立即更新您的 IMS 系统生成资源定义，而无需重新启动 IMS。您可以创建资源更新条目列表、验证它们并安装它们，正在进行的工作不会出现中断或出现问题，也不会在线更改命令。资源更新可以安装在一个 IMS 系统中，也可以同时安装在多个系统中。只需安装该工具并令其帮助简化您的变更工作流程。