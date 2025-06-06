推动更智能的数据增强：IBM 与 Tavily 合作打造智能体式 AI 解决方案

2025 年 6 月 9 日
作为与 IBM 战略合作的第一步，Tavily 自豪地推出一款开源解决方案，将实时网页洞察引入 IBM® watsonx.ai Granite 模型，革新企业丰富和交互使用电子表格的方式。
这次发布只是开始。通过将 IBM 先进大语言模型的智能与 Tavily 的实时数据基础设施相结合，团队能够构建安全、适合生产环境且基于最新可信知识的人工智能应用，从而实现规模化的深度洞察与推理。
企业不仅需要强大的模型，更需要基于现实、适应其具体环境并符合不断变化的治理标准的输出。这正是该集成发挥优势的地方。
Tavily 是一个针对 LLM 和自主智能体优化的搜索平台，能够实现对网络数据的实时访问，弥合静态模型与其所处动态世界之间的差距。其强大的搜索、提取和爬取 API 能够实时提供高保真网络数据，专为与 LLM 的无缝集成而全新设计。
通过将 IBM watsonx.ai 的Granite 基础模型与 Tavily 的实时网页搜索 API 结合，组织可以：
此次整合体现了 IBM 致力于构建负责任且适合生产环境的人工智能的承诺，以及 Tavily 致力于让网络真正可为智能系统所用的使命。
该开源项目为希望大规模实施智能体增强工作流的企业提供了参考架构。每一列都可以设计成独立的智能体单元，实现定制化处理。从简单查询到深入的上下文分析，均可根据任务的具体需求进行。
该架构是完全可扩展的，允许团队根据行业特定用例、专有数据源或内部合规性需求进行调整。我们希望 IBM 员工和更广泛的企业社区能够从这项工作中获得启发，从而构建跨垂直领域的强大、可投入生产的丰富解决方案。
其工作原理：
1. 输入电子表格：用户首先在电子表格中填写需要增强的实体或提示。
2. 实时搜索：Tavily 的 API 可获取最新、可靠的网络数据。
3. LLM 处理：IBM 的 Granite 模型可处理、提取和结构化信息
4. 数据增强与导出：增强后的数据被填充到电子表格中，附带来源引用，并且可以导出为 CSV 文件。
架构图：
IBM 与 Tavily 的合作代表了智能数据增强工作流的一大进步。通过将 Tavily 的精准搜索 API 与 IBM® watsonx.ai Granite 模型强大的自然语言理解相结合，组织可以直接在日常电子表格中规模化解锁更智能、更实时的洞察分析。
您可通过深入了解 GitHub 上的开源项目与演示程序，亲身体验此次集成的强大功能。