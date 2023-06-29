数据管道可观测性：面向数据工程师的模型

“数据监控”可让您了解数据管道或数据的当前状态。它会告知您数据是否完整、准确和最新。它还会告知您管道是成功还是失败了。数据监控可告知您设备是正常工作还是出现故障；但除此之外，它不会提供太多背景信息。

因此，监控只是可观测性的其中一项功能。“数据可观察性”是一个总括性术语，它包括：

监控： 提供管道或系统运行视图的仪表板

提供管道或系统运行视图的仪表板 警报： 针对预期事件和异常情况

针对预期事件和异常情况 跟踪： 能设置和跟踪特定事件

能设置和跟踪特定事件 比较： 持续监控，并对异常发出警报

持续监控，并对异常发出警报 分析： 自动问题检测，它可根据您管道和数据的运行状况进行调整

自动问题检测，它可根据您管道和数据的运行状况进行调整 下一最佳操作：旨在修复错误的建议操作

可观测性不仅涵盖一项活动（监控），而是涵盖一系列活动，因此对工程师来说有用得多。数据可观察性并不止于描述问题。它可提供背景信息和建议，以帮助解决问题。

IBM Databand 联合创始人兼首席技术官 Evgeny Shulman 解释道：“数据可观察性比监控更为深入，它可为系统指标添加更多背景信息、提供更深入的系统运行视图，并指示工程师是否需介入并应用修复。”“换言之，虽然监控会告知您某些微服务正在消耗一定数量的资源，但可观测性则会告知其当前状态与严重故障相关，因而您需要进行干预。”

此主动方法对于数据管道尤为重要。