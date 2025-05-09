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日志分析是对日志数据的检查；日志数据是计算机系统、应用程序或网络内发生事件的详细记录。
日志分析可帮助 IT 专业人员更好地了解系统运行情况，提高系统性能并增强安全性。
日志文件也称为“日志数据”，是设备、应用程序和软件程序等各种计算资源生成的系统活动记录。日志文件对于 IT 运营来说是必不可少的，它为系统性能、优化和潜在的安全漏洞提供了宝贵的洞察分析。然而，随着生成式 AI 等富数据技术的兴起，企业需要分析的数据量呈指数级增长。根据最近的一份报告，需要在企业层面进行分析的数据日志在过去 5 年中同比增长了 250%。1
随着生成式 AI 和其他数据密集型技术的持续扩展与普及，IT 领导者正深入探索如何利用日志分析，确保其组织所依赖的系统始终保持峰值性能。
IT 专业人员在进行日志分析时重点关注三种日志文件：访问日志、错误日志和事件日志。
为了进行有效的日志分析，网络管理员、开发运维 (DevOps) 工程师及其他 IT 专业人员通常需遵循以下四个步骤：
日志分析始于工程师从待分析系统的相关数据源收集数据。通常，这些数据源包括网络设备、服务器、应用程序和软件程序等硬件与软件系统的组合。
数据收集对于日志分析的整体成功至关重要。如果没有彻底完成，可能会导致缺少日志源、应用程序或未提交数据的程序，以致无法完整地了解系统的运行情况。
日志数据的价值取决于使用其生成的有关系统整体健康状况的洞察分析。数据可视化，通过全面的仪表板显示数据和洞察分析，有助于将原始信息转化为实时系统健康的生动画面。
在 AI 和 ML 工具的帮助下，现今的仪表板通过可视化中央处理器 (CPU) 使用率、网络延迟等关键指标来帮助 IT 团队识别性能问题。
IT 团队通常依靠五种不同的日志分析来检测各种系统中的问题：
现代企业需要不断寻找让其系统和应用程序更高效地运行的方法，而日志分析在这种持续的工作中发挥着至关重要的作用。以下是日志分析的一些最受欢迎的优点。
数据泄露可能给企业带来数百万美元的损失。根据IBM 商业价值研究院最近的一份报告，去年数据泄露的平均成本上涨了 10%，达到 480 万美元。日志分析可帮助 IT 系统管理员提高检测到安全漏洞时的事件响应能力，并防止恶意软件、网络钓鱼、勒索软件和其他类型的未经授权的访问尝试。许多现代组织依靠一种称为安全信息和事件管理 (SIEM) 的实践作为其日志分析方法的一部分。SIEM 帮助组织识别并应对潜在的安全威胁，以及检测和消弭漏洞。
随着合规要求不断变化，组织采用日志分析来主动满足交易记录和数据保留法规。例如，支付卡行业数据安全标准（又名“PCI DSS”）要求企业保留至少一年的网络历史日志审计追踪记录。日志分析在保留这些记录并确保其遵守所有适用法律方面发挥着重要作用。
IT 部门在很大程度上根据他们解决工单的妥善和彻底程度进行评分。日志分析有助于加快解决各种问题，并确保关键业务流程不会中断。例如，通过根本原因分析，工程师可以确定系统或应用程序发生故障的原因，并在造成严重停机之前进行修复。
日志分析支持 DevOps 工程师更深入地洞察分析用户行为，并识别优化系统和应用程序性能的机遇。例如，针对热门电子商务网站，日志分析可以显示用户交互频率最高的功能以及关注度不足的功能，从而深入洞察分析客户行为并修改网站设计。
现代 DevOps 团队依靠日志分析软件实现可观测性，从而提高其对系统和应用程序运行状态的感知能力。通过使用率、网络流量、登录等指标，日志分析可以向 DevOps 团队展示其代码的优势和有待改进之处。它还有助于发掘开发新功能的机遇。现代 DevOps 平台通常配备日志分析工具，用于聚合来自各种来源的数据并部署 AI 和 ML 以识别模式，从而确定问题。
可见性不仅可以帮助 IT 运营团队防止网络攻击，还可以帮助日常运营，确保组织的 IT 系统和应用程序按照设计的方式运行。IT 运营 (ITOps) 团队依靠有效的日志分析工具来访问和观察大量数据并识别性能问题。日志分析有助于集中团队的战略方法，全面了解整个企业的系统和应用程序的运行情况。
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