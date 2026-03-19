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数据摄取是指从源文档中解析信息，将其嵌入检索空间以供后续检索的过程。该流程对于纯文本而言十分简便，但当源文档为非文本格式（如 Microsoft Word、PDF），或包含重复页眉页脚、多栏文本、表格等复杂格式时，就会出现问题。
本节包含提示、技术方法、加速方案及资源指引，可帮助您应对这些挑战。
如果您是非技术用户、文档格式较为简单，且需要无代码解决方案，可使用 watsonx Orchestrate。
如果您是技术用户、文档格式较为简单，且可使用 Watson Discovery，建议从该工具入手。Watson Discovery 具备简洁的用户界面，仅需极少编码操作。对于复杂文档，您可使用 Watson Discovery 对文档特定内容进行标注与提取，既可用于 RAG 后端流程，也可通过获取段落的精确位置，在前端实现文本高亮展示。
但 Watson Discovery 存在一定局限性。如果文档大小超过 50 MB，则无法将其加载至 Watson Discovery。如果文档过于复杂（如包含嵌套表格或不规则表格格式），Watson Discovery 可能无法完整解析文档结构。针对此类场景，您可通过开源库搭建自定义的数据摄取流程。
在开源库方面，LangChain 与 LlamaIndex 的数据摄取能力十分相近。但在文档说明、与矢量数据库及其他应用程序的集成方面，LangChain 比 LlamaIndex 更易使用。LangChain 和 LlamaIndex 均提供辅助函数，可实现文档对象的相互转换，因此您可在流程的任意节点切换使用二者。
以下内容包含复杂表格文档摄取的若干实践经验，以及在某项目中测试的多种方案。请注意，部分观测结果可能因项目而异，但对于包含嵌套复杂表格文档的项目，多数结论具有通用性。
Watson Discovery 不支持大于 50 MB 的文档。如果文档过大是因原始格式为 Word 导致，需先将 Word 文档转换为 PDF，再使用 Watson Discovery。但采用该方式时，Watson Discovery 有时无法正确解析表格格式，复杂表格或嵌套表格尤为明显。
使用 Watson Discovery 进行数据摄取时，可测试两种方案：预训练模型，以及通过 Discovery 智能文档理解功能手动标注少量页面后训练的自定义模型。以下为某复杂嵌套表格文档项目中，两种方案的实践经验总结。
尽管对于复杂嵌套表格，Watson Discovery 的解析精度不及下文提及的其他自定义库，但其结果包含页码、文本坐标等大量元数据，便于在用户界面中实现文本高亮。这类元数据有助于在检索时添加额外筛选条件，甚至可基于特定 HTML 板块分割文档。
PyMuPDF 库的运行速度更快，解析结果更精准，大数据集场景下尤为突出。在 50.6 MB 数据集上运行以下两个函数，PyMuPDF 耗时 0.131 秒，而 LangChain 的 PyPDFLoader 耗时 0.366 秒。因此，对于大型文件，若您无需将文档各板块单独提取，可使用 PyMuPDF 库。def pdf_to_text(path: str,
为了保留表格结构，我们将通过 Unstructured 库从提取的 HTML 中获取的表格元素输入 LLM （Mixtral 上下文容量大，适合处理长表格），随后创建提示，选择对表格进行摘要，或通过小样本学习将表格转换为 LLM 更易理解的格式。
我们还测试了 camelot、tabula 等其他表格读取库，但这些库处理复杂表格的精度不及 Unstructured；且由于这类库仅能识别文档中的表格，需进行更多预处理操作，才能生成有效数据块并输入 LLM 。
总之，Watson Discovery 是简便高效的文档摄取工具，可解析大量附加元数据，便于搭建用户界面（如文本段落高亮）；而 Unstructured 库（在 LlamaIndex 和 LangChain 中均有封装）解析文档内复杂表格的精度，高于 Watson Discovery。因此，对于文档中包含复杂表格的项目，结合使用两种方法会更有优势。
对于业务用户而言，无图形界面的数据摄取操作难度较高，因为该操作需要专业技术经验与知识。watsonx Orchestrate 采用拖放式用户界面 (UI)，解决了业务用户的操作难题。点击蓝色上传按钮，即可将文档直接上传并存储至 watsonx Discovery（即 Elasticsearch）。
该功能支持用户将文档直接上传至 Elasticsearch，搭建专属的自定义知识库。
您无需将文档直接摄取至 watsonx Discovery，也可选择通过 watsonx Orchestrate 连接 Watson Discovery。您可以在下方查看通过 Watson Discovery 摄取数据的详细说明。
Watson Discovery 是另一款可用于数据摄取的内部工具。Watson Discovery 并非单纯的数据摄取工具，您还可通过它对非结构化数据进行摄取、规范化、增强与检索。下图展示了 Watson Discovery 的核心组件与功能。
如上图所示，Watson Discovery 的核心功能之一是摄取 JSON、HTML、PDF、Word 等多种格式的结构化与非结构化数据，并支持智能文档理解。
如果您的环境中已配置 Watson Discovery，可轻松完成文档摄取：先创建项目，再创建集合，即可从本地存储或云存储（如对象存储桶）上传数据。
创建集合后，您可进入汉堡菜单中的“管理集合”标签页，在标识字段下选择处理文档的方式。
共有三种可选方式：
所有文档处理完成可能需要一段时间。之后，您可在代码中使用 Watson Discovery API 读取并调用您的数据。
据：from langchain.docstore.document import Document
在 Watson Discovery 中创建项目时，您可安排网络爬取任务，从指定 URL 获取信息。您只需在选择数据源时选择“网络爬取”，然后指定网址与爬取计划即可。
完成上述操作后，您可以执行前文提及的步骤管理您的集合，并通过 API 从您的集合中读取数据。如需了解在 Watson Discovery 中配置网络爬取的更多详情，可观看此视频。
如需获取更多信息与功能说明，请参阅 Watson Discovery 开发人员页面。
Deep Search 是 IBM Research 推出的开源数据摄取工具包。Deep Search 采用业界领先的 AI 技术，持续完成大型文档集合的收集、转换、增强与关联。您可将其用于处理公开或专有 PDF 文档。
Deep Search 可精准、便捷地将非结构化 PDF 文档转换为结构化 JSON 文件。它可以帮助您实现知识提取自动化，同时支持您对专有基础模型与大语言模型进行微调。
您可在此处获取关于 Deep Search 的更多信息。
Deep Search 可作为读取复杂文档的优质内部工具，替代 Unstructured 或其他开源库。您还可在代码仓库中找到完善的文档，其中包含多种类型的 Python Notebook 示例：
使用 Deep Search 从 PDF 中提取 JSON 格式的表格时，可获得良好效果。
测试过程中，我们使用了 CIPP 的部分 PDF 文档，该文档共三页，每页均包含表格数据。在此场景下，要实现 RAG 的最佳性能，需通过以下方式：使用 Deep Search 将表格提取为 JSON 格式，再将其转换为 HTML 格式用于 Watson Discovery / watsonx Discovery；而非直接使用 PDF、不通过 Deep Search 将 PDF 转换为 HTML，或仅在 Watson Discovery / watsonx Discovery 中使用 Deep Search 生成的 JSON 文件。我们发现，在部分场景下，Watson Discovery 会从表格错误单元格中选取错误答案，但处理速度较快；而采用上述优化方式后，Watson Discovery 可在表格网格内精确定位准确答案。
IBM Datacap 是一款面向文档与数据提取的综合解决方案，可对数据与文档图像进行快速、精准且经济高效的扫描、分类、识别、验证与导出。它可提取文档内容、抽取相关数据，并将其集成至下游业务流程。
Datacap 可通过扫描仪、多功能打印机或移动设备获取纸质文档，还能从文件系统、传真或电子邮件服务器导入电子文档。它借助图像处理功能（如倾斜校正、去除线条、污迹与边框）提升数据提取效果。
Datacap 采用光学字符识别 (OCR)、针对手写内容的智能字符识别 (ICR)、针对标记的光学标记识别 (OMR) 及条形码读取技术，实现高效数据提取。
如需获取详细的安装与使用说明，请参阅 IBM Datacap 文档。
LangChain 支持多种类型的文档加载器，这些加载器可将数据源中的数据转换为 LangChain 的 Document 对象。Document 对象由一段文本及相关元数据组成，可轻松用于后续流程中的数据分块与检索。
目前 LangChain 支持的加载器可加载整个目录或多种类型的文件，例如：
您只需通过几行 Python 代码即可使用这些加载器。例如，加载 PDF 可使用以下代码：
from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoader loader = PyPDFLoader("example_data/layout-parser-paper.pdf") pages = loader.load_and_split()
如需了解这些加载器的使用方法，请参阅 LangChain 文档。
除上述链接中提及的加载器外，您还可找到其他可直接从特定应用程序（如电子邮件、Github、Google Drive 等）加载数据的加载器。您可以在此处查看所有加载器的完整列表。
如果您需要处理结构、格式与表格较为复杂的文档，可使用 LangChain 的 Unstructured 加载器。这些加载器底层采用 Unstructured 库，该库是处理复杂文档（支持 PDF、MSWord、PowerPoint 等多种格式）及将文档拆分为不同组件的最佳库之一：LangChain UnstructuredLoader
与 LangChain 类似，LlamaIndex 也支持多种类型的加载器。使用 LlamaIndex 加载数据的最简方式之一是使用 SimpleDirectoryReader。SimpleDirectoryReader 支持以下文件类型：
您可通过以下代码片段使用 SimpleDirectoryReader：
from llama_index.core import SimpleDirectoryReader reader = SimpleDirectoryReader(input_dir="path/to/directory") documents = reader.load_data()
您还可指定文件扩展名，仅读取目录中对应类型的文件：
SimpleDirectoryReader( input_dir="path/to/directory", required_exts=[".pdf", ".docx"] )
如需了解 LlamaIndex 加载器的更多详细信息，请参阅其文档。
与 Huggingface 类似，您可创建自定义加载器，或使用 llamahub.ai 上其他人分享的自定义加载器。
不过，与 LangChain 相比，LlamaIndex 的一个劣势是其文档与社区支持不如 LangChain 完善，因此代码调试难度可能更高。
如需加载复杂文档，也可直接使用 Unstructured 库。Unstructured 库在读取与解析表格方面表现出色。
LangChain 与 LlamaIndex 均提供了 Unstructured 库的封装器，后续将其用于 RAG 流程会更为便捷，因为这些封装器会自动创建并返回 Document 对象。但如果您的项目需要更多定制化功能，且希望直接使用 Unstructured 库，可参考以下文档：Unstructured。
Sara Golestaneh、Vicky Kuo、 Fahad Bhutta、Luke Major、Dean Sacoransky、Chris Kirby
更新日期：2024 年 11 月 15 日