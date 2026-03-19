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人们对于 RAG 解决方案可能存在诸多疑问：
在基于 RAG 的解决方案开发全过程中，制定清晰的评估策略，对于确保其成功投入生产至关重要。我们发现，试点阶段进行的各类实证评估有时无法复现。为了提升正在开发中的基于 RAG 的解决方案性能，或妥善诊断生产环境中的问题，评估任务必须具备可复现性且执行高效。应对 RAG 管道的检索组件和生成组件进行系统、一致的评估。
了解基于 RAG 的解决方案性能，在解决方案生命周期的以下各阶段中发挥着关键作用：
然而，构建评估引擎的工作量不容小觑，尤其是在创建包含参考答案与参考上下文的黄金数据集（真实基准数据）时。
本文将探讨不同的评估方法与指标，并重点介绍部分可复用资源，以简化这类解决方案的评估工作。
过去一年，LLMaaJ（大语言模型作为评判器）成为主流评估指标，用以解决构建基于参考的评估引擎所面临的难题。实践证明，这种评估技术的结果与人类判断具有良好的一致性。以下是现有指标与基准无法量化、但可通过 LLMaaJ 评估的多项属性：
例如，使用评分模型评估其他模型的输出时，评分提示应包含待评分属性与评分标准的说明，并嵌入待评估的回复内容。
在本示例中，模型需评估回复的语言风格并给出分类结果。
您是一位公正无偏倚的评分裁判。您需要根据情感对聊天机器人的回复进行分类。请评估下方回复，并提取对应的分类。可选分类为 POSITIVE（正面）、NEUTRAL（中性）、NEGATIVE（负面）。请说明您的推理依据，并最终给出情感分类结果。 {{response}}
又如，以下是大语言模型驱动的命名实体识别 (NER) 任务评估的少样本提示示例。
-----------------------------------提示--------------------------------------------- 您是一名专业评估员，您的任务是评估给定文本中实体提取的准确性并给出分值。您将获得一段文本、一个实体类型及对应实体值。 请给出 0 至 1 区间的数值分数，其中 1 为最高分，0 为最低分。仅使用数值进行评分。 以下是示例： 文本：IBM 在纽约的办公室位于哪里？ 实体：组织名称 取值：IBM 分数：0 文本：请致电 1-800-555-1234 客户服务热线寻求帮助。 实体：电话号码 取值：+1 888 426 4409 分数：1 文本：watsonx 包含三个组件：watsonx.ai、watsonx.data 和 watsonx.governance。 实体：产品名称 取值：Google 分数：0.33 文本：会议定于 2024 年 8 月 15 日举行。 实体：日期 取值：2024 年 8 月 15 日 分数：1 文本：我的同事 John 和 Alice 将参加会议。 实体：人名 取值：Alice 分数：1 -----------------------------------输出----------------------------------------------分数：0.67 --------------------------------------------------------------------------------------
RAG 系统的复杂性在很大程度上受大语言模型 (LLM) 自身的复杂特性，以及 RAG 管道内复杂且相互关联的组件影响。随着技术以前所未有的速度持续发展，评估这类复杂系统的工作变得愈发艰巨。为应对这一挑战，业内专门针对 RAG 系统开发了各类基准测试与评估工具。这些资源为评估这类系统的性能与效能提供了标准化、系统化的方式。
例如，如下表所示（改编自《检索增强生成的评估：综述》），目前存在多样化的 RAG 评估方法与工具，每种均有其独特优势与适用场景。该表格并未穷尽所有方案，仅简要概述当前 RAG 评估的发展现状。
在 RAG 系统的检索组件环节，会面临诸多挑战，
检索环节的挑战主要源于潜在知识库的广泛性与动态性、数据的时效性，以及信息源的多元异构性。面对这些挑战，召回率、精确率等传统评估指标显然无法满足全面评估的需求。因此，需要更精细、贴合上下文的指标，以有效体现检索过程的复杂性与细微差异。
对于生成组件，关键要考量检索过程的精准度与生成内容质量之间的内在关联。这就需要制定并应用全面的评估指标，对系统性能进行整体、细致的评估。
而对整个 RAG 系统的评估，则需要全面分析检索组件对生成过程的影响，同时评估系统实现预期目标的整体有效性与实际效能。
RAG 三元评估体系是用于评估大语言模型（LLM）回复可靠性与上下文准确性的评估框架。该体系包含三项评估：上下文相关性、事实依据性、答案相关性。这些评估旨在通过验证上下文相关性、回复对上下文的忠实度，以及答案与用户查询的匹配度，识别大语言模型回复中的幻觉问题。
RAG 评估可采用基于参考与无参考的两类自动化指标实现。HuggingFace 上设有排行榜，用于对比各开源大语言模型的性能。
以下检索指标均基于基准参考，即每个数据块都需有唯一标识 (contexts_id)，每个问题都对应基准上下文的唯一 ID。
推荐系统所用的排名感知评估指标，同样适用于 RAG 场景。
MRR 适用于 Unitxt，可衡量搜索结果中首个相关文档的排名位置。MRR 数值越高（越接近 1），代表相关结果越靠前，体现搜索质量越高。反之，MRR 越低代表搜索性能越差，相关答案在结果中的排名越靠后。
优点：强调首个相关结果的重要性，这在搜索场景中通常至关重要。
缺点：该指标存在局限，不会因检索将其他基准结果排名靠后而扣分；不适合评估完整的检索结果列表，仅聚焦于首个相关条目。
该排名质量指标用于评估条目列表的排序效果，对比所有相关条目均排在前列的理想排序状态。
NDCG@k 的计算方式为 DCG@k 除以理想 DCG@k (IDCG@k)，代表前 k 个位置条目完美排序时的得分。DCG 用于衡量列表中所有条目的整体相关性。
取值范围为 0 到 1
优点：考虑相关条目的位置，能更全面地体现排名质量；可适配不同排名层级（如 NDCG@k）。
缺点：相比 MRR 等简易指标，计算与解读难度更高；需要用于对比的理想排序，而该条件并非始终可获取或易于定义。
平均精度均值 (MAP) 是用于评估结果列表中每个正确检索到的文档排名的指标
当您的系统需要考量结果排序、并在单次检索中获取多个文档时，该指标尤为适用。
优点：同时兼顾精确率与召回率，可均衡评估检索性能；适用于需要多个相关文档及正确排序的任务。
缺点：相比简易指标，计算资源消耗更高；解读难度相对较大，需要更多背景信息才能完整理解结果。
用于衡量输出内容是否基于指定上下文，或模型是否生成了幻觉式回复。
优点：确保生成的回复可信且依托给定上下文；对事实准确性要求极高的应用程序至关重要。
缺点：通常需要人工判断评估，耗时且具有主观性；可能无法完整识别局部错误或细微的幻觉内容。
稳健性通常指解决方案适应不同输入变化的能力，例如空格、大小写、制表符等数据扰动场景。
稳健性测试是评估流程的重要环节，例如可通过 Unitxt 语义工具实现
优点：确保模型在各类输入条件下均能稳定运行；现实适用性：对输入数据格式不规范的实际应用场景至关重要。
缺点：需要针对多种变体开展全面测试，耗时较长；变体定义：难以定义并衡量所有可能的输入扰动情况。
该指标通过对比机器生成文本与一组参考文本间的 n 元语法、单词序列及词对重合度，衡量文本生成质量。广泛应用于文本摘要、翻译等任务的评估。
优点：在 NLP 领域已成熟并获得认可，可提供统一对比标准；适用于需完整提取相关信息的任务。
缺点：仅关注 n 元语法重合度，无法体现语义质量与流畅度；易受生成文本长度影响，可能对简洁的输出产生不利评价。
该指标通过将机器翻译文本与一个或多个参考译文对比，评估翻译质量。它评估生成文本中 n 元语法相对于参考文本的精确率。主要用于翻译任务评估。
优点：适用于对精确性与精准匹配要求高的任务；标准指标：在机器翻译领域广泛应用，可提供对比基准。
缺点：可能对与参考文本措辞不同但合理的表达产生不利评价；局部误差盲区：可能无法完整识别局部错误或语义细微差异。
CPU 利用率主要用于检索阶段，GPU 利用率主要用于生成阶段。
示例：OpenAI API 调用成本
存储、网络、计算资源等产生的成本。
维护、技术支持、监控、记录、安全措施等方面的成本。
如果检索指标表现不佳，但生成指标结果良好，建议采取以下措施：
反之，如果检索指标表现优异，但生成结果不佳，可采用以下策略优化模型性能：
若检索与生成指标均表现不佳，建议重新审视流程的初始环节，例如完善元数据、优化知识库、升级检索机制。
该方法凸显了对 RAG 系统开展全面、细致评估的重要性，需兼顾检索与生成组件的相互作用，以及系统实现预期目标的整体有效性。