Apache Pulsar 是云原生开源分布式消息与流处理平台。尽管 Apache Kafka 长期占据实时事件流处理标准地位，过去十年间 Pulsar 已崛起为强大替代方案。

随着企业面临日益复杂的 IT 和数据环境，他们依靠消息传递和流式数据平台来确保跨应用程序、系统和服务进行快速、可靠的数据交换。随着实时数据分析成为可操作的洞察分析的关键驱动因素，加快数据流和数据处理的速度成为重中之重。根据 IDC 2025 年的数据，接受调查的企业表示，63% 的用例必须在数分钟内处理数据才能发挥作用。

Pulsar 融合传统消息系统与发布/订阅系统特性，特别适用于微服务、即时通讯及数据集成场景。Pulsar 的多功能性得益于异地复制、多租户隔离与分层存储等核心功能。

Apache Pulsar 最初由雅虎开发，2016 年由 Apache 软件基金会开源，现为全球头部企业日均管理数千亿事件。