为了实现高效且高质量的敏捷，您的集成方法必须采用自动化，同时利用多种集成方式，每一种方式都应是可重用且实用的。
总之，企业集成是改进内部流程和业务活动，以及关键应用程序的概念化、实施和分发的关键。通过共享重要信息、简化流程和最大限度地利用机会，公司可以提高运营可扩展性，并扩大其覆盖范围和收入。
企业集成通过提供中间件层来充当每个独立应用程序、系统和服务之间的通用接口，从而简化复杂信息和操作系统内的数据流。它简化了各种应用程序之间以及依赖这些数据的多个用户之间的数据交换，使应用程序开发人员能够轻松交换数据或公开接口，而无需了解其他应用程序和系统、知道它们在哪里运行或预测可能的走向错误。
企业集成可实现无缝协作，将多个应用程序的功能和信息交换结合起来。它们之间的互联有助于简化 IT 流程，使用户和组织的生活更加轻松。具体来说，它使用户能够更快地访问数据，并帮助 IT 组织高效简化数据集成和服务。这种简化使网关服务、消息队列、文件传输和企业服务总线 (ESB) 等企业集成模式的创建和使用实现了现代化，可以通过敏捷的自动化流程进行构建、集成、运行和维护。
企业集成也有助于团队积极主动地开展工作，以利用新的或不断变化的业务需求和机会。通过获得对所有数据访问点的控制，团队可以快速识别和适应时间敏感型事件，例如意外的政策转变或新的应用程序管理程序，而无需更改应用程序本身。最终，通过满足他们的集成需求，团队能够利用协作和信息交换的通用方法，设计、实施和简化多个集成解决方案。
企业集成为组织发展创造了巨大机遇。通过建立和自动执行基于 API 的生态系统，您可以显著提高团队生产力并扩大覆盖范围，从而扩大收入规模。以下是两个成功的集成项目示例，可供借鉴。
MNG Kargo 是土耳其领先的运输和配送公司，在最近的电子商务繁荣期间业务有所增长。为了满足不断增长的需求，他们采取了以下措施：
他们的后续步骤：微服务。数字化需求继续增加，但货运流程复杂且难以适应。微服务将有助于解决这个问题。
赫尔辛基地区交通局 (HSL) 负责为赫尔辛基市区的 150 万居民提供公共交通服务。当他们需要更新其票务系统时，他们采取了以下措施：
下一步：人工智能 (AI)。他们每天都会收集大量数据，并渴望开始使用这些数据来个性化定制应用程序或 Web 服务。
IBM 的主要企业集成平台是 IBM Cloud Pak for Integration。它包含 API 管理、应用集成、事件流、高速数据传输、端到端安全和企业消息传递工具。借助该平台，您将能够享受以下优势：
自动扩展现有 IT 基础架构，以更低的成本实现更高的性能。
了解 AI 如何为 IT 运营提供所需的洞察分析，帮助推动卓越的业务绩效。
不仅能实现简单任务的自动化，还能凭借内置的采用和扩展机制，处理备受关注且面向客户的创收流程。