysplex Manager 支持创建可定制的仪表板，用于监控 IMS 系统活动。借助该仪表板，您可一目了然地掌握 IMS 系统的整体健康状况，并在达到用户定义的阈值时触发告警，同时记录相关告警信息，便于后续分析。

获取事务亲和性路由能力

IMS Sysplex Manager 支持按名称或类别定义与共享队列组中一个或多个 IMS 系统具有亲和关系的事务，并可创建和更新事务目标的亲和性配置。通过事务亲和性路由，您能够更精准地控制单个事务或事务组的处理位置。此外，还可在无需重启 IMS、也无需删除并重新分配 CQS 亲和性结构的情况下，动态修改或新增 IMS Sysplex Manager 的亲和性定义。

资源

IBM 文档
获取有关如何维护和使用本产品的信息。
IMS Sysplex Manager for z/OS 概述
查阅概述该产品的演示文稿。
IMS Tools 解决方案包常见问题解答
查找 IMS Tools 解决方案包的常见问题解答并学习最佳设置的提示和技巧。
IMS Tools 产品文档
PDF 格式的 IMS Tools 产品出版物、程序目录和其他相关技术内容。
