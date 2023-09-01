Presto 已成为数据科学家和工程师处理多种查询语言、孤岛式数据库和不同类型存储的常用工具。它的高性能功能使用户能够使用简单的 ANSI SQL 界面实时查询大量数据，无论数据位于何处。Presto 在执行海量数据查询方面的速度和性能使其成为众多全球规模最大的公司不可或缺的工具，包括 Facebook、Airbnb、Netflix、Microsoft、Apple (iOS) 和 AWS（Athena 和 Amazon s3）。



Presto 架构的独特之处在于，无论数据存储在何处，它都可以查询数据，比其他类似解决方案更具可扩展性和效率。Presto 查询支持工程师使用数据，而无需将数据从一个位置以物理方式移动到另一个位置。当组织处理需要存储和分析的数据量不断增加时，这是一项重要功能。

Presto 旨在使数据科学家和工程师能够交互式查询大量数据，且无需考虑存储来源或类型。由于 Presto 不存储数据，而是与单独的数据库进行查询通信，因此它比竞争对手更灵活，并且可以根据组织不断变化的需求快速扩展或缩减查询。根据 IBM 白皮书，Presto 已针对商业智能 (BI) 工作负载进行优化，它可以帮助企业优化数据仓库的定价，并将成本降低高达 50%。

以下是使用 Presto 工作流程的一些主要优点：

更低的成本：随着数据仓库规模的扩大和查询用户数量的增加，企业成本迅速增加的情况并不少见。然而，Presto 针对大量小型查询进行了优化，可以轻松查询任意数量的数据，同时降低成本。此外，由于 Presto 是开源的，因此部署它不需要任何费用，这可以为希望处理大量数据的企业节省大量成本。

提高可扩展性：工程师通常在单个数据湖存储系统上设置多个引擎和语言，因此将来有必要重新构建平台并限制解决方案的可扩展性。借助 Presto，所有查询均使用通用 ANSI SQL 语言和界面进行，因此无需重新构建平台。此外，Presto 可用于处理少量数据和大量数据，并可轻松从一两个用户扩展到数千个用户。Presto 使用独特的 SQL 方言和 API 部署多个计算引擎，因此成为扩展工作负载的理想工具，这些工作负载对于工程师和数据科学家团队来说可能过于复杂且耗时，无法处理。

更好的性能：许多在 Hadoop 上运行 SQL 的查询引擎其计算性能都会受到限制，因为它们被构建为将结果写入磁盘，但 Presto 的分布式内存模型使其能够针对大型数据集同时运行大量交互式查询。按照经典的大规模并行处理 (MPP) 设计，Presto 会在单个工作节点上调度尽可能多的查询，并使用内存中流式洗牌来进一步提高其处理速度。在内存中执行任务使得各阶段之间的磁盘写入和读取变得多余，缩短了每次查询的执行时间，使 Presto 成为比竞争对手延迟更低的选择。

更好的灵活性：Presto 对其所有数据源（包括 Cassandra、Kafka、MySQL、Hadoop 分布式文件系统 (HDFS)、PostgreSQL 等）都采用了即插即用模式，与缺乏这种功能的其他同类工具相比，跨数据源查询更快、更简单。此外，Presto 灵活的架构意味着它并不局限于一家供应商，而是可以在大多数 Hadoop 发行版上运行，这使它成为可移植性最强的工具之一。

虽然 Presto 并不是开发人员和数据工程师唯一的 SQL-on-Hadoop 选项，但其独特的架构将查询功能与数据存储分开，使其成为最灵活的选项之一。与其他工具不同，Presto 将查询引擎与数据存储分开，并使用连接器在它们之间进行通信。与其他工具相比，这一附加功能为工程师在如何使用 Presto 构建解决方案方面提供了更大的灵活性。