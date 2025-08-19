工作负载管理、操作分析、安全性、事件日志记录等
IMS Connect Extensions for z/OS 提高 IMS Connect 的可用性、可靠性和性能。借助 IMS Connect Extensions，您的系统变得更加透明，更容易管理工作负载，也更容易排除问题。
将近乎实时的 IMS Connect 事务摘要数据公开给分析引擎。
使用 IMS Connect Extensions Operations Console 监控和管理您的 IMS Connect 系统。自动响应工作负载与处理能力的变化。
支持 IMS Connect 到 IMS Connect 的 TCP/IP 通信以及开放式数据库管理器 (ODBM)。
通过记录 IMS Connect 事件数据来分析问题并优化性能。
提高分析人员工作效率，并提供更高效的 IMS 应用程序性能、改进的资源利用率和更高的系统可用性。
支持在线数据库重组以支持 24x7 全天候可用性，并管理全功能 IMS 数据库和 HALDB。
体验此软件套件，这是一个集成解决方案，可以同时备份和恢复多个数据集和快速路径区域。
使用针对特定应用程序的按需数据库和事务管理工具提高 IMS 系统的性能。