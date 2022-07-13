移动云计算利用云计算向移动设备交付应用。 这些移动应用可以通过快速、灵活的开发工具进行远程部署。 移动云应用可通过云服务快速构建或修改。 这些应用可以交付到众多具有不同操作系统、计算任务和数据存储的设备上。 因此，用户可以访问在其他情况下不受支持的应用。
如需了解更多开发信息，请参阅“移动应用开发：完全指南”。
移动云应用可通过云服务快速构建或修改。 这些应用可以交付到众多具有不同操作系统的设备上。
在云端运行的移动应用不受设备存储或处理资源的限制。 数据密集型流程可在云端运行。
移动云计算支持用户快速安全地从各种来源收集和集成数据，无论这些数据位于何处。
IT 专业人员并不总是拥有管理应用所需的资源。 云提供商可帮助确保这些应用持续运行。
对性能要求非常高的应用会对设备造成压力。 灵活的云基础架构有助于处理复杂的工作负载。
企业应当将自己的移动系统和数据完全集成到其他业务流程当中，以节约时间和成本。
保护机密数据是所有层级都需要关注的问题：无论是用户、设备，还是集成到其他系统。
Daniel Yellin
IBM 移动平台开发副总裁，IBM Watson 和云平台杰出工程师
移动云计算可以灵活地支持开发人员在设备和云之间高效共享处理能力和数据存储，从而优化性能和可扩展性。 基于云的服务的卓越弹性可与移动设备的便携性和便利性形成互补优势，这种组合可确保打造富有吸引力的用户体验，提高客户忠诚度。
因此，综合的移动云战略至关重要，可帮助企业从新兴技术中实现最大收益，确保员工保持高水平的工作效率，与客户充分合作，保持竞争优势。
IBM 移动解决方案可以帮助您在云端构建、托管和运行应用。
成功的项目比其他项目使用基于云的平台的可能性高出 35%，使用移动应用开发平台来开发移动应用的可能性高出 31%。
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