使用包括真正端到端加密的卓越安全性，保护不断增长的数据量。借助 IBM® MQ Advanced 中间件，您可以更轻松地实施可靠的业务连续性机制，从而保持正常运行。轻松地跨环境共享数据；您可以为 Red Hat® OpenShift® 一键部署经认证的容器。
端到端加密可保护您的公司和客户并支持合规性。
实施有效的故障转移计划并消除所有潜在的单点故障。
节省审计费用，提高工作效率并消除网络存储成本。
与第三方安全地交换数据并获得对 IBM Blockchain® 集成的本机支持。
通过操作员一键部署，实现经过认证的 Red Hat OpenShift 容器。
IBM MQ Advanced 可保护动态数据和内存中的数据，同时还可保护静态数据。
轻松访问来自 MQ 的区块链数据，并使用本地超级分类帐光纤网。
以可审核的方式在系统之间传输文件，而无论文件大小或操作系统为何。
开发人员可获得用于开发和单元测试环境的完整 MQ Advanced 功能。
自动实现工作负载平衡，从而消除对特定队列管理器的所有依赖
基于定额的高可用性和灾难恢复解决方案
与 FTP、HTTP 和 SFTP 相比，这是更可靠、更高效的保护数据和文件传输方式
提供完整的端到端加密，确保公司和客户数据实现卓越的安全性，同时确保合规性
快速传输功能可将网络容量提高到每天数百万条消息，而无需更改网络
通过 MQTT 连接到远程传感器、执行器和遥测设备
产品功能
IBM MQ
IBM MQ Advanced
包含全天候 IBM 技术支持
可确保稳定、异步消息传递的消息队列
消息排队
灵活的路由
传递确认
交易支持
发布和订阅（包括用于受保证消息传递的持久订阅）
为 Java、Node.JS、COBOL、C、Go、.NET、Python、Ruby、C# 提供语言支持
API：JMS、MQI、MQ Light
消息传递协议：MQ、AMPQ、MQTT、REST
为 Docker、Kubernetes/Cri-O 或 Red Hat OpenShift 构建自己的容器映像和图表
操作员可一键部署且经过认证的 Red Hat OpenShift 容器
用于自动重新平衡工作负载的统一集群
多实例（主动/主动、主动/被动）高可用性
提供 3 节点定额高可用性和灾难恢复的复制数据队列管理器
用于云原生 3 节点定额高可用性数据复制的原生高可用性（通过 IBM Cloud Pak® for Integration）
用户标识和授权
支持 TLS 安全通信，包括 TLS 1.3 和相互认证
允许列表和阻止列表
带安全出口的可定制安全处理
针对端到端消息加密的高级消息安全性
针对端到端消息数据完整性的高级消息安全性
用于长距离或在较差网络条件下实现快速消息传输的 IBM Aspera Fasp.io 网关
用于实现可靠、高效且安全的数据与文件传输的受管文件传输 (MFT)
为与遥测设备进行通信而提供的 IBM MQ 遥感传输 (MQTT) 协议支持
区块链桥
Salesforce 桥