企业内容管理 (ECM) 是一组用于捕获、存储、激活、分析和自动执行业务内容的功能，用于从以前非结构化、不可用的数据中提取新的价值。
通过企业内容管理，组织可以充分利用嵌入其内容中的客户信息和公司知识。在整个组织有效管理这些内容，可吸引客户、自动执行业务流程并加强协作。
内容是数字化转型的动力与血液。内容涉及有用的客户信息，即客户行为、情绪和对组织的价值，但前提是组织能够利用内容。整体而言，深埋在企业存储库、文件共享中心和云文件夹中的内容代表组织的知识。
随着内容以前所未有的速度增长，各个组织纷纷采取具体措施来简化与内容服务相关的流程。“内容混乱”，即缺乏数字化内容和无法在正确的时间访问正确的内容，是企业当今普遍面临的障碍。
现在，ECM 软件在数字化企业转型过程中的重要性日益增加。
切实推行数字化转型的组织可以从基础开始。首先，捕获内容，对内容分类并应用治理规则。然后，控制谁可以访问内容并提供内容查找工具。最后，使用内容来改善业务流程和促进协作。
成功采用 ECM 始于对企业的评估。纸质文档减慢了哪些领域的结果交付？企业中的业务内容位于何处？是在文件共享中心、云存储库还是在 ECM 系统中？企业的治理、合规和文档保留策略是什么？
ECM 解决方案具有可扩展性，通常从部门或业务线应用程序开始。一旦所有利益相关者都参与进来并提供了意见和建议，就要为管理解决方案制定愿景和可衡量的目标。接着，开展全面的测试和用户培训，然后部署解决方案。通常，解决方案的成功会传播至其他部门，这些部门会游说在各自部门发起企业内容管理项目。
最好将 ECM 部署为企业解决方案。第一个项目完成后，许多元素和程序可以重用，从而降低后续项目的成本并提高部署速度。许多企业制定共享服务策略，力求最大限度地利用在人员、内容和技术等方面的投资。
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