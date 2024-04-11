IBM® IMS™ Buffer Pool Analyzer for z/OS® 提供统计分析报告，帮助评估当前 IMS 在线和批处理作业数据库缓冲池。它提供了确定缓冲池配置的更改是否有利于信息管理性能所需的信息。基于此数据，组织可以优化性能并消除数据库缓冲池更改过程中的猜测。
查看缓冲池环境，并建议更改每个子池中的缓冲区数量，以优化性能。
获取有关耦合设施中 OSAM 缓存缓冲区效率的信息，并评估更改分配给 CF 中 OSAM 缓冲区的存储量的影响。
对用户对缓冲池配置的变更进行建模，以便在实施之前评估变更影响。
标识浪费的存储，并确定添加或减少缓冲区是否会提高所选缓冲池的性能。
确定哪些数据库是每个子库的最大用户，并进行“假设”情景分析。在实施变革之前，确定变革的影响。
探索池配置、缓冲区请求率和性能数据的子池数据使用情况。使用所有数据集、命中率、缓冲区请求率和 I/O 率的列表检查数据库性能。
通过这些 PDF 文件，了解有关 IMS Tools 的更多信息。
获取诸多常见问题的答案以及最优设置 IMS Tools 解决方案包的提示和技巧。
快速了解 IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS 如何优化 IMS 的性能和资源利用率。
此视频列表包括 IBM IMS Tools 以及相关产品和技术的演示和网络广播。
IBM 灵活支付计划有助于确保基础架构投资与工作负载需求保持一致。
支持组织在一个集成解决方案中对 IMS 全功能和高可用性大型数据库 (HALDB) 进行在线重组和管理。
使用集成 IMS 工具执行离线重组并管理 IMS 全功能数据库和 HALDB，帮助保持数据库调整和运行。
通过丰富且易于使用的各种实用程序来帮助数据库管理员 (DBA) 分析、维护和调整这些数据库，从而提高快速路径数据库的性能。