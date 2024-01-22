这种将人类可读的域名转换为机器可读的 IP 地址的功能正是 DNS 通常被称为“互联网电话簿”的原因。对互联网用户来说，要使此过程快速且安全地完成，DNS 记录是其中的一个重要组成部分。



DNS 记录是用 DNS 语法编写的文本文件，称为“区域文件”。它们是如何处理 DNS 查询的记录和命令集。当用户在 Web 浏览器中搜索域名或 URL 或执行与域名相关的操作时，这就是 DNS 查询的开始。然后，一系列 DNS 服务器会相互通信，以解决这一查询。DNS 服务器依靠 DNS 记录将该用户与相应的 IP 地址连接起来并解决所有其他问题。DNS 记录存储在权威 DNS 服务器（也称为权威名称服务器）上。它们包含服务器刷新 DNS 记录频率（即所谓的“生存时间 (TTL)）的信息。

常用的 DNS 记录包括：A 和 AAAA 记录、CNAME、DNAME 和 ALIAS 记录、CAA 记录、CERT 记录、MX 记录、SOA 记录、NS 记录、PTR 记录、SPF 记录、SRV 记录和 TXT 记录。每种记录都有其独特的功能，了解每种记录是 DNS 系统正常运行的重要组成部分。