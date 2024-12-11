IMS Problem Investigator for z/OS

借助适用于 IMS 数据库和 IMS 事务管理系统的强大问题分析辅助工具，更快、更轻松地识别和解决问题

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IMS Problem Investigator for z/OS 是一款功能强大的日志分析工具，旨在简化 z/OS 上 IBM IMS 环境的问题确定和解决过程。它可以深入查看 IMS 内部的事件流，确保用户能够端到端地剖析事务并精确地发现问题。

IMS Problem Investigator 属于 IMS Performance 解决方案包的一部分。该解决方案包兼具 IMS Connect Extensions、IMS Performance Analyzer 和 IMS Problem Investigator 的特性和功能。这些工具可以帮助您：

  • 提高问题分析人员的工作效率
  • 提供更高效的 IMS 应用性能
  • 获得更好的 IMS 资源利用率
  • 获得更高的系统可用性
最新消息

IMS Tools：通过持续交付提供新功能
在升级到新版本之前，请查看注意事项列表。
优势 提高诊断效率

通过全面查看端到端的 IMS 事务，包括事务时间、事件延迟和响应代码，快速找出根本原因。这种全面的事务剖析可以让用户通过 IMS 和 IMS Connect 深入了解每个事务的生命周期，从而提高诊断速度和系统可用性。

 全面的日志和跟踪分析

此工具集中和关联 IMS 的日志和跟踪数据，并提供有关数据库更新和事务流的重要洞察分析。用户可以跟踪更新数据库的人员、更新时间和更改内容。这种综合数据视图提供清晰度，可以帮助专家通过了解“全局”形势，加快解决复杂问题。

 提高工作效率和优化性能

通过实现端到端的事务跟踪，IMS Problem Investigator 可以识别瓶颈并提高性能。它允许快速访问日志文件，并通过帮助用户快速深入查找根本原因，进而减少手动工作。专家可自信从容地解决问题，了解有关 IMS 内部的更多信息，提高工作效率的同时，还可不断优化性能。
Redis 功能
以交互方式确定问题

使用 IMS Problem Investigator for z/OS 中强大的日志记录格式化工具和高级导航功能，执行简单的日志分析。使用表格和过滤器调整显示内容。使用查找功能轻松搜索。
跟踪事务

连接并显示与事务相关的所有日志记录，方便您分析问题。
深入了解以进行深度分析

利用内置的在线帮助，深入了解日志记录字段级别。使用 REXX 命令界面执行自定义日志记录分析和提取。
格式化和展示多个来源的日志数据

它使用以下来源：

  1. IMS Log 和 IMS Monitor 数据集
  2. 通用队列服务器 (CQS) 日志流和摘要
  3. OMEGAMON ATF
  4. Db2 和 IBM MQ
  5. 由 IMS Performance Analyzer 生成的 IMS Transaction Index 和 IMS Connect Transaction
  6. 通过 IMS Connect Extensions 日志获取的 IMS Connect 和 IMS Connect Extensions 事件数据。浏览、调查和分析记录和事务，无需了解日志数据结构的专业知识
技术细节

IBM IMS Problem Investigator for z/OS 通过使用 SMP/E 和标准 RECEIVE、APPLY 和 ACCEPT 处理进行安装。
深入了解硬件和软件先决条件
资源 IMS Tools 视频播放列表

观看 IBM IMS 及相关产品和技术的演示和网络直播。

 IMS Tools 解决方案包常见问题解答

查找 IMS Tools 解决方案包的常见问题解答并学习最佳设置的提示和技巧。
采取后续步骤

通过 IMS Problem Investigator for z/OS，了解如何利用这一针对 IMS Database 和 IMS Transaction Management 系统的强大问题分析辅助工具，更快、更轻松地发现并解决问题。

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