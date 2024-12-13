LLM API：弥合差距的技巧

当您去一个语言不通的国家或地区旅游时，您可能会依靠朋友翻译对话，或者在问路时使用翻译应用程序。这样，您就不需要学习整门语言，尤其是在短途旅行中。

在大型语言模型 (LLM) 领域，应用程序编程接口 (API) 充当着翻译器的角色，支持 LLM 和人工智能 (AI) 应用程序之间的无缝交换。这些接口有助于将自然语言处理 (NLP) 和自然语言理解功能整合到软件系统中。

通过 LLM API，企业可以在工作流中利用 AI 模型。例如，在线零售商可以将其客户服务聊天机器人与语言模型连接起来，以获得更有针对性的回复，从而促进自然而有吸引力的互动。同样，企业也可以将其 AI 编码助手与 LLM 连接起来，以进行更强大的代码分析和生成。