日志分析可帮助 IT 专业人员更好地了解系统运行情况，提高系统性能并增强安全性。

日志文件也称为“日志数据”，是设备、应用程序和软件程序等各种计算资源生成的系统活动记录。日志文件对于 IT 运营来说是必不可少的，它为系统性能、优化和潜在的安全漏洞提供了宝贵的洞察分析。然而，随着生成式 AI 等富数据技术的兴起，企业需要分析的数据量呈指数级增长。根据最近的一份报告，需要在企业层面进行分析的数据日志在过去 5 年中同比增长了 250%。1

随着生成式 AI 和其他数据密集型技术的持续扩展与普及，IT 领导者正深入探索如何利用日志分析，确保其组织所依赖的系统始终保持峰值性能。