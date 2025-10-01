域名系统 (DNS) 安全通过确保 DNS 查询的稳定性来保护用户免受网络威胁，DNS 查询是系统将网站名称转换为 IP 地址的过程。
恶意行为者（也称为威胁行为者）是具备实施网络攻击或其他有害行为能力的实体。那么，这些个人或团体是谁呢？如今，可能性多得数不胜数：
真正令人恐惧的是，这些潜在的作案者能够如此善于隐藏自己的身份，同时无情地侵犯他人的身份。
攻击可能来自任何提供 Wi-Fi 的地点，从街上某个住宅地下室工作的个人，到活跃在全球隐蔽地点的网络犯罪团伙。这种出色的伪装能力为他们提供了充足的掩护，使其能避免被发现，从而得以继续实施不法勾当。
DNS 安全围绕四个独立的网络安全流程展开。
DNS 安全扩展 (DNSSEC) 采用数字签名来确认 DNS 数据的真实性。它有助于确保从可验证的合法来源接收传入数据。使用 DNSSEC 有助于防止 DNS 缓存投毒攻击的成功，在此类攻击中，伪造的 IP 地址会将用户重定向到恶意网站。DNS 缓存投毒是 DNS 欺骗攻击的主要类型之一。
DNS 安全性的另一种运作方式是通过广泛使用过滤方法。DNS 过滤策略可以根据用户的需求进行调整。因此，过滤功能为用户提供了很多选择。他们可以阻止具有危险特征的某些网站、域名（和子域名）或整个类别的内容。
加强安全性和提升隐私是遵循 DNS 安全一般原则的主要好处，其体现方式包括以下几个方面。
分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击旨在破坏 DNS 流量的正常运行。通过向目标系统发送大量网络流量，使其完全瘫痪。
试想一下，您正遭受着巨大的冲击，就像经营一家路边小餐馆时，突然涌入了成千上万名饥肠辘辘的食客，所有人都要求立刻得到服务。DDoS 攻击也是如此，靠的是其数量上的压倒性力量。
还有 DNS 放大攻击，这种攻击通过使用开放和可用的 DNS 服务器来放大流量，从而破坏网络安全，目的是希望压垮目标互联网服务或域。（当许多被攻陷的计算机以这种方式被利用时，这被称为僵尸网络。）放大攻击利用被伪造的源 IP 地址（该地址属于预定的受害者），将大量不请自来的网络流量指向该受害者。
DNS 安全以多种方式抵御 DDoS 攻击。首先，DNS 安全性强制要求使用数字签名作为接受 DNS 数据传输的前提。它还利用异常检测技术，利用人工智能驱动算法来发现独特的 DNS 威胁。
另一种方法，速率限制，根据经过的时间来限制单个客户端可发出的 DNS 请求数量。DNS 区域验证要求，只有经过确认且有效的 DNS 记录才能被允许加入正常的 DNS 流量。
要建立真正安全的 DNS，必须使其符合并支持零信任网络安全理念，即“永不信任，始终验证”。这意味着，在请求者的身份经过验证并获得访问授权之前，任何资源（无论看起来多么微不足道）都不会被授予访问权限。
正如 IBM 商业价值研究院发布的零信任安全报告中所述，全面践行零信任理念的公司往往具有一些显著的共同特征。这份报告讨论了“零信任领跑者”，以及大约 23% 的公司为充分发挥零信任实际原则的优势而采取的具体行动。
DNS 解析器在落实零信任的实际原则中发挥着关键作用。解析器充当中介的角色。用户请求某个网站后，DNS 解析器就会处理该请求。然后，它会扫描整个 DNS 基础设施并检查各个 DNS 服务器，以寻找正确的 IP 地址。
如果 DNS 系统未能找到该 IP 地址，DNS 解析器就会访问系统外的权威名称服务器。这些名称服务器通过提供已确认的 IP 地址，为所查询的 IP 地址给出“最终答案”。递归 DNS 解析器随后会将该 IP 地址存入缓存中，以便下次需要时能够安全保存并快速在内部访问。
鉴于复杂多变的 DNS 攻击似乎总能成功适应并持续演变，维护网络安全实需全力以赴。以下类型的 DNS 安全解决方案主要用于抵御此类攻击，并在其他方面提升网络安全：
