主页 topics 移动云计算：基本指南 什么是移动云计算？
移动云计算利用云计算向移动设备交付应用。
探索解决方案
黑色和蓝色背景
什么是移动云计算？

移动云计算利用云计算向移动设备交付应用。   这些移动应用可以通过快速、灵活的开发工具进行远程部署。 移动云应用可通过云服务快速构建或修改。 这些应用可以交付到众多具有不同操作系统、计算任务和数据存储的设备上。 因此，用户可以访问在其他情况下不受支持的应用。

如需了解更多开发信息，请参阅“移动应用开发：完全指南”。
为何选择移动云？

速度与灵活性


移动云应用可通过云服务快速构建或修改。 这些应用可以交付到众多具有不同操作系统的设备上。

 

共享资源


在云端运行的移动应用不受设备存储或处理资源的限制。 数据密集型流程可在云端运行。

 

集成数据


移动云计算支持用户快速安全地从各种来源收集和集成数据，无论这些数据位于何处。
主要特点和注意事项
主要特点
  • 促进移动应用的快速开发和资源共享
  • 支持各种不同的开发方法和设备
  • 借助在云端备份和存储的信息，提高可靠性
  • 通过云对应用的支持，减少对设备资源的使用
  • 连接到通过 API 架构交付的服务
 注意事项

管理


IT 专业人员并不总是拥有管理应用所需的资源。 云提供商可帮助确保这些应用持续运行。

基础架构


对性能要求非常高的应用会对设备造成压力。 灵活的云基础架构有助于处理复杂的工作负载。

集成


企业应当将自己的移动系统和数据完全集成到其他业务流程当中，以节约时间和成本。

安全


保护机密数据是所有层级都需要关注的问题：无论是用户、设备，还是集成到其他系统。
IBM 观点：移动云计算

Daniel Yellin

IBM 移动平台开发副总裁，IBM Watson 和云平台杰出工程师

移动云计算可以灵活地支持开发人员在设备和云之间高效共享处理能力和数据存储，从而优化性能和可扩展性。   基于云的服务的卓越弹性可与移动设备的便携性和便利性形成互补优势，这种组合可确保打造富有吸引力的用户体验，提高客户忠诚度。

因此，综合的移动云战略至关重要，可帮助企业从新兴技术中实现最大收益，确保员工保持高水平的工作效率，与客户充分合作，保持竞争优势。
了解有关移动解决方案的更多信息

IBM 移动解决方案可以帮助您在云端构建、托管和运行应用。

了解有关采用 IBM Cloud 的移动解决方案的信息
成功的项目背后都有移动云计算的支持

成功的项目比其他项目使用基于云的平台的可能性高出 35%，使用移动应用开发平台来开发移动应用的可能性高出 31%。

阅读 IBM 应用洞察中心报告（PDF，1.8 MB）
相关解决方案
IBM Cloud 移动解决方案

了解如何在使用强大的移动后端基础架构和应用管理工具的同时，为移动体验注入智能。

探索 IBM Cloud 移动解决方案
IBM Security® MaaS360® with Watson®

通过 AI 驱动的统一终端管理 (UEM)，彻底改变管理和保护笔记本电脑、台式机、智能手机、平板电脑、可穿戴设备、物联网和专用设备的方式。

探索 MaaS360 with Watson
资源 什么是云计算？

云计算将 IT 基础架构转型为公用事业形式：借助云计算，可通过互联网"插入"计算资源和应用，而无需在本地进行安装和维护。

 什么是云存储？

云存储支持在异地位置保存数据和文件，然后通过公用互联网或专用私有网络连接进行访问。
采取下一步行动

IBM Cloud® 产品通过减轻身份验证和规模方面的难题，帮助您轻松地将应用绑定到 IBM Watson® 服务。 开发人员可以监控谁在使用应用，以及如何使用。 用户可以使用为各个客户群量身定制的动态应用功能和通知，积极参与互动。 可以轻松构建、启动和维护原生、混合或基于 Web 的移动应用。

探索 IBM 的移动应用开发平台