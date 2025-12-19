IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS 使 VTAM 终端能够登录到 IMS 事务管理器 (IMS TM)，即使这些终端未在 IMS 系统定义流程中完成配置。若未启用 IMS ETO 支持，对已配置到 IMS 事务管理器中的终端执行新增、删除或修改操作时，需先终止联机系统，才能完成变更适配。

IMS ETO 支持可管理所有 IMS ETO 设置，既能设置全局参数，也能针对特定用户与终端覆盖默认参数。例如，您可为全体用户群体配置全局参数，同时针对特定终端或用户身份标识单独设置覆盖参数。