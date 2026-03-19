嵌入模型是基于 Transformer 的神经网络，可将文档数据块（即文本段落）转换为数值表示或矢量。含义或语义相近的内容会在隐空间中被映射为相近的表示形式，如下图所示。

语言的矢量化让“与文档对话”、语义搜索等 AI 驱动型应用成为可能，区别于传统的关键词（词法）搜索。