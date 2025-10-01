DNS 安全通过实施加密、身份验证和威胁情报方法，有效防止“恶意行为者”及其恶意域名的侵害。

为什么需要 DNS 安全？这主要是因为 DNS 服务在现代通信中发挥着核心和关键作用。DNS 充当互联网的“电话簿”（或目录列表），帮助将域请求与 IP 地址匹配。

要真正体会这项活动的重要性，只需思考一下，在普通的一天里，您可能会多次需要这些查询服务。现在将这个数字乘以周、月和年，就能清楚地看到，这项活动是现代计算中持续不断的一个环节。

DNS 也是一项包含丰富 IP 地址的活动，IP 地址构成了具有潜在价值的敏感数据。此外，DNS 科技存在多个 漏洞，使其面临各种形式的网络攻击。