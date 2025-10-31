IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

使用调整、分区和整合工具管理 IMS HALDB

以云朵和几何数据可视化元素为特色的抽象插图。设计包含摩天大楼状柱形图、圆形图标及柔和的蓝紫色调色板。背景极简且留白干净，突出数字与未来主题。

概述

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS 可帮助将现有 IMS Full Function 数据库转换为 IMS HALDB 数据库。它允许 IMS 数据库管理员 (DBA) 模拟对分区设置的更改， 以便在实施前验证这些更改是否正确。它还使 DBA 能够维护和调整 HALDB 数据库。

IMS HALDB Toolkit 支持分区合并和分区拆分，以适应数据库分区的增长或收缩。IMS HALDB Toolkit 与其他 IMS High Performance 工具完全集成，提供 IMS HALDB 数据库管理的特殊功能。
轻松转换数据库

IMS HALDB Toolkit for z/OS 只需一步即可将 MS full-function 数据库转换为 IMS High Availability Large Database 数据库。
模拟 IMS HALDB 转换与变更

IMS HALDB Toolkit for z/OS 提供分区合并与拆分功能，以验证分区设置。
管理程序

IMS HALDB Toolkit for z/OS 管理 IMS HALDB 维护程序，以优化 IMS HALDB 性能和可维护性。
处理 IMS 数据库恢复控制 (DBRC)

IMS HALDB Toolkit 提供处理 IMS DBRC 的特殊函数。 

功能

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS 可以帮助减少执行应用程序支持任务所需的时间，并最大限度地减少所需的技能。该工具包提供 IMS HALDB 维护、建模和分析功能。它还能帮助您维持 24x7 数据可用性。该工具包的应用程序功能使应用程序能够更好地利用 HALDB 环境。其系统实用程序提供有助于提升 HALDB 可服务性的能力。
系统工程师在多台显示器上检查代码。他们与一位应用程序开发同事一起在一家 IT 代理公司办公室工作。程序员在屏幕上分析算法，开发新的用户界面。
转换为 IMS HALDB 数据库

IMS HALDB Toolkit 可以将 IMS Full Function 数据库迁移到 IMS HALDB 数据库。首先，它可以模拟转换过程。它确定适用于当前 IMS Full Function 数据库的 IMS HALDB 分区设置。然后，它可以执行从 IMS Full Function 数据库到 IMS HALDB 数据库的实际转换。此过程通过单个批处理步骤完成。该过程提供 ISPF 界面， 可生成所有必要的子步骤。
非裔美国开发人员肖像：使用笔记本电脑编写代码，坐在办公桌前用多个屏幕解析软件公司的算法。程序员正在使用便携式计算机进行用户界面操作。
维护 IMS HALDB 数据库

IMS HALDB Toolkit 允许 IMS DBA 在数据呈现增长或收缩迹象时合并或拆分分区。为确保新分区设置正确无误，它允许 IMS DBA 在对 IMS HALDB 数据库进行更改之前模拟重新分区。随后，IMS DBA 可设置特定阈值，以便在 IMS HALDB 数据库需要维护时获得通知。
多元种族团队在现代办公室工作。
提高性能

IMS HALDB Toolkit 可提高 IMS HALDB 数据库的性能。例如，当 IMS HALDB 主数据库重组后，所有辅助索引指针都需要修复。在 IMS 中，此修复过程通过“自我修复”来执行的，这意味着索引在首次使用时就会得到纠正。然而，由于自我修复过程可能在高峰时段影响性能，该工具包提供了离线实用程序来修复辅助索引。
IT工程师站在开放式服务器机柜旁，触碰服务器上的数字连接。
转换数据库

IMS HALDB Toolkit 还可以帮助将用户分区 IMS 数据库转换为 IMS HALDB 数据库。如果存在键范围不同的多个相同数据库，该工具包会将这些数据库转换为 IMS HALDB 数据库，并将数据合并为一个 IMS HALDB 数据库。这有助于那些需要二级索引但在数据分散到多个数据库时无法使用二级索引的用户。
年轻女性网络安全工程师的侧面肖像，戴着眼镜，正在电脑键盘上打字并编写代码，留白区域
处理 IMS Database Recovery Control (DBRC)

IMS HALDB Toolkit 提供处理 IMS DBRC 的特殊功能。例如，该工具允许将 IMS HALDB DBRC 定义从一个 IMS RECON 数据集克隆或复制到另一个 IMS RECON 数据集。它还能在复制过程中更改高层数据集限定符名称。该工具包还支持将一组生产 IMS HALDB 数据库从一个 IMS 系统分配并复制到另一个 IMS 系统。
系统工程师在多台显示器上检查代码。他们与一位应用程序开发同事一起在一家 IT 代理公司办公室工作。程序员在屏幕上分析算法，开发新的用户界面。
