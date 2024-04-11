IMS Explorer for Development (IMS Explorer) 式该套件的关键组件之一，可以加快 IMS 应用程序编程和数据库定义任务的速度。IMS Explorer 在 IMS Enterprise Suite 3.3 版本中进行了更新，支持与其他基于 Eclipse V4.6 Neon 的产品实现跨产品集成，从而简化应用程序的开发、测试、调试和部署。