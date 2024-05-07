有关域名系统及其运行方式的一些背景知识对于理解 DNS 区域非常重要。

DNS 是互联网标准协议的分层、分散的组成部分，负责将人类友好的域名转换为计算机用于在网络上识别彼此的 Internet Protocol (IP) 地址。1

通常被称为“互联网的电话簿”，一个更现代的类比是 DNS 管理域名的方式与智能手机管理联系人的方式类似。手机将联系人号码保存在可搜索的联系人列表中，用户无需记住单个电话号码。同样，DNS 使用户能够使用域名而不是复杂的 IP 地址连接到网站。

当用户在浏览器中输入域名时，查询（通常称为 DNS 请求或 DNS 查找）就开始了。然后，递归解析器（客户端设备和权威服务器之间的中间人）查询一系列服务器，以找到将用户连接到所需网站需要的信息。每个服务器负责一个域名空间段。

查询过程从根域名服务器开始。根域名服务器位于 DNS 层次结构之上，负责管理根区域。这些服务器会回答根区域中存储的记录的查询，并将请求转发到相应的顶级域名服务器 (TLD)。

TLD 域名服务器将查询定向到其 TLD 中特定域名的权威域名服务器。例如“.com”的 TLD 域名服务器指向以“.com”结尾的域，而“.gov”的 TLD 域名服务器指向以“.gov”结尾的域，等等。

域名服务器（有时称为二级域名服务器）保存了具有完整域名的 IP 地址的区域文件，例如“ibm.com”。此区域文件还可能包含子域（例如 blog.ibm.com/cn-zh）的信息，或者这些信息可能会分区到其自己的区域中。

每个服务器都存储了 DNS 记录，其中包含有关递归解析器继续执行并最终解析其查询所需的域的信息。