全局服务器负载均衡的主要目标是增强应用程序的性能、可靠性和可用性。GSLB 可根据服务器负载、与用户的距离和网络条件等因素，确保将用户请求路由到最佳的数据中心。

全局负载平衡与标准负载平衡不同，后者是平衡本地流量，是所有企业的标准要求。标准负载平衡可防止特定后端资源超载，并优化单个云或本地部署数据中心内本地服务器和服务的性能。

GSLB 为负载均衡器提供负载均衡，通常适用于在全球拥有庞大占地面积、管理高容量数据吞吐量的分布式大型企业。它可以防止在多云环境中运行的本地和区域负载平衡器以及在云和本地部署基础设施之间协调工作负载的负载平衡器超载，优化全局服务器和服务的性能。