主页 中间件 MQ MQ Advanced IBM MQ Advanced
获得额外的数据保护、高可用性以及在任何环境中共享数据的能力
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在有多个显示器的计算机上进行编程的人员
操作更顺畅、更安全

使用包括真正端到端加密的卓越安全性，保护不断增长的数据量。借助 IBM® MQ Advanced 中间件，您可以更轻松地实施可靠的业务连续性机制，从而保持正常运行。轻松地跨环境共享数据；您可以为 Red Hat® OpenShift® 一键部署经认证的容器。
优势 加强数据安全性和合规性

端到端加密可保护您的公司和客户并支持合规性。

 支持业务连续性

实施有效的故障转移计划并消除所有潜在的单点故障。

 降低成本

节省审计费用，提高工作效率并消除网络存储成本。

 从容自信地开展合作

与第三方安全地交换数据并获得对 IBM Blockchain® 集成的本机支持。

 实现增强的容器部署

通过操作员一键部署，实现经过认证的 Red Hat OpenShift 容器。
正在使用的产品
实现更高的消息安全性 您的 IBM MQ Advanced 队列管理器受到 MQ Advanced 消息安全性的保护。
功能 真正的端到端加密

IBM MQ Advanced 可保护动态数据和内存中的数据，同时还可保护静态数据。

 区块链桥（仅限 Linux）

轻松访问来自 MQ 的区块链数据，并使用本地超级分类帐光纤网。

 高级受管文件传输

以可审核的方式在系统之间传输文件，而无论文件大小或操作系统为何。

 IBM MQ Advanced for Developers

开发人员可获得用于开发和单元测试环境的完整 MQ Advanced 功能。

 探索免费开发资源以开始使用 IBM MQ
连接功能 统一集群

自动实现工作负载平衡，从而消除对特定队列管理器的所有依赖

 复制数据队列管理器

基于定额的高可用性和灾难恢复解决方案

 受管文件传输

与 FTP、HTTP 和 SFTP 相比，这是更可靠、更高效的保护数据和文件传输方式

 高级消息安全性

提供完整的端到端加密，确保公司和客户数据实现卓越的安全性，同时确保合规性

 IBM Aspera® FASP.io 网关

快速传输功能可将网络容量提高到每天数百万条消息，而无需更改网络

 MQTT 协议

通过 MQTT 连接到远程传感器、执行器和遥测设备
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比较 IBM MQ 和 IBM MQ Advanced。

产品功能

IBM MQ

IBM MQ Advanced

包含全天候 IBM 技术支持

可确保稳定、异步消息传递的消息队列

消息排队

灵活的路由

传递确认

交易支持

发布和订阅（包括用于受保证消息传递的持久订阅）

为 Java、Node.JS、COBOL、C、Go、.NET、Python、Ruby、C# 提供语言支持

API：JMS、MQI、MQ Light

消息传递协议：MQ、AMPQ、MQTT、REST

为 Docker、Kubernetes/Cri-O 或 Red Hat OpenShift 构建自己的容器映像和图表

操作员可一键部署且经过认证的 Red Hat OpenShift 容器

用于自动重新平衡工作负载的统一集群

多实例（主动/主动、主动/被动）高可用性

提供 3 节点定额高可用性和灾难恢复的复制数据队列管理器

用于云原生 3 节点定额高可用性数据复制的原生高可用性（通过 IBM Cloud Pak® for Integration）

用户标识和授权

支持 TLS 安全通信，包括 TLS 1.3 和相互认证

允许列表和阻止列表

带安全出口的可定制安全处理

针对端到端消息加密的高级消息安全性

针对端到端消息数据完整性的高级消息安全性

用于长距离或在较差网络条件下实现快速消息传输的 IBM Aspera Fasp.io 网关

用于实现可靠、高效且安全的数据与文件传输的受管文件传输 (MFT)

为与遥测设备进行通信而提供的 IBM MQ 遥感传输 (MQTT) 协议支持

区块链桥

Salesforce 桥
成功案例
消除了 90% 的系统代码。补救操作也因审计减少了 80%。 阅读成功案例
相关产品 IBM MQ Appliance

使用高性能的 MQ 专用工具，且该工具经过预先配置可实现简易操作，并针对降低成本而进行优化。

IBM MQ for z/OS®

IBM MQ for z/OS 将 IBM MQ 软件的优势和依赖关系引入大型机。

IBM MQ on Cloud

将 MQ 用作 IBM Cloud 或 AWS 中完全托管和受管的产品，以便您专注于连接应用程序。

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