过去，“不当内容”通常是指“成人内容”，即带有明确色情性质的内容。近来的趋势表明，这个统称的范围已经扩大，涵盖了更多可能令人反感的内容，包括传播仇恨言论或暴力意识形态的网站。

此外，部分由于手机摄像头使用的激增以及社交媒体平台的空前兴起，如今互联网上出现了大量由用户拍摄的视频内容。这类内容包罗万象，其中一些涉及暴力或非法行为的画面。所有此类内容都可被视为不当内容，尽管这个带有主观性的定义仍然存在一定的解释空间。