平台工程主要是软件工程、软件开发和 IT 运营中的一门学科，也是开发运维的关键组成部分。它涉及致力于构建和维护内部平台的实践、流程和角色的组合，以提高开发人员的生产力和运营效率。

就像设计一个所有必要的工具和材料都井井有条的车间一样，平台工程有助于为开发人员创造一个安全、一致的环境，让他们专注于他们的项目。软件开发的这一专门领域通过构建和管理内部开发人员平台 (IDP) 来提高开发人员的生产力和运营效率。

IDP 通过提供标准化、自助服务工具和自动化工作流来降低复杂性，这有助于最大限度地减少错误并使开发人员能够在安全、受管控的框架内更有效地工作。通过维护这些稳定的环境，平台工程使开发人员能够专注于创新，同时加速产品交付、增强安全性并支持可扩展性。

平台工程在云原生环境中尤为重要，因为可扩展且有弹性的基础设施至关重要。使用基础设施即代码 (IaC)，平台工程可以自动管理和设置基础设施，从而提高运营效率、安全性和合规性。

越来越多的工程组织正在组建平台工程团队，以降低软件交付的复杂性、管理底层基础架构，以及提供可靠的工具和工作流。这些计划有助于提升开发人员体验，加快应用程序的交付速度，并使开发工作与业务目标保持一致。