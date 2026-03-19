有关更多信息，请查阅以下 Elasticsearch 资源，加速您的 watsonx Discovery 开发工作：

增强可视化与 Enterprise Search

watsonx Discovery 与 Kibana、Enterprise Search 集成，提供可扩展的 AI 驱动型信息检索与可视化能力，专为大型企业环境打造：

Kibana 数据可视化 ：基于 watsonx Discovery 采集的数据，创建自定义仪表板与可视化图表。该工具可针对实体提取、情感分析、文档分类等核心指标提供实时分析。这有助于跟踪非结构化数据中的趋势、模式与异常情况，简化分析流程并优化决策。

Enterprise Search 可扩展检索：依托 NLP 与语义搜索，实现跨结构化、非结构化数据源的快速精准检索。自定义搜索功能，对文档、电子邮件、数据库等多类数据源建立索引并执行检索，打造可直接融入业务工作流的领域专属搜索应用程序。

隐私性与安全性

watsonx Discovery 原生支持基于角色与基于属性的访问控制，保障内容访问安全并守护数据隐私。这可确保仅授权用户能访问敏感信息，守护企业数据安全。

用例：watsonx Discovery 与 Orchestrate

watsonx Discovery 可与 watsonx Orchestrate 搭配使用，通过上下文感知的数据检索优化自动化工作流。当 Orchestrate 对需要从非结构化数据中获取洞察分析的业务流程执行自动化时，会借助 Discovery 检索并分析相关内容，进而完成以下智能任务：

依托精准、有数据支撑的答案响应查询。

运行依赖实时数据检索与洞察分析的工作流。

IBM watsonx.data：具备集成矢量数据库能力的现代化数据存储平台

IBM watsonx.data 是一个基于开放式湖仓一体架构构建的强大数据平台，融合了数据仓库与数据湖的双重优势。它通过共享开放的元数据层提供统一入口，用于访问全部数据，是希望简化数据管理工作的组织的理想方案。凭借对开放数据格式的支持、集成式矢量嵌入能力，以及用于数据洞察分析的生成式 AI 对话界面，watsonx.data 可强化实时分析与 AI 用例的落地。该平台可与现有数据库及工具无缝集成，同时提供灵活的部署选项，包含云端与本地部署模式。

IBM watsonx.data 的核心组件之一是 watsonx.data Milvus，这是一款开源矢量数据库，专为存储、管理、传输矢量嵌入等高维矢量数据设计。这款高度可配置的矢量数据库经过优化，可高效完成矢量索引与检索，非常适合 AI 应用程序中需要矢量相似性搜索的用例。watsonx.data Milvus 尤其适合两类客户：一是使用 watsonx.ai 且需要与矢量数据库能力无缝集成的客户，二是希望部署 LangChain 这类常用于检索增强生成 (RAG) 模式的开源框架的客户。

部署选项

IBM watsonx.data 提供三种部署选项，以满足多样化需求：

完全托管式 SaaS ：可在 IBM Cloud 与 AWS 上使用，提供免干预的部署与扩展方案。

：可在 IBM Cloud 与 AWS 上使用，提供免干预的部署与扩展方案。 自托管容器化软件 ：依托 IBM Cloud Pak for Data 与 Red Hat OpenShift，适配本地部署环境。

：依托 IBM Cloud Pak for Data 与 Red Hat OpenShift，适配本地部署环境。 轻量开发版：适用于单虚拟机或笔记本电脑的开发环境，支持本地测试与原型搭建。

对于希望运用矢量数据库的组织，watsonx.data 支持与开源 Milvus 集成，可实现矢量相似性搜索等高级功能，这对实时 AI 应用至关重要。

立即开始

如需开始使用 IBM watsonx.data，请选择最贴合您需求的部署方案：

IBM Cloud 部署 ：

： 访问 IBM Cloud 目录中 watsonx.data 的专属页面。

选择符合您需求的套餐。

配置实例。

本地部署：

在 IBM Cloud Pak for Data 中获取 IBM watsonx.data 的激活密钥。

获取 Red Hat OpenShift 授权。

按照部署指南完成软件配置。

文档与支持

IBM 提供了详尽的文档，可助力您快速上手 watsonx.data 核心平台与 Milvus 矢量数据库：

借助 watsonx.data 的开放架构、集成矢量数据库能力与先进 AI 功能，组织可优化数据工程流程，提升实时分析水平，并通过 AI 驱动能力挖掘全新洞察分析。这款统一平台赋能团队以创新方式处理结构化与非结构化数据，将传统分析与前沿向量相似性搜索整合至同一解决方案中。

Watson Discovery

IBM Watson Discovery 是一款用于检索与分析非结构化数据的工具。其核心功能为关键词搜索，支持用户通过特定词汇或短语在海量数据集中检索。与依赖文本匹配的传统搜索引擎不同，Watson Discovery 依托关键词背后的上下文，提供更贴合需求的检索结果。

Watson Discovery 的另一项核心能力是实体提取，即该工具可从非结构化文本中自动提取人员、地点、组织、日期等关键信息。该过程会将数据结构化，使其易于理解，并可直接用于生成 RAG 响应内容。