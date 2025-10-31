IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

使用调整、分区和整合工具管理 IMS HALDB
IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS 可帮助将现有 IMS Full Function 数据库转换为 IMS HALDB 数据库。它允许 IMS 数据库管理员 (DBA) 模拟对分区设置的更改， 以便在实施前验证这些更改是否正确。它还使 DBA 能够维护和调整 HALDB 数据库。
IMS HALDB Toolkit 支持分区合并和分区拆分，以适应数据库分区的增长或收缩。IMS HALDB Toolkit 与其他 IMS High Performance 工具完全集成，提供 IMS HALDB 数据库管理的特殊功能。
IMS HALDB Toolkit for z/OS 只需一步即可将 MS full-function 数据库转换为 IMS High Availability Large Database 数据库。
IMS HALDB Toolkit for z/OS 提供分区合并与拆分功能，以验证分区设置。
IMS HALDB Toolkit for z/OS 管理 IMS HALDB 维护程序，以优化 IMS HALDB 性能和可维护性。
IMS HALDB Toolkit 提供处理 IMS DBRC 的特殊函数。
IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS 可以帮助减少执行应用程序支持任务所需的时间，并最大限度地减少所需的技能。该工具包提供 IMS HALDB 维护、建模和分析功能。它还能帮助您维持 24x7 数据可用性。该工具包的应用程序功能使应用程序能够更好地利用 HALDB 环境。其系统实用程序提供有助于提升 HALDB 可服务性的能力。