IBM MQ SaaS 是应用连接的黄金标准，它可跨多个云提供安全可靠的消息传递功能。利用 IBM MQ SaaS 作为完全托管服务，并可快速轻松地进行设置。IBM 的解决方案可处理升级、修补和众多运营管理任务，以便您专注于与您的应用程序相集成。