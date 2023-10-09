数据平台架构的发展历程十分曲折。世纪之交之际，企业逐渐意识到报表和商业智能工作负载需要新型解决方案，而非依赖事务型应用程序。一种可整合多应用程序数据的读取优化平台应运而生。即数据仓库。

十年后，互联网与移动技术开始生成具有空前规模、多样性与速度的数据。这要求不同的数据平台解决方案。于是，数据湖诞生了，它能处理海量非结构化和结构化数据。

又过了十年。数据湖与数据仓库已明显不足以应对企业业务复杂性与新工作负载。成本过高。数据项目价值难以实现。数据平台难以变更。时代再次呼唤新的解决方案。

猜猜如何？这次至少涌现出三种数据平台解决方案：湖仓一体、数据编织和数据网格。虽然这令人鼓舞，但也造成市场困惑。这些概念与价值存在重叠。不同的受访者时常给出不同的解读。

本文旨在澄清这些困惑。先阐释基本概念。再引入一个框架，展示这三者如何相互衔接或协同使用。