当今企业的算力环境复杂且高度分散。通过提供单一、强大和安全的共享消息主干，消息传递技术可以更轻松地集成不同平台上的应用程序和服务，从而防止数据丢失，并确保系统即使在连接不稳定的情况下也能继续运行。

消息队列非常适合将内部部署的后端系统与云服务集成在一起。在云架构中，应用程序通常被分解成独立的小组件。这样就更容易设计和编码，也更容易管理它们的性能。消息队列使这些基于云的解耦应用程序能够相互通信或与内部系统通信。

消息队列可以提高架构弹性，因为消息可以具有持久性。这意味着它们将存储到磁盘，直到接收消息的服务确认处理为止。消息队列可用于需要高度安全性、容错性和准确性的场景，例如金融交易处理、航空旅行预订或更新患者医疗记录。

消息队列还可用于使驻留在不同云（无论是公有云还是私有云）中的应用程序和系统进行通信，即使它们位于不同国家或地区甚至远隔大洲。使用消息队列可以提高容错能力，并可防止数据在地理位置和技术都不同的系统中重复或丢失。由于系统内的每个服务都是独立的，或者在逻辑上与其他服务分离，因此，如果其他服务或应用程序出现故障或停滞，相关服务仍可以继续运行。

消息队列适用于不同应用，例如移动设备、IoT 和传统交易系统记录。它们还支持各种平台，例如虚拟机和容器，并可实现旧版应用程序与当今最新解决方案之间的整合。