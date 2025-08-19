IMS Connect Extensions for z/OS

工作负载管理、操作分析、安全性、事件日志记录等

一名男子在办公室内办公桌前使用笔记本电脑工作

工作负载管理更轻松

IMS Connect Extensions for z/OS 提高 IMS Connect 的可用性、可靠性和性能。借助 IMS Connect Extensions，您的系统变得更加透明，更容易管理工作负载，也更容易排除问题。

 新增功能
Operations analytics

将近乎实时的 IMS Connect 事务摘要数据公开给分析引擎。
Operations Console z/OS Explorer 插件

使用 IMS Connect Extensions Operations Console 监控和管理您的 IMS Connect 系统。自动响应工作负载与处理能力的变化。
开放式数据库连接

支持 IMS Connect 到 IMS Connect 的 TCP/IP 通信以及开放式数据库管理器 (ODBM)。
简化问题分析与高级工作负载路由

通过记录 IMS Connect 事件数据来分析问题并优化性能。

功能

多个数字立方体的 3D 渲染图
与 IMS Connect 集成

IMS Connect Extensions for z/OS 通过 IMS Connect 增强对 IMS 进行 TCP/IP 访问的可管理性。它包含与 IMS Connect 协同运行的组件、记录 IMS Connect 活动的日志数据集，以及用于管理 IMS Connect 系统及其 IMS Connect Extensions 功能的 ISPF、z/OS Explorer 和 REXX 界面。
使用电脑的三位软件工程师团队
实现高级工作负载路由

使用基于 IMS Connect Extensions 规则的路由响应工作负载与处理能力的变化。使用 IMS Connect Extensions 调度高峰与非高峰路由规则，以管理遭遇洪泛状态的数据存储。它在计划内和计划外的数据存储中断期间提供不间断服务，并在服务恢复后重新分配工作负载。
系统工程师在多个显示器上检查代码，并与应用程序开发人员合作
自动化工作负载均衡操作

直接通过 REXX 程序访问 IMS Connect Extensions 的服务。自动暂停或恢复对数据存储的路由、更改路由规则、切换活动日志、启动资源跟踪、更新定义或在目标系统或数据存储上运行命令。
彩色电路板特写
为 IMS Connect 提供单一控制点

IMS Connect Extensions 为多个 IMS Connect 系统提供单一控制点。其精简且直观的客户端界面允许您直接从单一位置发出 IMS Connect 命令，从而对所有 IMS Connect 系统进行集中管理和控制。
年轻的亚裔女子正在主持研讨会
捕获并扩展 IMS Connect 事件数据

IMS Connect Extensions 日志详细记录 IMS Connect 活动。为便于调试和执行性能分析，IMS Problem Investigator、IMS Performance Analyzer 和 IBM® Transaction Analysis Workbench 均可分析 IMS Connect Extensions 日志。
两名人员在办公室环境中查看笔记本电脑
将 IMS Connect 事件的实时数据流发送至分析引擎

将近乎实时的 IMS Connect 事务摘要数据公开给分析引擎。利用分析平台的功能监控 IMS Connect、跟踪趋势并可视化呈现拓扑结构中的不同工作负载。
资源

IMS Connect 事务的生命周期
了解生命周期事件，以理解您自身系统的运作原理并进行问题诊断。
工作负载路由技术
了解 IMS Connect Extensions 如何为 IMS Connect 增添高级工作负载路由功能。
IMS Tools 产品文档
PDF 格式的 IMS Tools 产品出版物、程序目录和其他相关技术内容。
采取后续步骤
立即开始
IMS Connect Extensions for z/OS 概述

查阅概述该产品的演示文稿。

 阅读概览 分析 IMS Open Database 请求

了解如何收集并分析 IMS Open Database 请求的检测数据。

 阅读概览