地理空间数据是指描述地球表面或附近位置的物体、事件或其他特征的信息。地理空间数据通常将位置信息（通常是地球上的坐标）和属性信息（有关物体、事件或现象的特征）与时间信息（位置和属性存在的时间或跨度）结合起来。

提供的位置在短期内可能是静态的（例如，设备的位置、地震事件、生活贫困的儿童）或动态的（例如，移动的车辆或行人、传染病的传播）。

地理空间数据通常涉及从许多不同来源以不同格式收集的大量空间数据，可以包括普查数据、卫星图像、天气数据、手机数据、绘制图像和社交媒介数据等信息。当可以通过结合传统业务数据发现、共享、分析和使用地理空间数据时，它是最有用的。

地理空间分析用于为传统类型的数据添加时间和位置以及构建数据可视化效果。这些可视化可以包括显示历史变化和当前变化的地图、图形、统计数据和示意地图。借助这种额外的上下文可以更全面地了解事件。大型电子表格中可能被忽视的洞察可以通过易于识别的视觉模式和图像来揭示。因此可以作出更快、更简单、更准确的预测。

地理空间信息系统 (GIS) 与可视化表示形式中数据的物理测绘密切相关。例如，当飓风地图（显示位置和时间）与显示潜在雷击区域的另一图层叠加时，您将看到 GIS 的运行情况。