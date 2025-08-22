超越左移：如何利用 AI 智能体的“随处移动”来改进 DevOps 开发运维流程

想象一下，为晚宴订购食物，但为您运送餐点的送货机器人却被困住了，因为它无法在您附近不平坦的人行道上行驶。或者因为它的 GPS 系统无法绕过附近的封路路段。

或者更糟糕的是，机器人到了，但您的食物不见了，网络罪犯入侵了送货服务的身份验证协议，拿走了您的餐食（和您的个人数据）。

如果没有先进的测试和安全措施来应对当今的软件环境和网络安全威胁，DevOps 开发运维团队和依赖其产品的最终用户可能会更频繁地遇到此类问题。许多顾客会感到沮丧，转为使用其他送货服务（没有人喜欢意外挨饿），而企业也会感受到这种沮丧对利润的影响。

智能体式 AI 工具可以帮助配送服务的开发团队避免此类问题。例如，团队可以使用智能体创建一个全面的测试套件，远远早于送货机器人获取第一个订单的时机，于编码阶段就识别出缺陷和安全漏洞。

事实上，智能体式 AI 工具可以使用多智能体“团队”来创建高保真数字孪生体，模拟机器人可能遇到的现实世界挑战，使开发人员能够在开始编码之前测试代码行为和依赖交互。这构成了“左移”，即将测试和质量保证实践移动到软件开发生命周期的早期。

随着现代软件系统的复杂性以及对更高灵活性和协作性的需求，对早期检测的关注已经演变为更全面的“随处移动”的 DevSecOps 实践。“随处移动”方法旨在“在软件开发生命周期的每个阶段自动整合安全性和安全实践”。

无论是在实践还是文化方面，这都是一项艰巨的任务，促使许多企业更全面地深入探究如何在 DevOps 开发运维实践中充分利用 AI 的能力。这些技术中最新的一项是智能体式 AI，它可以：

执行多步骤任务。AI 智能体可以将高级目标分解为更小的子任务，并通过多个阶段完成任务。

实时调整。AI 智能体可以根据新信息或不断变化的条件调整其行为和计划。

协作完成任务和工作流编排。智能体式 AI 系统可以与其他 AI 智能体协调和通信，以实现共同目标。

不断完善自己。通过强化学习等功能，AI 智能体可以从经验中学习，改进其决策并随着时间的推移调整战略。

智能体式 AI 工具还具有自主决策功能，企业对这些可能性感到兴奋。

根据 IBM 商业价值研究院 (IBM IBV) 的数据，“86% 的高管表示，到 2027 年，AI 智能体将使流程自动化和工作流重塑更加有效。”近 80% 的高管已经在其公司采用某种形式的智能体式 AI，19% 的企业正在大规模部署智能体式 AI。

聪明的 AI 智能体现在可以协调软件开发、部署、监控和升级。对于负担过重的开发人员来说，他们可以使左移和随处移动的实践做法更易于管理，因为他们可能并不总是有带宽在部署软件之前对其进行彻底测试和保护。