推动更智能的数据增强：IBM 与 Tavily 合作打造智能体式 AI 解决方案

企业不仅需要强大的模型，更需要基于现实、适应其具体环境并符合不断变化的治理标准的输出。这正是该集成发挥优势的地方。

Tavily 是一个针对 LLM 和自主智能体优化的搜索平台，能够实现对网络数据的实时访问，弥合静态模型与其所处动态世界之间的差距。其强大的搜索、提取和爬取 API 能够实时提供高保真网络数据，专为与 LLM 的无缝集成而全新设计。

通过将 IBM watsonx.ai 的Granite 基础模型与 Tavily 的实时网页搜索 API 结合，组织可以：

将 AI 输出建立在当前可验证的信息基础上，弥补静态 LLM 的知识断层。 通过对每个丰富输出进行透明的来源引用，增强可审计性和信任度。 大规模加速工作流，通过高速的研究与数据增强，在数秒内为智能体和自动化流程提供实时洞察。适配任何企业环境，得益于开放灵活的架构，支持专有数据、自定义搜索参数以及模型无关的设计。

此次整合体现了 IBM 致力于构建负责任且适合生产环境的人工智能的承诺，以及 Tavily 致力于让网络真正可为智能系统所用的使命。