获取 IMS DB 和 IMS TM 系统的全面事务性能和系统资源使用情况报告
IBM® IMS™ Performance Analyzer for z/OS® (IMS PA) 是一款性能分析工具，可以帮助您监控、维护和调整 Information Management System Database (IMS DB) 和 Transaction Manager (IMS TM) 系统。
IMS Performance Analyzer for z/OS 提供有关 IMS 系统性能的信息：
此关键性能信息根据所需的详细程度进行报告，范围从高级别管理摘要和图形报告，到用于深入分析的详细跟踪。IMS Performance Analyzer for z/OS 通过提供强大的报告引擎，并附带大量易于阅读的综合报告，可以极大地简化此流程。信息通过灵活的报告格式呈现，工作人员可以立即开始使用。
IBM IMS Performance Analyzer 测量数据库、程序、区域、缓冲区和消息队列等关键资源的使用情况和可用性。通过识别效率低下问题并优化系统使用，组织可以显著增强 IMS 性能并缩短响应时间。
该工具可以监控重大系统事件，以避免造成可能对系统性能和可用性产生不利影响的事件。结合其监控服务级别遵守情况和协助规划容量的能力，该工具有助于确保无缝的 IMS 运营管理。
该工具提供针对事务响应时间和 IMS Connect 对事务影响的详细分析。强大的报告功能范围从高级别管理摘要到深入跟踪，并且支持与性能调整、服务级别合规和运营规划相关的重要决策。
具有强大的报告引擎，包含涵盖整个 IMS 性能范围且易于阅读的综合报告。这些报告提供对事务响应时间、资源使用情况和运营管理需求的洞察分析，从而实现立即可用性。
从各种数据源生成报告，包括 IMS 日志、IMS 监视器数据、OMEGAMON ATF 日志流和 IMS Connect Extensions 日志。Connect Transit 报告提供事务生命周期的完整视图，通过基于表单的报告来定制内容，并关注关键信息。
通过从 IMS 日志创建包含执行和性能指标的事务索引，推动加速解决问题。该索引可用于重点报告，或作为 IMS Problem Investigator 的输入，以有效查明有问题的事务。
通过直观的 ISPF 对话框提供预构建报告，以快速获取洞察分析和可定制格式。这有助于确保报告满足特定需求，节省数据收集时间，并集中精力应对与性能相关的挑战。
将 IMS Connect 和 IMS 日志记录合并为统一的事件跟踪报告。这些跟踪提供事务和系统活动的整体视图，从而实现更好的故障排除和系统优化。
提供针对资源使用模式的洞察分析，协助容量规划，并帮助确保遵守服务级别协议 (SLA)。这有助于有效的长期规划和资源分配，同时维持性能标准。
IMS Performance Analyzer 中的 JSON Lines 数据流功能可以与 Logstash 等日志转发工具进行集成，能够增强处理性能数据的灵活性。