IBM 和 Cloudera 大数据解决方案 在将 Cloudera 的 Hadoop 分布式处理与 IBM 和 Cloudera 的产品生态系统结合在一起的大数据平台上加速分析。

IBM Db2 Big SQL 借助用于高级数据查询的混合型 SQL-on-Hadoop 引擎，为不同来源提供低延迟、高性能和单一数据库连接。

Cloudera IBM 与 Cloudera 携手合作，使用开源生态系统创建行业领先的企业级数据与 AI 服务，旨在加速大规模数据处理和分析。