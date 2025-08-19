使用基于 IMS Connect Extensions 规则的路由响应工作负载与处理能力的变化。使用 IMS Connect Extensions 调度高峰与非高峰路由规则，以管理遭遇洪泛状态的数据存储。它在计划内和计划外的数据存储中断期间提供不间断服务，并在服务恢复后重新分配工作负载。