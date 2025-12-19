IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

无缝管理您的 IMS ETO 环境

插图：一名女性在笔记本电脑前工作，电脑屏幕上显示着网络安全图标

概述

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS 使 VTAM 终端能够登录到 IMS 事务管理器 (IMS TM)，即使这些终端未在 IMS 系统定义流程中完成配置。若未启用 IMS ETO 支持，对已配置到 IMS 事务管理器中的终端执行新增、删除或修改操作时，需先终止联机系统，才能完成变更适配。

IMS ETO 支持可管理所有 IMS ETO 设置，既能设置全局参数，也能针对特定用户与终端覆盖默认参数。例如，您可为全体用户群体配置全局参数，同时针对特定终端或用户身份标识单独设置覆盖参数。
提升系统可用性和用户访问能力

减少了因管理 VTAM 终端产生的计划性停机时间，同时允许用户从网络内任意一台 VTAM 终端发起 IMS 会话，从而提升系统访问的速度与灵活性。
通过简化配置增强 IMS 安全性

将输出消息与用户而非终端进行关联，强化了 IMS 系统的安全性；同时，所需宏指令数量的减少简化了终端网络定义，为系统搭建环节节省时间与存储空间。
最大限度减少检查点和重启时间

对于 ETO 终端和用户结构，相关资源仅在需要时才会分配；当资源不再被使用时，系统会将其删除。
降低维护需求

只需更少的资深系统程序员资源来维护静态终端定义。

功能

IT 工程师和技术员在服务器机房讨论技术问题，带有表现数据连接的可视化效果
系统管理简化

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS 可简化 IMS ETO 环境的管理。它不仅支持所有类型的 IMS 终端，还支持自定义用户登录与登出界面，同时支持在登录过程中显示错误提示信息。此外，该功能还可借助 IMS 日志记录，完成相关错误信息的日志采集。IMS ETO 支持可跟踪所有 IMS ETO 的定义信息，且无需重启 IMS 系统即可完成配置刷新。
后视图：一位卷发男性程序员戴无线耳机坐于椅中，正在台式电脑前编码
优化的登录与注销功能

IMS ETO 支持针对 ETO 登录与登出场景，提供了专属功能。例如，该产品允许每种设备类型（SLU1、SLU2、SLUP 和 ISC）在 ETO 登录成功后直接进入 MFS 测试模式。该功能可在 ETO 登出过程中，清理 IMS 会话、重置终端状态并清除现有消息队列，从而避免后续 ETO 登录时出现异常。
两位开发人员在办公环境中于笔记本电脑前交谈与编码
创建与刷新 ETO 用户出口的能力

IMS ETO 功能支持用户通过多个用户出口，自定义终端与用户的相关定义。但这些用户出口必须采用汇编语言编写，这对部分用户而言存在一定难度。IMS ETO 支持功能则允许通过关键字参数化方式创建用户出口，无需用户再编写汇编语言代码。用户可为同一账号配置多个逻辑终端（LTERM），设置自动登出参数，还能为 OTMA 会话配置 LTERM 名称。
插图：世界地图上叠加挂锁图标
用户与终端的高级安全性

借助 IMS ETO 支持功能，您可获得更高级别的安全防护，能在关键字层面对 IMS 命令进行安全管控。该功能通过调用 IBM RACF CIMS 安全类、IMS 命令授权用户出口，或是借助专属的 IMS ETO 支持安全配置文件，实现上述增强型安全防护。此外，它还能限制用户与终端仅可在每日特定时段内进行访问。
