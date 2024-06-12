平台工程是使用标准化工具、自动化工作流和一致的环境创建和管理平台以提高开发人员工作效率的学科。
平台工程主要是软件工程、软件开发和 IT 运营中的一门学科，也是开发运维的关键组成部分。它涉及致力于构建和维护内部平台的实践、流程和角色的组合，以提高开发人员的生产力和运营效率。
就像设计一个所有必要的工具和材料都井井有条的车间一样，平台工程有助于为开发人员创造一个安全、一致的环境，让他们专注于他们的项目。软件开发的这一专门领域通过构建和管理内部开发人员平台 (IDP) 来提高开发人员的生产力和运营效率。
IDP 通过提供标准化、自助服务工具和自动化工作流来降低复杂性，这有助于最大限度地减少错误并使开发人员能够在安全、受管控的框架内更有效地工作。通过维护这些稳定的环境，平台工程使开发人员能够专注于创新，同时加速产品交付、增强安全性并支持可扩展性。
平台工程在云原生环境中尤为重要，因为可扩展且有弹性的基础设施至关重要。使用基础设施即代码 (IaC)，平台工程可以自动管理和设置基础设施，从而提高运营效率、安全性和合规性。
越来越多的工程组织正在组建平台工程团队，以降低软件交付的复杂性、管理底层基础架构，以及提供可靠的工具和工作流。这些计划有助于提升开发人员体验，加快应用程序的交付速度，并使开发工作与业务目标保持一致。
内部开发者平台 (IDP) 是由平台工程团队开发的产品，旨在为组织内的开发者提供服务。IDP 充当统一的自助服务平台，提供托管应用程序和服务所需的硬件或软件。
IDP 为开发人员提供了高效创建、部署和维护代码所需的工具和工作流。通过集成基本工具链，IDP 简化了开发流程，提高了整体效率和安全性，从而实现了持续交付和高效的软件交付。在 IDP 中纳入现代数据平台可让开发人员获得先进的数据和分析能力。
平台工程团队构建的 IDP 是为满足其用户群体的特定需求而量身定制的。它们包括入门套件、概括的通用模式和对潜在问题的早期反馈等资源，可促进简化和有效的开发者体验。
此外，平台工程可促进与应用程序编程接口 (API) 的整合，从而实现与外部服务和工具的无缝整合。
IDP 的核心价值在于它能够为开发人员提供一条清晰的黄金路径，指导他们完成软件开发生命周期。
平台工程师从简约的方法开始，为开发团队成员整合最有益的工具，并根据持续的反馈和不断变化的需求逐步扩展功能。这种迭代式方法有助于简化任务、降低复杂性并使 IDP 与开发人员需求保持一致。
平台工程提供了许多优点，包括：
加快产品上市时间：成功的平台工程的自动化和自助服务功能加快了开发过程，并能够更快地交付产品和功能。
提高开发人员的工作效率：使用可重复使用的工具和自动化工作流程可以培养产品思维，使开发人员能够专注于编写代码和构建功能，而不是处理基础架构和工具问题。
一致的标准化环境：统一的工具和流程有助于确保不同开发环境的一致性，减少可变性和潜在冲突。
高效运营：使用 IaC 可自动化基础设施管理和编排。这种自动配置降低了开发人员、运营团队和开发运维团队的复杂性，并促进持续的整合。
增强的开发者体验：平台工程通过减少认知负担和改善工作流程，显著改善了开发者体验。这使开发人员能够专注于编码而不是基础架构管理，从而促进与外部服务提供商的整合并增强用户的前端体验。
提高安全性和合规性：集成的安全实践和合规性措施（包括与 DevSecOps 相关的措施），使用开源解决方案开发符合行业标准的应用程序。
主动响应：主动监控、性能指标和数据驱动的改进使平台团队能够快速解决问题和瓶颈，优化开发环境。
可靠的平台运营：主动监控和问题解决有助于确保快速解决工具或任务问题，有助于确保最大限度地减少停机时间，提升持续生产力。
卓越的项目质量：简化流程使开发人员有更多时间开展核心项目、进行全面测试并达到更高标准。提高交付软件的质量和可靠性可以提高产品团队、产品经理和整个组织的声誉。
可扩展的灵活解决方案：平台工程创建的平台可实现无缝部署和更新。这些平台可以处理增加的工作量，包括与微服务架构相关的工作量。
平台工程的利益相关者包括具有特定利益和责任的个人和团队：
业务领导者，例如高管和项目经理，重点关注平台工程与业务目标的战略一致性。他们对于平台的成功及其对性能的影响有着切身利益，例如加快产品上市时间、降低成本和增强灵活性。
客户和用户提供的反馈对于持续改进至关重要。通过有效的平台工程实践，他们可以从高质量的软件产品、更高的可靠性和更好的用户体验中获益。
开发人员是平台的主要用户。他们受益于简化的工作流和自助服务功能，从而提高了他们的工作效率并减少了花在基础设施管理上的时间。
开发运维工程师负责整合开发和运营，管理 CI/CD 管道，并帮助确保软件部署和交付过程的顺利进行。
外部供应商，如供应商和第三方服务提供商，提供与平台集成的工具、技术和服务。
运营团队与平台工程师合作管理基础设施，并帮助确保平台的顺利运行，处理与配置、扩展和维护相关的问题。
平台工程师实施和维护这些平台，以帮助确保它们提高组织效率。平台工程师专注于通过创建和维护管理系统、解决问题和自动执行开发任务的 IDP 来支持开发团队。他们还与时俱进地采纳新技术，以保持平台的竞争力、降低成本并提高应用程序性能。
产品经理依靠该平台快速高效地提供功能。他们定义需求，对功能进行优先级排序，并帮助确保平台与业务目标和用户需求保持一致。
质量保证 (QA) 团队对软件和平台功能进行测试和验证，以帮助确保它们符合质量标准并按预期运行。
安全团队帮助确保平台符合安全标准和法规，并得到平台内集成安全实践的支持，有助于降低风险。
站点可靠性工程师 (SRE) 通常与平台和开发运维工程师密切合作，帮助确保平台和应用程序的可靠性、可用性和性能。
平台工程越来越重要，因为它可以减轻开发人员对基础设施的担忧。传统上，开发人员必须自己寻找或构建工具，但由于技术日益复杂，这种方法已变得不切实际。
如今，开发人员不断遇到需要时间学习和集成的新工具和功能。这些任务分散了对产品改进和实现业务目标等核心职责的关注。平台工程通过提供标准化的自助服务基础设施和自动化工作流程来解决这一问题，使开发人员能够专注于创新和提高生产力。
随着组织的发展，对可扩展且高效的基础设施的需求也随之增加。平台工程提供了满足这些需求的基础设施和工具，提高了运营效率并缩短了产品上市时间。
向云计算的转变还需要灵活的平台工程来有效地管理资源；平台工程支持采用云原生架构，从而提高可扩展性和弹性。
通过集成的安全实践和自动检查，平台工程有助于确保基础设施和应用程序满足更严格的安全性和合规性行业标准。工具和流程的标准化还能降低基础设施成本，优化资源使用，使其成为一个具有成本效益的解决方案。
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