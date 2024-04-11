提高性能 查看缓冲池环境，并建议更改每个子池中的缓冲区数量，以优化性能。

高级存储分配 获取有关耦合设施中 OSAM 缓存缓冲区效率的信息，并评估更改分配给 CF 中 OSAM 缓冲区的存储量的影响。

获得可见性 对用户对缓冲池配置的变更进行建模，以便在实施之前评估变更影响。

优化存储 标识浪费的存储，并确定添加或减少缓冲区是否会提高所选缓冲池的性能。

下一代分析 确定哪些数据库是每个子库的最大用户，并进行“假设”情景分析。在实施变革之前，确定变革的影响。