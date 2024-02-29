Professional Provident Society (PPS)

对于保险业这样一个保守且规避风险的行业来说，进行如此巨大变革的意愿在当地市场是一种惊人且闻所未闻的举措。但是此举取得了回报，结果令人惊讶。在不到一年的时间里，PPS 向市场推出了 9 种新产品，让竞争对手大吃一惊。

PPS 不仅能够以前所未有的速度推出新产品，而且基础架构的模块化性质使得改进这些产品变得非常简单。“在我们推出新产品后，作为回应，我们的竞争对手推出了自己的新产品，”业务应用程序主管 Stephan Clark 说道，“但在短短几周内，作为回应，我们就能够改进我们的产品。我们新获得的敏捷性使我们能够让竞争对手完全措手不及。”

通过重塑 PPS 业务运营，带来的许多好处超出提高公司上市速度的直接目标。采用 IBM Insurance Application Architecture (IAA) 的一个重要优势是，它为整个业务提供全面、经过验证的结构，这有助于 PPS 遵守监管审计。与世界上大多数国家/地区的情况一样，南非的保险业受到非常严格的监管，公司需要定期接受合规检查。通过采用 IAA 原则，PPS 将其审计结果（需要采取补救措施的项目）减少了 80%。新的应用程序还改善了业务结果，显著改进了收取保费的控制。

首席运营官 David Gnodde 表示，放弃过去并利用技术进行创新需要相当大的勇气。“我们所做的事情，即完全采用经过验证的架构并部署基于该架构且面向服务的架构，在某种意义上很简单，但在这个行业和市场的背景下，像我们所做的根本性改变，相当于一种全新的经营方式。我们的竞争对手如此专注于其现有流程、系统和产品的感知价值，以至于他们不愿意摆脱它们，甚至不愿意承认这些传统资产实际上正在阻碍他们。”

PPS 通过专注于业务核心并思考如何让这些核心功能更好地发挥作用，从而改变了游戏规则。正如 Gnodde 所说，“我们对 IAA 的端到端实施为我们提供了坚实的核心，我们能够在此基础上继续发展，并在竞争中遥遥领先。”