Daniel Yellin

IBM 移动平台开发副总裁，IBM Watson 和云平台杰出工程师

移动云计算可以灵活地支持开发人员在设备和云之间高效共享处理能力和数据存储，从而优化性能和可扩展性。 基于云的服务的卓越弹性可与移动设备的便携性和便利性形成互补优势，这种组合可确保打造富有吸引力的用户体验，提高客户忠诚度。

因此，综合的移动云战略至关重要，可帮助企业从新兴技术中实现最大收益，确保员工保持高水平的工作效率，与客户充分合作，保持竞争优势。