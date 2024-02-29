从广义上讲，DNS 类似于互联网的电话簿。它将域名（例如 www.example.com）转换为计算机用于在网络上相互识别的 IP 地址（例如 192.0.2.1）。如果没有 DNS，用户将需要记住复杂的数字 IP 地址才能访问网站，这是不切实际的，即使不考虑用户在一天内发出的唯一搜索和数据请求的量。

DNS 框架具有树状结构，根域位于顶部，然后是顶级域 (TLD)，例如 .com、.org、.net、.uk 等等。TLD 下方是二级域名，通常是域名的可识别部分（例如“ibm.com”）以及任何可用的次要区域。每个 TLD 都有自己的一组名称服务器，但主名称服务器在第二级发挥作用。

注册域时会创建其名称服务器 (NS) 记录，并将其存储在主 DNS 服务器上，该服务器通常由托管公司或 DNS 服务提供商提供。主 DNS 服务器保存各种类型的 NS 记录，包括 A 记录、MX 记录和 CNAME 记录（以及其他类型），用于将适当的数据和信息路由回用户。

值得注意的是，服务器管理员可以将 DNS 服务器指定为主服务器或从服务器。事实上，服务器可以在一个区域中指定为主服务器，在另一个区域中指定为从服务器。但是，每个 DNS 区域只能有一个主服务器。

域修改也发生在主 DNS 中。当管理员想要调整 DNS 记录时，他们必须在主 DNS 服务器中执行此操作；然后，更改将向下传播到层次结构中的其余服务器。

