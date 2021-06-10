总之，企业集成是改进内部流程和业务活动，以及关键应用程序的概念化、实施和分发的关键。通过共享重要信息、简化流程和最大限度地利用机会，公司可以提高运营可扩展性，并扩大其覆盖范围和收入。

共享关键信息

企业集成通过提供中间件层来充当每个独立应用程序、系统和服务之间的通用接口，从而简化复杂信息和操作系统内的数据流。它简化了各种应用程序之间以及依赖这些数据的多个用户之间的数据交换，使应用程序开发人员能够轻松交换数据或公开接口，而无需了解其他应用程序和系统、知道它们在哪里运行或预测可能的走向错误。

简化 IT 流程

企业集成可实现无缝协作，将多个应用程序的功能和信息交换结合起来。它们之间的互联有助于简化 IT 流程，使用户和组织的生活更加轻松。具体来说，它使用户能够更快地访问数据，并帮助 IT 组织高效简化数据集成和服务。这种简化使网关服务、消息队列、文件传输和企业服务总线 (ESB) 等企业集成模式的创建和使用实现了现代化，可以通过敏捷的自动化流程进行构建、集成、运行和维护。

最大限度把握机会

企业集成也有助于团队积极主动地开展工作，以利用新的或不断变化的业务需求和机会。通过获得对所有数据访问点的控制，团队可以快速识别和适应时间敏感型事件，例如意外的政策转变或新的应用程序管理程序，而无需更改应用程序本身。最终，通过满足他们的集成需求，团队能够利用协作和信息交换的通用方法，设计、实施和简化多个集成解决方案。