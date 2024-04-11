IBM IMS Enterprise Suite 可提供用户友好型标准接口，简化 IMS 元数据的生成和应用程序开发，并扩展 IMS 访问范围。
IMS 客户可以免费使用 IMS Enterprise Suite。
IMS Explorer for Development (IMS Explorer) 式该套件的关键组件之一，可以加快 IMS 应用程序编程和数据库定义任务的速度。IMS Explorer 在 IMS Enterprise Suite 3.3 版本中进行了更新，支持与其他基于 Eclipse V4.6 Neon 的产品实现跨产品集成，从而简化应用程序的开发、测试、调试和部署。
了解有助于规划、安装和维护套件的新增功能。
IMS Explorer for Development（也称为 IMS Explorer），使用这款基于 Eclipse 的图形工具简化 IMS 应用程序开发任务。使用 IMS Explorer 显示和编辑 IMS 数据库、分段、字段等。IMS Explorer 通过 IBM Explorer for z/OS Aqua 平台交付，可以与其他基于 Eclipse 的产品配合使用，以支持应用程序开发周期。从大型机开发工具下载站点安装 IMS Explorer。
支持从 SOA 环境中的可信 IMS 应用程序资产中获得更多价值，而无需对业务逻辑进行任何更改。借助 SOAP Gateway，IMS 应用程序可以调用 Web 服务，或从 Web 服务进行调用，而无需考虑平台、环境、编程语言或编程模型。IMS SOAP Gateway 在 z/OS 上运行，可以通过 Shopz (PID 5655-TDA) 订购。
将分布式平台的连接扩展到 IMS，并简化用户编写的独立 IMS Connect 客户端的应用程序开发。z/OS、分布式平台上的 Linux 和 Windows 系统支持 IMS Connect API for Java。
借助 IBM IMS Data Provider for Microsoft .NET，您可以使用标准 SQL 查询，从 .NET 应用程序访问 IMS 数据。它可以简化用 C#、Visual Basic 和其他 ADO.NET 兼容语言编写的、用于访问 IMS 数据的 Microsoft .NET 应用程序的开发。