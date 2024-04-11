主页 Z 软件 IMS Enterprise Suite IMS Enterprise Suite
支持开放式集成技术，以支持新应用程序开发并扩展对 IMS 事务和数据的访问
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抽象的蓝色几何背景

IBM IMS Enterprise Suite 可提供用户友好型标准接口，简化 IMS 元数据的生成和应用程序开发，并扩展 IMS 访问范围。

IMS 客户可以免费使用 IMS Enterprise Suite。

IMS Explorer for Development (IMS Explorer) 式该套件的关键组件之一，可以加快 IMS 应用程序编程和数据库定义任务的速度。IMS Explorer 在 IMS Enterprise Suite 3.3 版本中进行了更新，支持与其他基于 Eclipse V4.6 Neon 的产品实现跨产品集成，从而简化应用程序的开发、测试、调试和部署。
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了解有助于规划、安装和维护套件的新增功能。
优势 单一图形用户界面 (GUI)

适用于多种功能的标准化接口。

 多平台

适用于 z/OS 和分布式系统。

 多功能

支持应用程序开发、数据库查询等。
IMS Enterprise Suite 组件
IMS Explorer for Development

IMS Explorer for Development（也称为 IMS Explorer），使用这款基于 Eclipse 的图形工具简化 IMS 应用程序开发任务。使用 IMS Explorer 显示和编辑 IMS 数据库、分段、字段等。IMS Explorer 通过 IBM Explorer for z/OS Aqua 平台交付，可以与其他基于 Eclipse 的产品配合使用，以支持应用程序开发周期。从大型机开发工具下载站点安装 IMS Explorer。

 IMS Explorer 概述
IMS SOAP Gateway

支持从 SOA 环境中的可信 IMS 应用程序资产中获得更多价值，而无需对业务逻辑进行任何更改。借助 SOAP Gateway，IMS 应用程序可以调用 Web 服务，或从 Web 服务进行调用，而无需考虑平台、环境、编程语言或编程模型。IMS SOAP Gateway 在 z/OS 上运行，可以通过 Shopz (PID 5655-TDA) 订购。

 IMS Enterprise Suite SOAP Gateway
IMS Connect API for Java

将分布式平台的连接扩展到 IMS，并简化用户编写的独立 IMS Connect 客户端的应用程序开发。z/OS、分布式平台上的 Linux 和 Windows 系统支持 IMS Connect API for Java。

 IMS Enterprise Suite Connect API for Java
IMS Data Provider for Microsoft .NET

借助 IBM IMS Data Provider for Microsoft .NET，您可以使用标准 SQL 查询，从 .NET 应用程序访问 IMS 数据。它可以简化用 C#、Visual Basic 和其他 ADO.NET 兼容语言编写的、用于访问 IMS 数据的 Microsoft .NET 应用程序的开发。

 IMS Data Provider for Microsoft .NET
相关产品 IBM Application Discovery and Delivery Intelligence

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 IBM Application Delivery Foundation for z/OS

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 z/OS Connect

提供单一、通用的方法，通过 RESTful API 释放 IBM 上现有的市场差异化资产。

 IBM Data Virtualization Manager for z/OS

获取驻留在 IBM Z 上的虚拟集成数据视图。
后续步骤

安排与 IBM Z 或 LinuxONE 代表进行 30 分钟的免费会议。

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