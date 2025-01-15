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MQ
SaaS
IBM MQ SaaS 是应用连接的黄金标准，它可跨多个云提供安全可靠的消息传递功能。利用 IBM MQ SaaS 作为完全托管服务，并可快速轻松地进行设置。IBM 的解决方案可处理升级、修补和众多运营管理任务，以便您专注于与您的应用程序相集成。
支持管理员根据业务需求调整基础架构，并让开发人员能够无忧无虑地自由构建应用程序。
帮助保护移动和静态数据而无需更改应用程序，从而降低企业和客户的风险。
通过专为故障转移功能而配备的一次性消息传递，确保业务连续性，从而实现最终的服务质量。
跨多个云的一致消息传递解决方案和管理工具。可与 IBM Cloud 或 AWS 中的应用程序一起运行。
利用最新功能，只需点击按钮即可升级到最新版本。
创建警报并监控队列管理器，主动解决任何可能影响业务的问题。
确保交易仅交付一次（在企业和外部合作伙伴之间）。
通过端到端加密安全传输敏感财务数据。
利用 MQ 的可扩展性和性能处理大量交易。
即使后端订单处理系统暂时不可用，也能继续处理订单，从而减少客户延迟。
允许客户查看店铺是否有库存，从而让客户满意。
通过整个供应链的无缝连接快速响应客户需求。
安全可靠地发送敏感的乘客数据，例如个人身份信息。
通过一次性消息传递减少货物丢失的可能性。
即使后端处理系统不可用，也可允许乘客快速通过检票口，从而提高乘客效率。
通过实时管理零件库存并根据需要主动补货，减少制造停机时间。
通过整个供应链的可靠连接提高供应链的效率。
允许客户更改订购的规格（即使在生产线上），让客户满意。