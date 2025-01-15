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 IBM MQ SaaS
体验卓越的消息传递可靠性、安全性和性能，专为混合云世界打造，并为您提供全面管理
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释放连接的力量。随时随地掌控您的数据

IBM MQ SaaS 是应用连接的黄金标准，它可跨多个云提供安全可靠的消息传递功能。利用 IBM MQ SaaS 作为完全托管服务，并可快速轻松地进行设置。IBM 的解决方案可处理升级、修补和众多运营管理任务，以便您专注于与您的应用程序相集成。
最新消息
免费试用
IBM MQ SaaS Lite 套餐的消息量从每月 1,000 条增加到 10,000 条。
新博客
IBM MQ 9.4 版简介：为变革而生
开发人员必备品
MQ SaaS 的优势
为您进行管理

支持管理员根据业务需求调整基础架构，并让开发人员能够无忧无虑地自由构建应用程序。
高度安全的消息传递

帮助保护移动和静态数据而无需更改应用程序，从而降低企业和客户的风险。
按工作负载付费

通过专为故障转移功能而配备的一次性消息传递，确保业务连续性，从而实现最终的服务质量。
已为多云环境启用

跨多个云的一致消息传递解决方案和管理工具。可与 IBM Cloud 或 AWS 中的应用程序一起运行。
轻松升级

利用最新功能，只需点击按钮即可升级到最新版本。
监控和警报

创建警报并监控队列管理器，主动解决任何可能影响业务的问题。
IBM MQ SaaS 始终提供 10,000 条信息 – 立即开始使用

易于使用的功能

自动化部署 内置 MQ 控制台 易于维护和升级 开箱即用的监控和警报功能
让 MQ SaaS 充分发挥作用
银行和金融

  • 确保交易仅交付一次（在企业和外部合作伙伴之间）。

  • 通过端到端加密安全传输敏感财务数据。

  • 利用 MQ 的可扩展性和性能处理大量交易。
零售业物联网

  • 即使后端订单处理系统暂时不可用，也能继续处理订单，从而减少客户延迟

  • 允许客户查看店铺是否有库存，从而让客户满意

  • 通过整个供应链的无缝连接快速响应客户需求
旅行和运输行业

  • 安全可靠地发送敏感的乘客数据，例如个人身份信息。

  • 通过一次性消息传递减少货物丢失的可能性

  • 即使后端处理系统不可用，也可允许乘客快速通过检票口，从而提高乘客效率
汽车和制造业

  • 通过实时管理零件库存并根据需要主动补货，减少制造停机时间

  • 通过整个供应链的可靠连接提高供应链的效率

  • 允许客户更改订购的规格（即使在生产线上），让客户满意
试用这些产品 IBM API Connect

API 管理解决方案旨在为内部和外部客户进行创建、运行、管理和保护。

 IBM App Connect

一款功能强大的一体化工具，可轻松连接应用程序、集成数据、构建 API 并响应事件。

 IBM 事件自动化

将流经 IBM MQ 的消息转变为实时业务事件的关键源，而不会出现任何中断或执行任何架构更改。

 IBM Cloud Pak for Integration

将 IBM API Connect 添加为 IBM Cloud Pak for Integration 的一部分，从而自信地加大投资并扩大运营规模。
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