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由 IBM Cloud Databases for Elasticsearch 提供支持的 IBM watsonx Discovery，是一款完整的企业级解决方案，旨在支撑并优化搜索与检索增强生成 (RAG) 用例。凭借矢量搜索、语义搜索、联合搜索等强大功能，watsonx Discovery 为构建上下文感知、AI 驱动的应用程序提供了丰富工具。该工具与 IBM 的会话式 AI 平台 watsonx Assistant 及 watsonx Orchestrate 等编排层无缝集成，可提供高端业务解决方案。
watsonx Discovery 依托 IBM Cloud Databases for Elasticsearch，为 Enterprise Search 需求管理提供强大且灵活的后端支撑：
监控和运行状况检查：借助 Elasticsearch，开发人员可使用全面的监控与健康检查工具，确保矢量嵌入、元数据、分块大小与文档结构均处于最优状态。Elasticsearch 网页支持无缝管理与扩展，让开发人员专注于应用程序开发，无需操心备份、记录、监控、部署等运维工作。
高级搜索功能：watsonx Discovery 支持多种高级搜索算法，例如稀疏与稠密语义搜索、元数据过滤搜索、词法搜索、布尔搜索 (AND/OR/NOT/SLOP)、前缀搜索、模糊搜索与混合搜索。这些功能对于处理包含复杂查询与文档的高难度 RAG 用例至关重要。运用本手册中介绍的高级搜索类型，优化您的部署方案。
与 LLM 框架集成：Elasticsearch 兼容 LangChain、LlamaIndex 等主流大语言模型编排框架，非常适合与 watsonx Discovery 集成，为 RAG 解决方案提供支撑。
watsonx Discovery 是一款多功能解决方案，支持多种搜索方式：
ELSER (Elastic Search Embeddings) 模型是用于语义搜索的主流预训练嵌入模型，无需自定义矢量数据库即可实现上下文搜索。
watsonx Discovery 支持跨现有部署执行联合搜索，减少重复数据的存储与维护需求。这可实现企业范围内跨多个数据孤岛的搜索与检索。
watsonx Discovery 通过一套完善的数据采集工具，简化内容提取与索引创建流程：
有关更多信息，请查阅以下 Elasticsearch 资源，加速您的 watsonx Discovery 开发工作：
watsonx Discovery 与 Kibana、Enterprise Search 集成，提供可扩展的 AI 驱动型信息检索与可视化能力，专为大型企业环境打造：
Kibana 数据可视化：基于 watsonx Discovery 采集的数据，创建自定义仪表板与可视化图表。该工具可针对实体提取、情感分析、文档分类等核心指标提供实时分析。这有助于跟踪非结构化数据中的趋势、模式与异常情况，简化分析流程并优化决策。
Enterprise Search 可扩展检索：依托 NLP 与语义搜索，实现跨结构化、非结构化数据源的快速精准检索。自定义搜索功能，对文档、电子邮件、数据库等多类数据源建立索引并执行检索，打造可直接融入业务工作流的领域专属搜索应用程序。
watsonx Discovery 原生支持基于角色与基于属性的访问控制，保障内容访问安全并守护数据隐私。这可确保仅授权用户能访问敏感信息，守护企业数据安全。
watsonx Discovery 可与 watsonx Orchestrate 搭配使用，通过上下文感知的数据检索优化自动化工作流。当 Orchestrate 对需要从非结构化数据中获取洞察分析的业务流程执行自动化时，会借助 Discovery 检索并分析相关内容，进而完成以下智能任务：
IBM watsonx.data 是一个基于开放式湖仓一体架构构建的强大数据平台，融合了数据仓库与数据湖的双重优势。它通过共享开放的元数据层提供统一入口，用于访问全部数据，是希望简化数据管理工作的组织的理想方案。凭借对开放数据格式的支持、集成式矢量嵌入能力，以及用于数据洞察分析的生成式 AI 对话界面，watsonx.data 可强化实时分析与 AI 用例的落地。该平台可与现有数据库及工具无缝集成，同时提供灵活的部署选项，包含云端与本地部署模式。
IBM watsonx.data 的核心组件之一是 watsonx.data Milvus，这是一款开源矢量数据库，专为存储、管理、传输矢量嵌入等高维矢量数据设计。这款高度可配置的矢量数据库经过优化，可高效完成矢量索引与检索，非常适合 AI 应用程序中需要矢量相似性搜索的用例。watsonx.data Milvus 尤其适合两类客户：一是使用 watsonx.ai 且需要与矢量数据库能力无缝集成的客户，二是希望部署 LangChain 这类常用于检索增强生成 (RAG) 模式的开源框架的客户。
IBM watsonx.data 提供三种部署选项，以满足多样化需求：
对于希望运用矢量数据库的组织，watsonx.data 支持与开源 Milvus 集成，可实现矢量相似性搜索等高级功能，这对实时 AI 应用至关重要。
如需开始使用 IBM watsonx.data，请选择最贴合您需求的部署方案：
配置实例。
本地部署：
IBM 提供了详尽的文档，可助力您快速上手 watsonx.data 核心平台与 Milvus 矢量数据库：
借助 watsonx.data 的开放架构、集成矢量数据库能力与先进 AI 功能，组织可优化数据工程流程，提升实时分析水平，并通过 AI 驱动能力挖掘全新洞察分析。这款统一平台赋能团队以创新方式处理结构化与非结构化数据，将传统分析与前沿向量相似性搜索整合至同一解决方案中。
IBM Watson Discovery 是一款用于检索与分析非结构化数据的工具。其核心功能为关键词搜索，支持用户通过特定词汇或短语在海量数据集中检索。与依赖文本匹配的传统搜索引擎不同，Watson Discovery 依托关键词背后的上下文，提供更贴合需求的检索结果。
Watson Discovery 的另一项核心能力是实体提取，即该工具可从非结构化文本中自动提取人员、地点、组织、日期等关键信息。该过程会将数据结构化，使其易于理解，并可直接用于生成 RAG 响应内容。
许多大语言模型应用程序需要使用模型训练集之外的用户专属数据。实现该需求的主要方式是检索增强生成 (RAG)。在此流程中，执行生成步骤时会先检索外部数据，再将其传入大语言模型。
LangChain 支持多种不同的检索算法。LangChain 支持语义搜索等基础检索方式。在此基础上，我们还新增了一系列算法以提升检索性能。具体包括：
Milvus 是一款 AI 平台，可自动化从非结构化文档中提取结构化数据，在部分检索场景中常与 watsonx Discovery 搭配使用。Milvus 可适配多种文件格式，是大规模处理工作流的理想选择。对于 AI 工程师而言，它提供了可扩展的解决方案，在保障精准度与效率的同时，减少数据提取的人工工作量。
Milvus 本质上是一款矢量数据库，专为跨大型数据集执行相似性搜索而设计，尤其擅长处理高维矢量。而 watsonx Discovery 则专注于会话式语义搜索与文档理解/处理，尤其侧重会话及语义搜索能力。
Milvus 提供稀疏矢量、批量矢量、筛选搜索、混合搜索等高级功能。它还采用分布式架构，支持横向扩展/收缩与纵向扩展/收缩，因此对大型数据集具备极强的可扩展性。
Milvus 可处理大规模矢量数据，并支持高性能矢量相似性搜索，这对于需从大型数据集检索信息的 RAG 用例至关重要。
Milvus 可与 watsonx.data 无缝集成，简化 AI 模型与应用程序的数据管理工作。这使得可扩展的 RAG 用例能够应用于大量已治理数据。
Milvus 支持元数据过滤等高级功能，可提升搜索结果的相关性，进而优化 RAG 系统的效果。
基础矢量存储对于简单的 RAG 用例效果良好，但当文档中存在多条相似信息（“相似”不等于“相关”）、回答查询所需的信息分布在多个文档中，或分散在同一文档的多个章节时，其效果会迅速下降。以下为几个说明示例……
示例 1
一家企业在多个州设有办事处，每个州都有专属的人力资源政策。该组织为所有办事处的人力资源信息采用统一的文档格式。如果公司将其人力资源政策嵌入矢量数据库，那么仅请假相关内容就会形成多个数据块，且每个块的辅助文本各不相同，这会大幅增加幻觉现象的发生概率。
示例 2
一份服务合同包含术语表，其中定义的术语在合同中均以大写形式呈现，以指代对应定义，例如 Lessor（出租人）、Evaluation Period（评估期）等。如果对合同进行简单的从头到尾解析与分块处理，会产生如下交互结果：
查询：服务完成后，Acme 可享有多长时间的宽限期，之后才会被收取服务费用？回应：评估期结束后，买方可享有 10 天宽限期，之后才需支付服务费用。
该回应虽有帮助，但必然会引发后续查询，且需要补充相关信息才能得出更完整的答案。
示例 3
州政府将其立法修正案公布为对现有法律的“修订”。例如，“修订《麻醉品管制法》第 12.2 条，将大麻及大麻相关产品排除在外”。矢量数据库如何判断该文本片段应优先于所有涉及大麻主题的其他数据块？
文档层级结构会将文档块归类为不同类别，将相关文档整合在一起，类似于计算机上的目录或文件夹组。借助文档层级结构，RAG 解决方案可“缩小”用户查询的主题范围，从而仅检索最相关的文档。
将此应用到上述多州人力资源文档示例中，一个实用的文档层级结构会按州对文档进行分类，使 RAG 解决方案仅检索与特定州相关的文档块。如下图所示，一种可行的层级结构可先按国家/地区组织文档，再按适用的州/省组织，最后按政策领域或主题分类。当然，这意味着解决方案要么需要从用户填写的居住州推断出相关州份，要么通过提示用户提供感兴趣的州份来实现这一目的。
文档层级结构可在混合矢量存储中实现。混合矢量存储支持包含数字、分类数据类型及矢量的模式（如 Milvus），可将类别和子类别字段作为搜索条件的一部分，如下方的 Milvus 模式定义所示。
chunk_id = FieldSchema( name="chunk_id", dtype=DataType.INT64, auto_id=True, ) state_id = FieldSchema( name="state_id", dtype=DataType.INT64, ) chunk = FieldSchema( name="chunk", dtype=DataType.FLOAT_VECTOR, dim=2 ) schema = CollectionSchema( fields=[chunk_id, state_id, chunk], description="HR documents by state" )
知识图谱可捕获单篇文档内或多篇文档间实体的关联关系。与矢量数据库中的相似性搜索不同，知识图谱能持续、准确地检索相关关联关系和内容，从而显著减少幻觉现象的发生。当与矢量数据库的相似性搜索结合使用时，图数据库可让 RAG 解决方案整合单篇文档内和/或多个文档集中的相关内容。下图展示了服务合同的潜在知识图谱。
虽然 RAG 解决方案的最佳知识图谱需人工设计和维护，但使用大语言模型 (LLM) 解析文档中的实体与关联关系并创建知识图谱，也能产生出人意料的良好效果。
Neo4j 是一款流行的开源 (GPLv3) 图数据库。本教程将引导读者使用 Neo4j 和 LangChain，完成知识图谱增强型 RAG 解决方案的配置与编码。