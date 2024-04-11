使用包括真正端到端加密的卓越安全性，保护不断增长的数据量。借助 IBM® MQ Advanced 中间件，您可以更轻松地实施可靠的业务连续性机制，从而保持正常运行。轻松地跨环境共享数据；您可以为 Red Hat® OpenShift® 一键部署经认证的容器。