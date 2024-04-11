IBM® IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS® 包含一组工具，旨在帮助您在基于 z/OS 的环境中管理和监控 IMS Transaction Manager。您可以改进应用程序资源更改、增强工作负载的可管理性、管理消息队列等。
通过单步批处理作业或在线方式，更快地执行 IMS 应用程序资源变更（事务、程序、数据库和路由代码）流程，并减少 CPU 占用时间。
管理 sysplex 或 IMSplex 环境中的多个 IMS 系统；通过单一界面查看 IMS sysplex 和 IMSplex 信息；并自动处理特定的错误情况。
降低系统参数管理的成本。使用集中式方法，令使用 IMS 系统的程序员更容易访问资源和参数配置。
将近乎实时的 IMS Connect 事务摘要数据公开给分析引擎。
使用 IMS Problem Investigator 浏览 IMS 日志中发现性能不佳事务的部分。
立即更新您的 IMS 系统生成资源定义，而无需重新启动 IMS。您可以创建资源更新条目列表、验证它们并安装它们，正在进行的工作不会出现中断或出现问题，也不会在线更改命令。资源更新可以安装在一个 IMS 系统中，也可以同时安装在多个系统中。只需安装该工具并令其帮助简化您的变更工作流程。
实现对 IMS 系统操作的单点控制，以便管理综合系统或 IMSplex 环境中的多个 IMS 系统。IMS Sysplex Manager 通过单一界面实时集中显示 IMS 综合系统与 IMSplex 信息，并可自动处理特定错误情况，从而为系统程序员降低复杂性。
提高 IMS Connect 的可用性、可靠性和性能。借助 IMS Connect Extensions，您的系统变得更加透明，更容易管理工作负载，也更容易排除问题。
IMS Sysplex Manager for z/OS 为 IMS 系统操作提供单点控制。它支持您在 Sysplex 或 IMSplex 环境中管理多个 IMS 系统。它通过单个界面实时且集中地显示 IMS Sysplex 和 IMSplex 信息，并自动处理特定错误情况，从而降低系统程序员的复杂性。
利用 IMS 队列管理工具来操作共享和非共享队列环境中的本地实时 IMS 消息队列。在任一环境中，它均可查询、浏览、加载、卸载以及重新处理或重放消息。
使用自动构建 IMS 拓扑清单的工具帮助您分析、比较和更新 IMS 参数，从而让您了解和比较每个 IMS 系统的参数详细信息。
有关通过持续交付提供的性能改进的详细信息。
了解 IMS Recovery Solution Pack 如何帮助您更快、更轻松地恢复 IMS 系统和数据库。
具体示例和场景展示了 IBM IMS Recovery Solution Pack for z/OS® 如何减少停机时间等功能优势。
了解有关更新后的 IMS 设置实用程序的更多信息，从而帮助您更轻松地安装和配置众多 IBM IMS Tools。
查找 IBM IMS Tools 解决方案包常见问题解答并学习最佳设置的提示和技巧。
此视频列表包括针对 IBM IMS 及相关产品和技术的演示和网络直播。
通过一个可同时备份和恢复多个数据集和快速路径区域的集成解决方案，降低操作复杂性以及数据库备份和恢复对系统资源的影响。
使用集成 IMS 工具执行离线重组并管理 IMS 全功能数据库和 HALDB，帮助保持数据库调整和运行。
通过丰富且易于使用的各种实用程序来帮助数据库管理员 (DBA) 分析、维护和调整这些数据库，从而提高快速路径数据库的性能。
借助全面的 IMS 绩效管理工具组合，更快速、更轻松地对 IMS 事务进行端到端分析。
提供有效监控和管理 IMS Transaction Manager 环境所需的工具。