IMS High Performance Load for z/OS 可减少某些应用程序以及加载 IMS 数据库时的 CPU 和运行时间。它分析数据库性能，并准备包含空间使用情况和段指针统计信息的报告。它创建 High Availability Large Database (HALDB) 的间接列表数据集 (ILDS)，该数据集与 IMS 标准 IMS HD Reorganization Reload 实用程序所创建的数据集兼容。