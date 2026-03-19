如上图所示，RAG 架构可分为两个部分：

搭建 RAG 解决方案的常规流程如下：

AI 工程师在数据预处理期间准备客户数据（例如，程序手册、产品文档或帮助台工单等）。对客户数据进行转换和/或扩充，使其适用于模型增强。转换可能包括简单的格式转换（例如将 PDF 文档转换为文本），也可能包括更复杂的转换（例如将复杂的表格结构转换为 if-then 类型语句）。丰富内容可能包括扩展常见缩写、添加元数据（如货币信息）以及其他附加内容，以提高搜索结果的相关性。

文档中经过扩充的信息会被拆分为更小的单元，即数据块，以更高效地管理文本。这一过程可通过多种分块策略实现，每种策略都有专属的信息分割与分组方式。

随后这些数据块会被摄取到数据库，在解决方案使用过程中完成存储与调用。不同的检索策略需要搭配不同类型的数据库，部分场景甚至需要多种数据库。而常规的 RAG 解决方案仅需使用矢量数据库。这种情况下，会通过嵌入模型将数据块转换为一组矢量，再存储至矢量数据库中。

该系统现已可供终端用户使用。

最终用户与支持生成式 AI 的应用程序进行交互并输入查询。

生成式 AI 应用程序接收查询后，会执行既定检索策略，获取该策略判定与用户查询最匹配的前 K 条信息（K 为数字占位符）。例如，若用户查询为“MaxSavers 帐户的每日取款限额是多少”，搜索可能会返回“MaxSavers 帐户为……”“每日取款限额为……”“……帐户限额……”等段落。

原始查询、排名靠前的段落，以及为特定应用定制的指令提示，会一并发送至 LLM 。