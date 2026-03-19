以下内容包含复杂表格文档摄取的若干实践经验，以及在某项目中测试的多种方案。请注意，部分观测结果可能因项目而异，但对于包含嵌套复杂表格文档的项目，多数结论具有通用性。

Watson Discovery

Watson Discovery 不支持大于 50 MB 的文档。如果文档过大是因原始格式为 Word 导致，需先将 Word 文档转换为 PDF，再使用 Watson Discovery。但采用该方式时，Watson Discovery 有时无法正确解析表格格式，复杂表格或嵌套表格尤为明显。

使用 Watson Discovery 进行数据摄取时，可测试两种方案：预训练模型，以及通过 Discovery 智能文档理解功能手动标注少量页面后训练的自定义模型。以下为某复杂嵌套表格文档项目中，两种方案的实践经验总结。

预训练模型 优点： Discovery 输出的 HTML 格式，通常比自定义训练模型 (SDU) 更能精准解析表格结构。 缺点： Discovery 仍难以识别嵌套表格。部分场景下，它只会将最内层表格识别为表格，外层表格则被解析为文本，导致数据结构丢失。

使用 Watson Discovery 时，采用原始文本的效果，有时优于 HTML 输出结果。



用户自定义模型 优点： 标注操作简便，适用于后续需筛选特定板块的简单文档。 缺点： 即便为所有嵌套表格添加标注，也无法识别嵌套表格结构。 即使是简单表格，在新文档中也难以识别；即便已对 7 份以上文档的 20 页内容完成手动标注，仍存在该问题。



尽管对于复杂嵌套表格，Watson Discovery 的解析精度不及下文提及的其他自定义库，但其结果包含页码、文本坐标等大量元数据，便于在用户界面中实现文本高亮。这类元数据有助于在检索时添加额外筛选条件，甚至可基于特定 HTML 板块分割文档。

PyPDFLoader 对比 PyMuPDF

PyMuPDF 库的运行速度更快，解析结果更精准，大数据集场景下尤为突出。在 50.6 MB 数据集上运行以下两个函数，PyMuPDF 耗时 0.131 秒，而 LangChain 的 PyPDFLoader 耗时 0.366 秒。因此，对于大型文件，若您无需将文档各板块单独提取，可使用 PyMuPDF 库。

用于 html 摄取的非结构化 PDF 加载器 LangChain 的 UnstructuredPDFLoader

优点： 该工具与 Watson Discovery 类似，可生成页码、文本坐标等大量元数据，便于后续实现文本高亮。

缺点： 无法正确解析大量嵌套表格或复杂表格。此外，采用该方法时，我们需要将每份原始 docx 格式文档转换为 PDF 格式。



用于 HTML 摄取的非结构化 Word 加载器 LangChain 的 UnstructuredWordDocumentLoader

优点： 使用 Docs 能更精准地提取表格，同时为 LLM 提供更完整的上下文，便于其生成答案。

缺点： 与 PDF 加载器相比，即便添加了分页符，该加载器也无法正确解析页码等元数据。



HTML表格摘要

def pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""将 PDF 转换为纯文本。参数：path (str)：PDF 文件的路径。start_page (int)：开始提取文本的页码。end_page (int)：结束提取文本的最后一页页码。"""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoaderloader = PyPDFLoader(path)pages = loader.load()total_pages = len(pages)logger.debug(f'Total pages: {total_pages}')_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).nameif end_page is None:end_page = len(pages)_text_list = []for index in range(start_page - 1, end_page):text = pages[index].page_contenttext = text.replace('

',' ')text = re.sub(r'\s+',' ', text)_text_list.append(text)_ids.append(f'page_{index + 1}')_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})return _text_list, _ids, _metadatadef large_pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None,remove_string_list=None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""使用 PyMuPDF 将 PDF 转换为纯文本，执行速度优异，适用于大规模 PDF 处理。该工具虽无专属的表格提取功能，但仍可用于分析 PDF 结构； 如需提取表格数据，可通过额外处理步骤实现。50.6MB -> 0.131 秒 (PyMuPDF) vs. 0.366 秒 (pypdf)参数：file_stream (stream)：PDF 文件流。path (str)：PDF 文件的路径。start_page (int)：开始提取文本的页码。end_page (int)：结束提取文本的最后一页页码。remove_string_list (list[str])：需要移除的字符串列表。"""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))if remove_string_list is None:remove_string_list = []import fitz# pdf_reader = fitz.open(stream = file_stream, filetype = "pdf")pdf_reader = fitz.open(path)if end_page is None:end_page = pdf_reader.page_count_text_list = []_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).namefor index in range(start_page - 1, end_page):text = pdf_reader[index].get_text("text")text = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)for remove_string in remove_string_list:re_compile = re.compile(remove_string)text = re_compile.sub('', text)_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})_ids.append(f'page_{index + 1}')_text_list.append(text)return _text_list, _ids, _metadata

为了保留表格结构，我们将通过 Unstructured 库从提取的 HTML 中获取的表格元素输入 LLM （Mixtral 上下文容量大，适合处理长表格），随后创建提示，选择对表格进行摘要，或通过小样本学习将表格转换为 LLM 更易理解的格式。

优点： 输出的文本更便于分块与摄取，同时能保留表格结构。

缺点： 对于大型多页表格，使用摘要提示可能会丢失部分信息，因此采用小样本学习转换表格（而非摘要），效果会更优。



我们还测试了 camelot、tabula 等其他表格读取库，但这些库处理复杂表格的精度不及 Unstructured；且由于这类库仅能识别文档中的表格，需进行更多预处理操作，才能生成有效数据块并输入 LLM 。

总之，Watson Discovery 是简便高效的文档摄取工具，可解析大量附加元数据，便于搭建用户界面（如文本段落高亮）；而 Unstructured 库（在 LlamaIndex 和 LangChain 中均有封装）解析文档内复杂表格的精度，高于 Watson Discovery。因此，对于文档中包含复杂表格的项目，结合使用两种方法会更有优势。