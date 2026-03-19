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编排层在检索增强生成 (RAG) 解决方案中发挥着核心作用，它作为控制系统管理解决方案各组件的交互方式。在标准 RAG 流程中，编排层会协调相关数据或文档的检索，并确保将这些数据传递至生成模型（通常为大语言模型或 LLM）。通过该机制，编排层不仅能提升回复的准确性，还能保障回复具备上下文关联性与数据支撑。
对于仅依托 watsonx Assistant®、watsonx Orchestrate™ 搭配 Elastic Search 或 watsonx.data 原生能力的低定制化解决方案，编排层已内置在产品中，无需对解决方案进行额外调整。而针对更高级或定制化的系统，IBM 提供官方认证的现成方案，同时也支持定制化开源方案。
NeuralSeek 通过自动对接多个知识库与 40 余种语言模型 (LLM)，简化了检索增强生成 (RAG) 的编排层。通过其 mAIstro 平台，用户无需编码即可构建可扩展的 LLM 支撑工作流，同时享受企业管控、人工监督与动态版本管理能力。
核心编排功能包括：
通过执行仪表板实现全流程治理，可监控系统性能、回复生成与配置情况。通过自动清理、PII 检测与移除功能，防范提示注入与有害内容风险。支持多语言查询，可提供自动翻译能力。与 watson Assistant 及其他工具无缝集成，可自动生成操作指令并建立问答对索引。支持 LLM 间即时切换，无需重新配置即可保障灵活性与管控能力。NeuralSeek 提供全面的编排解决方案，可助力高效扩展与管理复杂的 RAG 部署项目。
如需了解更多信息、入门指南及 NeuralSeek 相关内容，可查阅 NeuralSeek 指导文档
NeuralSeek 是成熟的即用型方案，而 LlamaIndex 与 LangChain 则为希望对 RAG 编排进行深度定制与管控的用户，提供了强大的开源替代方案。
LlamaIndex：该框架具备模块化与可扩展性，可灵活编排数据检索与生成流程。借助 LlamaIndex，开发人员可尝试多种检索方式，自定义文档分块策略，对接各类数据源，根据自身独特需求定制编排功能。该框架适配性极强，支持精细化管控，是希望深度打造定制化解决方案的组织的理想选择。
如需了解 LlamaIndex 入门及其他相关信息，可访问 LlamaIndex 官网
LangChain：LangChain 是另一款开源编排框架，用于实现语言模型与外部数据源的集成。该框架提供了一系列工具，用于管理检索系统与 LLM 之间的数据流，助力实现 RAG 解决方案中复杂工作流的自动化。LangChain 还支持多种集成方式，涵盖非 IBM 模型，是使用多样化 AI 工具与服务的混合环境的灵活之选。
如需了解 LangChain 入门及其他相关信息，可访问 LangChain 官网