IBM IMS Database Utility Solution for z/OS 可支持企业重组 IMS 全功能和高可用性大型数据库 (HALDB)。它集成了各种 IMS 实用程序，并可提供有助于保持数据库调优和运行的功能。
该解决方案包有助于降低操作复杂性和数据库重组对系统资源的影响，并与 IBM Management Console for IMS 和 Db2 for z/OS 整合，为数据库管理员任务提供 Web 界面。
深入了解有关让新功能可用的通信。
利用高性能实用程序卸载、加载、建立索引、重组、备份和报告 IMS 全功能数据库和 HALDB 数据库。
使用更简单的 Web 界面来深入洞悉 IMS 全功能数据库和 HALDB 数据库，从而扩展管理控制台的功能。
一步运行加载、卸载、索引构建和映像复制任务，进而提高数据库重组效率。
使用智能重组工具，只在需要时重组数据库，通过消除不必要的重组来减少对系统资源的使用。
使用高级复制技术快速备份数据集。
可以自动化执行所需的复杂数据库诊断任务，以便监控数据库运行状况并运行重组作业。当数据库需要重组时，IMS Database Reorganization Expert for z/OS 会自动运行重组作业并向您发送状态报告。通过使用 IMS Database Reorganization Expert，您可以减少数据库重组任务所需的工作量和专业知识，并通过减少维护时间和培训成本来提高生产力。
借助 IMS High Performance Unload for z/OS，更快地卸载 IMS 数据库并减少系统资源占用。提供可减少卸载 IMS 数据库所需 CPU 和运行时的技术，同时支持提高数据库可用性并降低成本。
通过高速加载 IMS 数据库来提升性能以提高可用性。IMS High Performance Load 可减少 IMS 数据库加载和重组所需的 CPU 和运行时间，从而为您节省时间和金钱。其他功能还包括性能调优分析报告、多种文件输入格式、压缩格式支持、用户控制选项和退出功能。
改进 IMS High Availability Large Database (HALDB) 环境的管理和操作。IMS HALDB Toolkit for z/OS 通过提供一系列增强操作和简化管理的服务来帮助降低管理成本。
利用易于使用的前端、一步式程序来建立所有 IMS 索引，避免对索引数据集进行图像复制。IMS Index Builder 可以帮助提高 IMS 可用性并更好地利用系统资源。使用先进技术进行 IMS 索引恢复、维护和创建。与涉及索引数据集图像副本的传统方法相比，大大缩短了处理时间。
通过 IMS High Performance Image Copy 可以高速复制数据库，快速备份和恢复数据库数据集。此工具可以在批量复制映像之前自动将数据库脱机，并在完成后重新启动数据库。在同一磁带上存储多个映像副本，可以减少使用的磁带数量。在数据库重组期间，可以自动备份映像，从而能够在数据库重组后立即使用数据库。
监控空间利用率，检测物理或逻辑直接指针问题并获取报告。这些报告可以查明错误及其在 IMS 数据库中的位置。您还可以生成报告以更好地调整 IMS 数据库，并确保 IMS 数据库可运行、经过良好调整且没有指针错误。
帮助验证、比较、映射、恢复、报告和再生许多运行所需的 IMS 资源。确保 ACB（应用程序控制块）、DBD（数据库描述）、PSB（程序规范块）和 MFS（消息格式服务）库一致且具有完全完整性。
通过一个可同时备份和恢复多个数据集和快速路径区域的集成解决方案，降低操作复杂性以及数据库备份和恢复对系统资源的影响。
借助全面的 IMS 绩效管理工具组合，更快速、更轻松地对 IMS 事务进行端到端分析。
通过丰富且易于使用的各种实用程序来帮助数据库管理员 (DBA) 分析、维护和调整这些数据库，从而提高 Fast Path 数据库的性能。
支持组织在一个整合解决方案中对 IMS 全功能和高可用性大型数据库 (HALDB) 进行在线重组和管理。
提供有效监控和管理 IMS Transaction Manager 环境所需的工具。