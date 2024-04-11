IBM IMS Database Utility Solution for z/OS 可支持企业重组 IMS 全功能和高可用性大型数据库 (HALDB)。它集成了各种 IMS 实用程序，并可提供有助于保持数据库调优和运行的功能。

该解决方案包有助于降低操作复杂性和数据库重组对系统资源的影响，并与 IBM Management Console for IMS 和 Db2 for z/OS 整合，为数据库管理员任务提供 Web 界面。