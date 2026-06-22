在数据库保持在线时重组 IMS 数据库
IMS High Performance Load for z/OS 可减少某些应用程序以及加载 IMS 数据库时的 CPU 和运行时间。它分析数据库性能，并准备包含空间使用情况和段指针统计信息的报告。它创建 High Availability Large Database (HALDB) 的间接列表数据集 (ILDS)，该数据集与 IMS 标准 IMS HD Reorganization Reload 实用程序所创建的数据集兼容。
实现高性能
IMS High Performance Load for z/OS 旨在通过默认参数设置提供高性能处理。您可以在每次重组作业中获得优化的性能。它由 IMS HP Load 实用程序、Physical Sequence Sort for Reload 实用程序以及 Bitmap Resetter 实用程序组成。它还提供加载应用程序编程接口 (Load API)。
无需为数据库数据集编写 DD 语句，因为 IMS HP Load 能够为全功能数据库和 HALDB 动态分配数据库数据集。
IMS HP Load 创建的数据（如 DFSURWF 数据集）与 IMS 标准实用程序兼容。
IMS HP Load 在重新加载前无需初始化 HALDB 分区数据集。对于在重新加载期间未被任何段填充的分区，IMS HP Load 会初始化该分区数据集。
IMS HP Load 通过从多种灵活的输入和压缩文件格式中收集关键统计数据，简化了数据库调优和空间分析。
IMS HP Load 为以下数据库组织类型提供一套完整的高性能重组重载流程：1) HDAM（层次直接存取方法）、2) HIDAM（层次索引直接存取方法）、3) HISAM（层次索引顺序存取方法）、4) SHISAM（简单层次索引顺序存取方法）、5) PHDAM（分区层次直接存取方法）和 6) PHIDAM（分区层次索引直接存取方法）。
IMS HP Load 为数据库提供高性能重载处理。该实用程序是 IMS HD Reorganization Reload 实用程序 (DFSURGL0) 的高性能替代品。IMS HP Load 实用程序支持多种数据库组织类型。它创建 HALDB 的间接列表数据集 (ILDS)，该数据集与 IMS 标准 IMS HD Reorganization Reload 实用程序所创建的兼容。此外，该实用程序还提供包含空间使用和段指针统计信息的报告。
IMS HP Load 提供加载应用程序编程接口 (Load API)。通过使用 Load API，您可以比 IMS DL/I 快得多地运行初始加载过程。
该实用程序对为 HDAM 数据库生成的卸载数据库数据集进行排序，以减少重载数据库所需的耗时。它还可以为 HDAM、PHDAM、HIDAM、PHIDAM、HISAM 或 SHISAM 数据库的卸载数据库数据集进行排序。该实用程序还提供报告，用于随机化参数的调优分析。
Bitmap Resetter 实用程序可用于调整 HDAM、HIDAM、PHDAM 或 PHIDAM 数据库的位图，以实现更密集的数据库块打包。
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