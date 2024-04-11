IMS Recovery Solution Pack for z/OS 通过一个可同时备份和恢复多个数据集和快速路径区域的集成解决方案，降低操作复杂性以及数据库备份和恢复对系统资源的影响。

IMS Database Solution Pack for z/OS 支持组织在一个集成解决方案中对 IMS 全功能和高可用性大型数据库 (HALDB) 进行在线重组和管理。

IMS Fast Path Solution Pack for z/OS 通过丰富且易于使用的各种实用程序来帮助数据库管理员 (DBA) 分析、维护和调整这些数据库，从而提高 Fast Path 数据库的性能。

IMS Database Utility Solution Pack 支持离线数据库重组，并可管理全功能 IMS 数据库和 HALDB。