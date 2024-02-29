一家南非专业保险提供商通过将 IT 架构和业务流程更改为当地市场前所未有的程度 (IBM MQ)，从而显著提高了上市速度。
Professional Provident Society (PPS) 为高度专业化的市场提供保险产品：大学毕业专业人士，如医生和律师。
该公司是该领域的领导者，但日益激烈的竞争为 PPS 实现创新和向市场推出新产品带来了压力。旧版系统的固有性质使得应用程序和产品开发变得复杂、成本高昂且充满风险。因此，将新产品推向市场需要数年时间。事实上，PPS 在三年内只推出了一种新的保险产品。
为了克服基础架构障碍，PPS 必须从根本上改变他们的游戏方式，仅在能力上取得渐进式的进步是不够的。PPS 知道其竞争对手也面临着类似的开发挑战，因此该公司决定采取大胆行动，彻底更换系统，重塑业务。
PPS 预先了解实现转型所需的条件。他们的优势在于了解保险公司需要什么才能高效运营。他们只需要技术专业知识就能实现这一目标。PPS 发现 IBM 合作伙伴 Silvermoon Business Systems 拥有专业知识，该公司专门开发严格遵循保险应用程序架构模型的模块化、以服务为导向的应用程序。
基础架构的核心基于 IBM MQ 和 IBM WebSphere Business Integration Server 而构建，它们处理 Silvermoon 的模块化、面向服务的应用程序组件之间的交互。IBM Rational Rose® 工具用于开发新产品，基础架构在 IBM System xTM 服务器上运行，并且基于 IBM Data Storage 的存储区域网络用于存储数据。IBM Global Business Services 也发挥了作用，为 PPS 提供培训。
对于保险业这样一个保守且规避风险的行业来说，进行如此巨大变革的意愿在当地市场是一种惊人且闻所未闻的举措。但是此举取得了回报，结果令人惊讶。在不到一年的时间里，PPS 向市场推出了 9 种新产品，让竞争对手大吃一惊。
PPS 不仅能够以前所未有的速度推出新产品，而且基础架构的模块化性质使得改进这些产品变得非常简单。“在我们推出新产品后，作为回应，我们的竞争对手推出了自己的新产品，”业务应用程序主管 Stephan Clark 说道，“但在短短几周内，作为回应，我们就能够改进我们的产品。我们新获得的敏捷性使我们能够让竞争对手完全措手不及。”
通过重塑 PPS 业务运营，带来的许多好处超出提高公司上市速度的直接目标。采用 IBM Insurance Application Architecture (IAA) 的一个重要优势是，它为整个业务提供全面、经过验证的结构，这有助于 PPS 遵守监管审计。与世界上大多数国家/地区的情况一样，南非的保险业受到非常严格的监管，公司需要定期接受合规检查。通过采用 IAA 原则，PPS 将其审计结果（需要采取补救措施的项目）减少了 80%。新的应用程序还改善了业务结果，显著改进了收取保费的控制。
首席运营官 David Gnodde 表示，放弃过去并利用技术进行创新需要相当大的勇气。“我们所做的事情，即完全采用经过验证的架构并部署基于该架构且面向服务的架构，在某种意义上很简单，但在这个行业和市场的背景下，像我们所做的根本性改变，相当于一种全新的经营方式。我们的竞争对手如此专注于其现有流程、系统和产品的感知价值，以至于他们不愿意摆脱它们，甚至不愿意承认这些传统资产实际上正在阻碍他们。”
PPS 通过专注于业务核心并思考如何让这些核心功能更好地发挥作用，从而改变了游戏规则。正如 Gnodde 所说，“我们对 IAA 的端到端实施为我们提供了坚实的核心，我们能够在此基础上继续发展，并在竞争中遥遥领先。”
自 1941 年成立以来，Professional Provident Society (PPS)（ibm.com 外部链接）一直是南非唯一一家专门面向大学毕业专业人士的互助金融服务公司。它为会员及其家人和同事提供量身定制的保险、投资和医疗保健解决方案，帮助他们为工作期间和退休生活创造财富、营造安心和安全环境。
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美国出品，2018 年 12 月
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