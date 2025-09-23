DNS 过滤与网页过滤技术能够阻断对整个域名的访问，有效防范可能对系统及用户构成网络威胁与其他安全风险的网站。这两种方法在时机和范围上有所不同。DNS 过滤提供了更快的预防性解决方案，而网页过滤提供了更深入的分析。
这两种内容过滤策略本质上都致力于实现相同的网络安全目标：保护用户（及其系统）免受恶意网站或其他不良行为者的有害内容的侵害。每种形式的访问控制以不同的方式构建，以执行相关但独立的功能。
DNS 过滤技术基于域名系统 (DNS)，旨在用户访问之前即可拦截潜在危险网站。网页过滤意味着更丰富、更完善的安全措施，不仅可以检测恶意网站，还可以对此类网站及其方法进行分析检查。
在继续讨论之前，让我们先回顾一下这两种过滤方式都会主动排除哪些类型的网页内容。
过去，“不当内容”通常是指“成人内容”，即带有明确色情性质的内容。近来的趋势表明，这个统称的范围已经扩大，涵盖了更多可能令人反感的内容，包括传播仇恨言论或暴力意识形态的网站。
此外，部分由于手机摄像头使用的激增以及社交媒体平台的空前兴起，如今互联网上出现了大量由用户拍摄的视频内容。这类内容包罗万象，其中一些涉及暴力或非法行为的画面。所有此类内容都可被视为不当内容，尽管这个带有主观性的定义仍然存在一定的解释空间。
第三类需要过滤的网页内容，并非淫秽或煽动性的，也不会直接危害组织的安全体系。它只是不受欢迎的，而这种“不受欢迎”可能出于多种原因。
尽管“不需要的内容”一词确实可涵盖不良内容与恶意内容，但此处我们特指那些充斥低效信息的网站。社交媒体网站和无人监管的聊天室属于这一类别，具有流媒体视频功能的网站也属于这一类别。这还包括那些使用跳转功能将用户引导至其他网页的特定网站，或是向访问者持续轮播无休止广告信息的站点。
DNS 过滤的工作原理是，在运行潜在危险的 DNS 请求并将其与 IP 地址匹配之前，检测出这些请求。顺序如下：
值得注意的是，当 DNS 过滤解决方案阻止一个域时，阻止的对象是该域内的所有网页，而不仅仅是某些具有潜在危险性的页面。从安全角度来看，DNS 过滤有助于防止网络钓鱼网站和恶意域的渗透。
网页过滤过程的工作原理与 DNS 过滤略有不同。它是比 DNS 过滤更精确的工具，并且分析深度更深。然而其缺乏 DNS 过滤的预先拦截特性，这构成了两者间的关键差异。网页过滤步骤相对简单：
网页过滤流程的关键环节由安全套接层 (SSL) 技术实现，该安全解决方案能在网页服务器与浏览器之间建立加密链接。
DNS 过滤与网页过滤存在若干显著共性：
了解将 DNS 与 CDN 分开的做法可以如何提升性能、节省成本并提高弹性。了解为什么通过独立管理 DNS 可以更好地控制多个 CDN 提供商的流量引导、性能监控和弹性。
选择合适的 DNS 提供商对于管理流量、确保弹性和优化性能至关重要。了解您必须考虑的 4 个基本因素，包括风险状况、开发人员需求、多个 CDN 的管理以及性能要求。
IBM NS1 Connect 是一项完全托管的云服务，用于企业 DNS、DHCP、IP 地址管理和应用程序流量导向。
IBM 的云网络解决方案可实现高性能连接，为应用程序和业务提供支持。
使用 IBM Technology Lifecycle Services 整合数据中心支持，以实现云网络等。
借助 IBM NS1 Connect 增强网络弹性。从免费开发人员帐户起步，探索托管 DNS 解决方案；或者预约实时演示，了解我们的平台如何帮助您优化网络性能和可靠性。