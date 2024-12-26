IMS Performance Analyzer for z/OS 提供有关 IMS 系统性能的信息：

监控

微调

管理服务级别

分析趋势

容量规划

此关键性能信息根据所需的详细程度进行报告，范围从高级别管理摘要和图形报告，到用于深入分析的详细跟踪。IMS Performance Analyzer for z/OS 通过提供强大的报告引擎，并附带大量易于阅读的综合报告，可以极大地简化此流程。信息通过灵活的报告格式呈现，工作人员可以立即开始使用。