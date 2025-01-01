数据湖和湖仓一体为管理海量数据提供了一个集中存储库。它们可作为以原生格式收集和分析结构化、半结构化和非结构化数据的基础，以便长期存储，并推动洞察分析和预测。与传统数据仓库不同的是，它们可以处理视频、音频、日志、文本、社交媒体、传感器数据和文档，为应用程序、分析和 AI 提供支持。它们还可以作为 Data Fabric 架构的一部分来进行构建，以便在正确的时间提供正确的数据，无论数据存放在哪里。

基于 Hadoop 的数据湖是应对这些新工作负载的一种尝试，但需要稀有的技能来开发应用程序和管理平台。数据湖在很大程度上已被一种名为湖仓一体的新架构方法所取代。



如何利用 Lakehouse 体系结构因应当今的数据挑战