提高分析人员工作效率，并提供更高效的 IMS 应用程序性能、改进的资源利用率和更高的系统可用性
IBM IMS Performance Solution Pack for z/OS 提供全面的 IMS 性能管理工具组合。它将 IMS Connect Extensions、IMS Problem Investigator 和 IMS Performance Analyzer 整合到一个集成式绩效管理解决方案中，用于管理您的 IBM® IMS 环境。
这些工具互相补充，使 IMS 事务的端到端分析更快速、更简单，从而提高问题分析人员的工作效率、改善 IMS 应用程序性能、提高 IMS 资源利用效率和系统可用性。
深入了解有关让新功能可用的通信。
将近乎实时的 IMS Connect 事务摘要数据公开给分析引擎。
自动选择 IMS Connect Extensions 日志并将其与 IMS 日志组合，以仅查看当天发生问题时的记录。
使用 IMS Problem Investigator 浏览 IMS 日志中发现性能不佳事务的部分。
提高问题分析人员的工作效率，提高 IMS 应用程序的性能，改善 IMS 资源利用率，提高系统可用性。
确保您的 IMS 系统始终以最佳性能运行，避免未达成服务级别协议。
快速检测 IMS Connect 是不是性能问题的根源或者彻底解决问题，然后确定问题是否出现在 OTMA、ODBM、MQ、Db2、共享队列或其他子系统中。
借助 IMS Connect Extensions 轻松管理 TCP/IP 访问。您可以动态管理 TCP/IP 事务和 DRDA 请求，针对多个 IMS Connect 系统使用单点控制，并监控和记录 IMS Connect 活动。
使用 IMS Performance Analyzer 获取 IMS Database Manager (IMS DB) 和 IMS Transaction Manager (IMS TM) 系统的全面事务性能和系统资源使用情况报告。
确定问题原因并追踪事件流程。IMS Problem Investigator 格式化并呈现日志数据，使 IMS 程序员和管理员能够导航、调查和分析记录和事务。
了解生命周期事件可以帮助您了解自己的系统是如何工作的，并诊断问题。
查找 IBM IMS Tools 解决方案包常见问题解答并学习最佳设置的提示和技巧。
通过一个可同时备份和恢复多个数据集和快速路径区域的集成解决方案，降低操作复杂性以及数据库备份和恢复对系统资源的影响。
支持组织在一个集成解决方案中对 IMS 全功能和高可用性大型数据库 (HALDB) 进行在线重组和管理。
通过丰富且易于使用的各种实用程序来帮助数据库管理员 (DBA) 分析、维护和调整这些数据库，从而提高 Fast Path 数据库的性能。
支持离线数据库重组，并可管理全功能 IMS 数据库和 HALDB。
提供有效监控和管理 IMS Transaction Manager 环境所需的工具。