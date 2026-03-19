模型参数

开源 LLM 名称后的数字代表模型的参数规模。例如，Granite 3.0 8B Instruct 是一款拥有 8B 词元参数的模型。您可以将参数理解为指挥家，它主导模型如何处理、理解输入数据并生成输出结果。参数可体现为权重或偏置，影响特定输入特征对生成输出的重要程度。

参数规模越大，模型的复杂度与适应性通常越高（这一点在不同架构中并非绝对成立，但在 Transformer 架构中基本适用）。参数规模更大的大语言模型能从数据中识别出更复杂的模式，从而生成更丰富、更精准的输出结果。但如同生活中的许多事物一样，这也需要权衡取舍。参数规模激增会带来更高的计算需求、更大的内存占用，还会增加过拟合的潜在风险。

模型类型：指令型、代码指令型与聊天型

聊天模式专为对话场景设计，而指令模式则针对特定领域的自然语言处理任务打造。

在聊天模式下进行微调，可帮助 LLM 生成更自然、连贯的回复，确保回复内容贴合用户需求且具有互动性。在指令模式下进行微调，可帮助 LLM 更好地遵循各类指令，生成准确且适配任务的输出结果。

模型设置

LLM 提供了多项设置，可用于配置回复的生成方式。

“temperature”（温度）设置用于控制模型回复的随机性。简而言之，temperature 值越低，模型的回复就越确定、越一致。对于 RAG 解决方案，建议设置极低的 temperature 值，理想值为 0。

“max_tokens / max_new_tokens”用于限制模型回复中使用的词元数量（1 个单词大致相当于 1.5 个词元）。解决方案开发人员需通过试验找到合适的数值，在答案完整性与信息冗余之间取得平衡；对于问答类 RAG 解决方案，100 通常是较为合理的限值。

采样策略决定模型如何选择回复中的下一个词元。RAG 解决方案应采用贪婪采样策略，确保对提示的回复保持一致。

提示工程

首先，我们来探讨一些提示规则，从根源上提升生成效果。

规则 1：从简入手

请勿先编写冗长的提示，再进行测试。

例如，请勿从如下冗长的提示开始：

- 您在标普 1000 指数成分股中的一家大型电子公司财务部工作。您需要汇总季度股东大会会议记录，梳理关键议题、趋势与观点倾向。

请以带编号的项目符号列表形式回复。

确保每一项都是完整的句子。

请勿生成幻觉内容。仅使用记录中包含的信息进行回复。

待汇总的记录如下：

而应从如下简单提示开始：

- 总结以下会议记录中的关键主题：



规则 2：仅做增量调整

请勿对模型参数进行大幅修改。

在大多数情况下：

Temperature（温度）和重复惩罚参数的微小调整会带来明显影响。

大幅调整往往会掩盖小幅调整可能带来的成效。

遵循最佳工程实践原则：

每次仅调整一个参数。单独验证每一项调整的效果。

撤销未达到预期效果的调整。恢复至先前的参数值。

任何偏离默认值的调整都应具备合理的解释。

规则 3：交叉验证

尝试找出提示的漏洞。请勿仅测试一次提示就宣称成功。针对提示运行数十次测试。

在客户发现问题之前，先尝试找出提示的漏洞。

构建测试数据集，并持续补充示例。每次概念验证 (POC) 发布后，需重新测试，确保提示持续有效。

规则 4：复杂提取无法通过单一提示完成

无需担心，您可通过 watsonx.ai 并行处理多个提示。