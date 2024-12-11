借助适用于 IMS 数据库和 IMS 事务管理系统的强大问题分析辅助工具，更快、更轻松地识别和解决问题
IMS Problem Investigator for z/OS 是一款功能强大的日志分析工具，旨在简化 z/OS 上 IBM IMS 环境的问题确定和解决过程。它可以深入查看 IMS 内部的事件流，确保用户能够端到端地剖析事务并精确地发现问题。
IMS Problem Investigator 属于 IMS Performance 解决方案包的一部分。该解决方案包兼具 IMS Connect Extensions、IMS Performance Analyzer 和 IMS Problem Investigator 的特性和功能。这些工具可以帮助您：
IMS Tools：通过持续交付提供新功能
通过全面查看端到端的 IMS 事务，包括事务时间、事件延迟和响应代码，快速找出根本原因。这种全面的事务剖析可以让用户通过 IMS 和 IMS Connect 深入了解每个事务的生命周期，从而提高诊断速度和系统可用性。
此工具集中和关联 IMS 的日志和跟踪数据，并提供有关数据库更新和事务流的重要洞察分析。用户可以跟踪更新数据库的人员、更新时间和更改内容。这种综合数据视图提供清晰度，可以帮助专家通过了解“全局”形势，加快解决复杂问题。
通过实现端到端的事务跟踪，IMS Problem Investigator 可以识别瓶颈并提高性能。它允许快速访问日志文件，并通过帮助用户快速深入查找根本原因，进而减少手动工作。专家可自信从容地解决问题，了解有关 IMS 内部的更多信息，提高工作效率的同时，还可不断优化性能。
使用 IMS Problem Investigator for z/OS 中强大的日志记录格式化工具和高级导航功能，执行简单的日志分析。使用表格和过滤器调整显示内容。使用查找功能轻松搜索。
连接并显示与事务相关的所有日志记录，方便您分析问题。
利用内置的在线帮助，深入了解日志记录字段级别。使用 REXX 命令界面执行自定义日志记录分析和提取。
它使用以下来源：