IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

无缝管理您的 IMS ETO 环境
IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS 使 VTAM 终端能够登录到 IMS 事务管理器 (IMS TM)，即使这些终端未在 IMS 系统定义流程中完成配置。若未启用 IMS ETO 支持，对已配置到 IMS 事务管理器中的终端执行新增、删除或修改操作时，需先终止联机系统，才能完成变更适配。
IMS ETO 支持可管理所有 IMS ETO 设置，既能设置全局参数，也能针对特定用户与终端覆盖默认参数。例如，您可为全体用户群体配置全局参数，同时针对特定终端或用户身份标识单独设置覆盖参数。
减少了因管理 VTAM 终端产生的计划性停机时间，同时允许用户从网络内任意一台 VTAM 终端发起 IMS 会话，从而提升系统访问的速度与灵活性。
将输出消息与用户而非终端进行关联，强化了 IMS 系统的安全性；同时，所需宏指令数量的减少简化了终端网络定义，为系统搭建环节节省时间与存储空间。
对于 ETO 终端和用户结构，相关资源仅在需要时才会分配；当资源不再被使用时，系统会将其删除。
只需更少的资深系统程序员资源来维护静态终端定义。