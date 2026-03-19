人们对于 RAG 解决方案可能存在诸多疑问：

我们应该如何确定能最大限度提升检索性能的设计方案？

我们如何判断哪种嵌入模型能为您的文档生成最佳矢量表示？

是否需要采用智能体式方法？

重排序器能否提升结果质量？又或许，这些参数选择的影响微乎其微？

在基于 RAG 的解决方案开发全过程中，制定清晰的评估策略，对于确保其成功投入生产至关重要。我们发现，试点阶段进行的各类实证评估有时无法复现。为了提升正在开发中的基于 RAG 的解决方案性能，或妥善诊断生产环境中的问题，评估任务必须具备可复现性且执行高效。应对 RAG 管道的检索组件和生成组件进行系统、一致的评估。

了解基于 RAG 的解决方案性能，在解决方案生命周期的以下各阶段中发挥着关键作用：

实验与调优阶段

监控阶段

然而，构建评估引擎的工作量不容小觑，尤其是在创建包含参考答案与参考上下文的黄金数据集（真实基准数据）时。

本文将探讨不同的评估方法与指标，并重点介绍部分可复用资源，以简化这类解决方案的评估工作。