可见性不仅可以帮助 IT 运营团队防止网络攻击,还可以帮助日常运营,确保组织的 IT 系统和应用程序按照设计的方式运行。IT 运营 (ITOps) 团队依靠有效的日志分析工具来访问和观察大量数据并识别性能问题。日志分析有助于集中团队的战略方法,全面了解整个企业的系统和应用程序的运行情况。