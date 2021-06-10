标签
企业集成：相关介绍及其重要性

两位同事正在讨论一个项目

了解企业集成为何是制定成功业务战略的关键所在。

为了实现高效且高质量的敏捷，您的集成方法必须采用自动化，同时利用多种集成方式，每一种方式都应是可重用且实用的。

 

什么是企业集成？

企业集成是指使用多种集成方法，包括 API 管理应用集成和消息传递，以充分利用企业服务和资产，将其作为 API 公开或将其连接为服务。这使得组织能够在不同的 IT 环境中无缝集成、统一和标准化核心业务的能力。具体来说，企业集成使您能够轻松执行以下操作：

  • 发现有价值的服务、应用程序和数据
  • 通过 API 访问和公开应用程序功能
  • 连接多个企业服务
  • 监控应用程序生命周期和治理
为什么企业集成很重要？

总之，企业集成是改进内部流程和业务活动，以及关键应用程序的概念化、实施和分发的关键。通过共享重要信息、简化流程和最大限度地利用机会，公司可以提高运营可扩展性，并扩大其覆盖范围和收入。

共享关键信息

企业集成通过提供中间件层来充当每个独立应用程序、系统和服务之间的通用接口，从而简化复杂信息和操作系统内的数据流。它简化了各种应用程序之间以及依赖这些数据的多个用户之间的数据交换，使应用程序开发人员能够轻松交换数据或公开接口，而无需了解其他应用程序和系统、知道它们在哪里运行或预测可能的走向错误。

简化 IT 流程

企业集成可实现无缝协作，将多个应用程序的功能和信息交换结合起来。它们之间的互联有助于简化 IT 流程，使用户组织的生活更加轻松。具体来说，它使用户能够更快地访问数据，并帮助 IT 组织高效简化数据集成和服务。这种简化使网关服务、消息队列、文件传输和企业服务总线 (ESB) 等企业集成模式的创建和使用实现了现代化，可以通过敏捷的自动化流程进行构建、集成、运行和维护。

最大限度把握机会

企业集成也有助于团队积极主动地开展工作，以利用新的或不断变化的业务需求和机会。通过获得对所有数据访问点的控制，团队可以快速识别和适应时间敏感型事件，例如意外的政策转变或新的应用程序管理程序，而无需更改应用程序本身。最终，通过满足他们的集成需求，团队能够利用协作和信息交换的通用方法，设计、实施和简化多个集成解决方案。

企业集成的关键要素是什么？

  • 应用程序编程接口 (API) 可以处理不同系统之间的数据传输。它们位于应用程序和 Web 服务器之间，使公司能够与第三方开发人员、合作伙伴和内部部门分享其应用程序的数据和功能。随着 API 越来越多地用于访问和公开实时数据，这可以扩展到更多来源，例如以事件形式发布的数据。
  • 应用集成是指使各个应用程序（每个应用程序都是为特定目的而设计的）能够协同工作。通过使共享数据以及合并工作流和过程变得更加容易，组织可以从现代化基础设施的集成中获益，而无需返工。此外，应用集成有助于本地部署系统和云企业系统（如 CRM 和 ERP）成功交互，而无需对现有应用程序进行重大更改。
  • 消息传递有助于为跨越云和本地部署系统的 IT 环境提供弹性和性能。消息传递必须跨越边界以提供可靠的传输，同时通过高度安全的功能保持网络范围内的消息完整性、数据保护和监管合规性。
  • 事件是行动或变化的记录。当一个应用程序或服务执行操作或发生与另一个应用程序或服务的功能相关的变化时，第一个应用程序或服务会发布一个事件。其他应用程序或服务可以检测事件发布。然后，它们可以处理该事件，执行一个或多个交互操作，或者干脆忽略该事件。
  • 数据，特别是现实世界中的运营数据，能够推动企业架构的持续改进 (CI)。数据还用于评估集成的关键性和使用情况，并确定其目标状态。分析数据后，可以发现推荐的目标集成模式（例如，面向服务的架构 (SOA)、事件驱动、消息驱动等）、集成可能性以及其他有助于定义目标集成状态的集成。

我如何在公司里使用它？

企业集成为组织发展创造了巨大机遇。通过建立和自动执行基于 API 的生态系统，您可以显著提高团队生产力并扩大覆盖范围，从而扩大收入规模。以下是两个成功的集成项目示例，可供借鉴。

MNG Kargo

MNG Kargo 是土耳其领先的运输和配送公司，在最近的电子商务繁荣期间业务有所增长。为了满足不断增长的需求，他们采取了以下措施：

  • 使用 IBM API Management 实现与合作伙伴之间基于 API 的连接自动化。
  • 利用 IBM 的安全网关 启动一个 API 开发者门户，该门户可以与电子商务提供商建立连接，从而实现从销售到交付的无缝数据流。
  • 加入了一些创新元素。他们举办了一场黑客马拉松，由第三方开发人员提出改进服务的解决方案（和代码）。

他们的后续步骤：微服务。数字化需求继续增加，但货运流程复杂且难以适应。微服务将有助于解决这个问题。

赫尔辛基地区交通管理局

赫尔辛基地区交通局 (HSL) 负责为赫尔辛基市区的 150 万居民提供公共交通服务。当他们需要更新其票务系统时，他们采取了以下措施：

下一步：人工智能 (AI)。他们每天都会收集大量数据，并渴望开始使用这些数据来个性化定制应用程序或 Web 服务。

企业集成和 IBM

IBM 的主要企业集成平台是 IBM Cloud Pak for Integration。它包含 API 管理、应用集成、事件流、高速数据传输、端到端安全和企业消息传递工具。借助该平台，您将能够享受以下优势：

  • 通过在集成中使用自动化来更有效地集成
  • 利用能够从数据中学习的 AI 来提高集成质量。
  • 在单一产品中采用多种集成方式。

要详细了解 IBM 的集成方法，请访问我们的云集成解决方案页面

