要了解为何数据工程领域正在采用智能体式 AI 系统，不妨仔细审视一下现代数据工程的本质。

对于希望在日益庞大且复杂的数据生态系统中释放价值的企业而言，数据工程至关重要。数据工程师帮助构建工作流并确保其功能，这些工作流将原始数据转化为能产生实际商业价值的输出。当数据工程成功实施时，就能交付干净、准确且及时的数据集，这些数据集可被分析以得出可操作的洞察，或用于驱动 AI 项目。

随着组织越来越依赖数据驱动决策（包括基于实时数据的时效性决策），对可靠数据管道的需求从未像现在这样迫切。但维护这些管道的挑战也从未如此巨大——数据工程师现在需要监管日益复杂的数据栈和编排流程。

这不可避免地意味着数据团队将大量时间花在“救火”上。换句话说，他们专注于维护和故障排查，以解决数据管道问题，甚至更糟的是应对数据管道故障。

“当数据工程团队构建管道时，工程师们往往依赖计划任务、存储过程、复杂脚本以及转换逻辑的组合。这些环节协同工作，仅仅是为了维持数据流动。有时，只要源系统发生一次模式变更或列名修改，就可能引发数小时的调试和重新测试，”IBM 数据和 AI 高级产品经理 Justin Yan 在 IBM 技术视频中解释道。