编排层在检索增强生成 (RAG) 解决方案中发挥着核心作用，它作为控制系统管理解决方案各组件的交互方式。在标准 RAG 流程中，编排层会协调相关数据或文档的检索，并确保将这些数据传递至生成模型（通常为大语言模型或 LLM）。通过该机制，编排层不仅能提升回复的准确性，还能保障回复具备上下文关联性与数据支撑。

对于仅依托 watsonx Assistant®、watsonx Orchestrate™ 搭配 Elastic Search 或 watsonx.data 原生能力的低定制化解决方案，编排层已内置在产品中，无需对解决方案进行额外调整。而针对更高级或定制化的系统，IBM 提供官方认证的现成方案，同时也支持定制化开源方案。